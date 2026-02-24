Felfedezték a gént, amely megszabja, hogy jó vagy rossz apa lesz valaki

Forrest Rogers és munkatársai forradalmi kutatást végeztek, amely során egy afrikai rágcsálófaj, az afrikai csíkosegér (Rhabdomys pumilio) viselkedését vizsgálták. Ezek a kistestű állatkák ugyanis tökéletes modellt kínálnak az apai viselkedés tanulmányozására, mivel a populációikon belül rendkívül eltérő apaszerepeket mutatnak. Emellett genetikai hátterük lehetővé teszi, hogy a kutatók pontosan azonosíthassák azokat a géneket, amelyek felelősek a viselkedésbeli különbségekért.

Az apai gondoskodás ritka az emlősök körében, de az afrikai csíkos egerek hímjei nagyon odaadó apák lehetnek

Fotó: C. Todd Reichart / Princeton University (Department of Molecular Biology)

A gének szerepe az apaságban

A kutatás során kiderült, hogy az Agouti gén kulcsszerepet játszik abban, hogy egy hím mennyire lesz gondoskodó szülő. Ez a gén korábban főként a szőrszín és az anyagcsere szabályozásáért volt ismert, ám most kiderült, hogy az apai viselkedésre is döntő hatással van. A felfedezés azt mutatja, hogy a genetika sokkal összetettebb módon befolyásolja viselkedésünket, mint azt korábban gondoltuk.

Az Agouti gén aktivitása közvetlenül kapcsolatban áll azzal, hogy egy hím mennyire aktívan vesz részt a kölykök gondozásában. Azok a csíkosegérhímek, amelyekben ez a gén aktívabb, jelentősen több időt töltenek utódaikkal, melegítik, tisztítják és védelmezik őket. Ezzel szemben azok az egyedek, amelyekben ez a gén kevésbé aktív, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják utódaikat, így tipikus rossz apa viselkedést mutatnak.

Evolúciós előnyök és jövőbeli kutatások

A természet bölcsessége szerint mindkét stratégia működőképes lehet bizonyos környezeti körülmények között. Amikor a források bőségesek és a ragadozók ritkák, a rossz apa stratégia energiatakarékos lehet, hiszen a hím több időt tölthet újabb párzási lehetőségek keresésével. Ugyanakkor nehéz körülmények között a jó apa viselkedés jelentősen növeli az utódok túlélési esélyeit.

Ennek megfelelően a kutatás eredményei messze túlmutatnak egy egyszerű rágcsálófajon. A Nature folyóiratban publikált tanulmány fontos betekintést nyújt abba, hogy a genetika hogyan alakítja a szociális viselkedést általában. Bár óvatosnak kell lennünk a közvetlen összehasonlításokkal, ez a felfedezés új perspektívát kínál az emberi apai viselkedés megértéséhez is.