Felfedezték a gént, amely megszabja, hogy jó vagy rossz apa lesz valaki

6 perce
Olvasási idő: 6 perc
A természetben számtalan példát találunk arra, hogy egyes apák odaadóan gondoskodnak utódaikról, míg mások teljesen távol maradnak a szaporodás után. A kutatók régóta keresték a választ arra, hogy mi okozza ezt a drámai különbséget. Most azonban egy úttörő tudományos felfedezés fényt derített arra, hogy egy egyszerű gén jelentheti a kulcsot a jó apa és rossz apa közötti különbség megértéséhez.
Forrest Rogers és munkatársai forradalmi kutatást végeztek, amely során egy afrikai rágcsálófaj, az afrikai csíkosegér (Rhabdomys pumilio) viselkedését vizsgálták. Ezek a kistestű állatkák ugyanis tökéletes modellt kínálnak az apai viselkedés tanulmányozására, mivel a populációikon belül rendkívül eltérő apaszerepeket mutatnak. Emellett genetikai hátterük lehetővé teszi, hogy a kutatók pontosan azonosíthassák azokat a géneket, amelyek felelősek a viselkedésbeli különbségekért. 

Az apai gondoskodás ritka az emlősök körében, de az afrikai csíkos egerek hímjei nagyon odaadó apák lehetnek
Fotó: C. Todd Reichart / Princeton University (Department of Molecular Biology)

A gének szerepe az apaságban

A kutatás során kiderült, hogy az Agouti gén kulcsszerepet játszik abban, hogy egy hím mennyire lesz gondoskodó szülő. Ez a gén korábban főként a szőrszín és az anyagcsere szabályozásáért volt ismert, ám most kiderült, hogy az apai viselkedésre is döntő hatással van. A felfedezés azt mutatja, hogy a genetika sokkal összetettebb módon befolyásolja viselkedésünket, mint azt korábban gondoltuk.

Az Agouti gén aktivitása közvetlenül kapcsolatban áll azzal, hogy egy hím mennyire aktívan vesz részt a kölykök gondozásában. Azok a csíkosegérhímek, amelyekben ez a gén aktívabb, jelentősen több időt töltenek utódaikkal, melegítik, tisztítják és védelmezik őket. Ezzel szemben azok az egyedek, amelyekben ez a gén kevésbé aktív, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják utódaikat, így tipikus rossz apa viselkedést mutatnak.

Evolúciós előnyök és jövőbeli kutatások

A természet bölcsessége szerint mindkét stratégia működőképes lehet bizonyos környezeti körülmények között. Amikor a források bőségesek és a ragadozók ritkák, a rossz apa stratégia energiatakarékos lehet, hiszen a hím több időt tölthet újabb párzási lehetőségek keresésével. Ugyanakkor nehéz körülmények között a jó apa viselkedés jelentősen növeli az utódok túlélési esélyeit.

Ennek megfelelően a kutatás eredményei messze túlmutatnak egy egyszerű rágcsálófajon. A Nature folyóiratban publikált tanulmány fontos betekintést nyújt abba, hogy a genetika hogyan alakítja a szociális viselkedést általában. Bár óvatosnak kell lennünk a közvetlen összehasonlításokkal, ez a felfedezés új perspektívát kínál az emberi apai viselkedés megértéséhez is. 

Ez a kutatás új irányokat nyit a viselkedésgenetika területén. A jövőben további tanulmányok deríthetnek fényt arra, hogy más gének hogyan befolyásolják a szülői gondoskodást, és hogy ezek az evolúciós mechanizmusok hogyan alakultak ki a különböző fajokban.

 

