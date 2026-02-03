2700 fokos pokol és végzetes hiba az űrben: retteghetnek a közelgő holdmisszió asztronautái?

Az Artemis-küldetés során az űrhajósok olyan technikai és fizikai kihívásokkal néznek szembe, amelyekre a kiképzés során csak részben lehet felkészülni. A Daily Mail által megszólaltatott szakértők öt olyan kritikus pontot azonosítottak, ahol a dolgok végzetes fordulatot vehetnek. Bár a NASA az ember nélküli Artemis I tesztrepüléssel már bizonyította a technológia életképességét, az emberi tényező megjelenése teljesen új szintre emeli a kockázatot.
A helyzet komolyságát mi sem bizonyítja jobban, mint a legfrissebb, keddi hírek: a NASA kénytelen volt elhalasztani az Artemis-küldetés februárra tervezett indítását, miután a hajnali főpróba során kritikus hibák léptek fel.
Az üzemanyag-feltöltési tesztet mindössze 5 perccel a vége előtt megszakították egy hirtelen fellépő, veszélyes folyékonyhidrogén-szivárgás miatt.
A technikai malőrök és a váratlanul hideg időjárás okozta nehézségek következtében az amerikai űrhivatal végül lefújta a februári startot, és legkorábban márciusban kísérli meg a történelmi felbocsátást, a karanténban várakozó űrhajósokat pedig átmenetileg hazaengedték.
Lássuk, melyek azok a vészforgatókönyvek, amelyekre a Reid Wiseman parancsnok vezette csapatnak fel kell készülnie márciusban.
Milyen veszélyekkel kell számolni az Artemis-küldetés során?
Tűzgömbbé váló rakéta a kilövőálláson
A legelső kritikus pillanat már azelőtt bekövetkezhet, hogy a rakéta egyáltalán elhagyná a földet. A Space Launch System (SLS) rakéta egy 98 méter magas óriás, amelynek tartályaiban több mint kétmillió liter, mínusz 252 Celsius-fokra hűtött folyékony hidrogén örvénylik.
Egy váratlan üzemanyag-szivárgás vagy egy elektromos hiba pillanatok alatt tűzhöz, rosszabb esetben robbanáshoz vezethet. A februári teszten is ilyen jellegű hibákat észleltek, amik miatt végül márciusra tolták a startot.
Ebben a nem kívánt helyzetben az idő a legnagyobb ellenség: a legénységnek percei lennének arra, hogy a 83 méter magas toronyból elmeneküljön. Ha van idejük, egy speciális drótkötélpályán, kosarakban csúszhatnak le a biztonságot jelentő földfelszínre. Ha viszont a helyzet azonnali cselekvést követel, az Orion űrhajó saját mentőrendszere, a Kilövésmegszakító Rendszer (LAS) lép működésbe. Ez a szerkezet rakétahajtóművekkel van felszerelve, amelyek képesek az űrhajósokat tartalmazó kabint elemi erővel, másodpercek alatt biztonságos távolságba repíteni a veszélyzónától.
Hiba az ég felé törve
Az Artemis-küldetés egyik legfeszültebb szakasza a felszállást követő percekben jön el. Körülbelül másfél perccel az indítás után a rakéta eléri a legnagyobb dinamikus nyomást: ez az a pont, ahol a légellenállás és a gyorsulás együttes ereje a legdurvábban tépi-szaggatja a szerkezetet.
Ha ekkor bármilyen szerkezeti hiba lép fel, a rakéta darabokra szakadhat.
Bár a mentőrendszer (LAS) itt is beavatkozhat, a menekülés brutális fizikai megterheléssel járna. A kapszula olyan erővel lőné ki magát a hibás rakétáról, hogy az űrhajósokra a földi gravitáció tizenötszöröse, azaz 15G nehézségi erő hatna.
Amikor a rendszer cserbenhagy
Az Artemis-küldetés kockázatát növeli, hogy az Orion űrhajó létfenntartó rendszerei élesben, emberekkel a fedélzeten még sosem vizsgáztak a mélyűrben. Ha a Föld körüli pályán történik baj, a legénység még viszonylag könnyen hazatérhet. Ám ha a Hold felé tartó úton mondja fel a szolgálatot a hajtómű vagy a létfenntartó rendszer, a helyzet drámaivá válhat.
A NASA mérnökei erre az eshetőségre egy zseniális, a fizikára alapozott megoldást találtak ki: a „szabad visszatérési pályát”.
Ez a röppálya biztosítja, hogy ha az űrhajó hajtóművei teljesen leállnának, a Hold gravitációs vonzása akkor is parittyaként dobná vissza az űrhajót a Föld felé, anélkül, hogy üzemanyagot kellene égetniük.
Orvosi vészhelyzet a semmi közepén
A Nemzetközi Űrállomásról (ISS) viszonylag gyorsan vissza lehet hozni egy beteg űrhajóst, ahogy arra nemrég volt is példa. Az Artemis-küldetés során azonban a legénység több százezer kilométerre lesz otthontól.
Egy hirtelen fellépő vakbélgyulladás, szívprobléma vagy sérülés itt végzetes lehet.
Az űrhajósoknak olyan korlátozott orvosi felszereléssel kell megoldaniuk a krízist, mintha egy antarktiszi expedíción vennének részt, távol minden kórháztól és segítségtől.
Tüzes pokol: a visszatérés
A szakértők szerint azonban az egész utazás legkritikusabb pontja a legvége: a visszatérés a Föld légkörébe. Amikor az Orion 40 000 km/órás sebességgel belép a légkörbe, a súrlódás következtében a hőpajzs felülete 2760 Celsius-fokra hevül. Ez az a pillanat, amikor az űrhajósokat csak néhány centiméternyi speciális anyag választja el a biztos haláltól.
Az aggodalom nem alaptalan:
az előző, legénység nélküli tesztrepülés során a hőpajzs anyaga (az úgynevezett Avcoat) a vártnál jobban sérült, helyenként darabok váltak le belőle.
A NASA emiatt módosította a visszatérési stratégiát.
Az Artemis-küldetés végén az űrhajó egyfajta „kacsázó” manővert hajt majd végre:
lemerül a légkörbe, majd visszapattan, mint kavics a vízen, hogy a hőterhelést elossza és csökkentse az extrém forróság időtartamát, mielőtt végleg alámerülne a Csendes-óceán hűsítő vizébe.
Minden, amit az Artemis II misszióról tudni érdemes
- Indítási ablakok: A NASA három lehetséges időszakot jelölt meg az indításra a következő hónapokban: február 6. és 11. között (ez a terv a teszt folyamán fellépő hiba miatt meghiúsult), március 6. és 11. között (a jelenlegi céldátum), valamint április 1. és 5. között.
- A küldetés célja: Egy holdkerülő repülés végrehajtása, amelynek során az űrhajó elhalad a Hold sötét oldala mögött, és teszteli a rendszereket a jövőbeli holdra szállás érdekében.
- Megtett távolság: 620 000 mérföld (kb. 1 millió kilométer).
- Időtartam: 10 nap.
- Becsült összköltség: 44 milliárd dollár (kb. 14 000 milliárd forint).
Ebből a NASA Space Launch System (SLS) hordozórakétája: 23,8 milliárd dollár.
Az Orion űrhajó: 20,4 milliárd dollár.
A legénység:
- Parancsnok: Reid Wiseman
- Pilóta: Victor Glover
- Küldetésspecialista: Christina Koch
- Küldetésspecialista: Jeremy Hansen
A küldetés szakaszai:
- Kilövés a Kennedy Űrközpont 39B jelű indítóállásáról.
- Manőverezés Föld körüli pályán a földközelpont (perigeum) megemelésére az Átmeneti Folyékony-meghajtású Fokozat (Cryogenic Propulsion Stage) segítségével.
- Hajtóműindítás a földtávolpont (apogeum) megemelésére az Átmeneti Folyékony-meghajtású Fokozat segítségével.
- Leválás az Átmeneti Folyékony-meghajtású Fokozatról, majd a Hold irányába történő pályára állás végrehajtása.
- Négy napig tartó repülés a Hold felé.
- Holdkerülő manőver befejezése; a Hold felszínétől mért maximális távolság 5 523 mérföld (8 880 km) lesz.
- Négy napig tartó visszatérés a Földre.
- A legénységi modul leválasztása az Európai Szervizmodulról és a legénységi modul adapteréről.
- Landolás a Csendes-óceánon.
Csak összehasonlításképpen: egy kiképzett vadászpilóta általában 9G terhelésig bírja eszméletvesztés nélkül, az átlagember szervezete pedig már 6G-nél felmondja a szolgálatot.