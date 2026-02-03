2700 fokos pokol és végzetes hiba az űrben: retteghetnek a közelgő holdmisszió asztronautái?

Az Artemis-küldetés során az űrhajósok olyan technikai és fizikai kihívásokkal néznek szembe, amelyekre a kiképzés során csak részben lehet felkészülni. A Daily Mail által megszólaltatott szakértők öt olyan kritikus pontot azonosítottak, ahol a dolgok végzetes fordulatot vehetnek. Bár a NASA az ember nélküli Artemis I tesztrepüléssel már bizonyította a technológia életképességét, az emberi tényező megjelenése teljesen új szintre emeli a kockázatot.

Az Artemis-küldetésben kulcsszerepet játszó SLS hordozórakéta a kilövőálláson.

Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

A helyzet komolyságát mi sem bizonyítja jobban, mint a legfrissebb, keddi hírek: a NASA kénytelen volt elhalasztani az Artemis-küldetés februárra tervezett indítását, miután a hajnali főpróba során kritikus hibák léptek fel.

Az üzemanyag-feltöltési tesztet mindössze 5 perccel a vége előtt megszakították egy hirtelen fellépő, veszélyes folyékonyhidrogén-szivárgás miatt.

A technikai malőrök és a váratlanul hideg időjárás okozta nehézségek következtében az amerikai űrhivatal végül lefújta a februári startot, és legkorábban márciusban kísérli meg a történelmi felbocsátást, a karanténban várakozó űrhajósokat pedig átmenetileg hazaengedték.

Lássuk, melyek azok a vészforgatókönyvek, amelyekre a Reid Wiseman parancsnok vezette csapatnak fel kell készülnie márciusban.

Milyen veszélyekkel kell számolni az Artemis-küldetés során?

Tűzgömbbé váló rakéta a kilövőálláson

A legelső kritikus pillanat már azelőtt bekövetkezhet, hogy a rakéta egyáltalán elhagyná a földet. A Space Launch System (SLS) rakéta egy 98 méter magas óriás, amelynek tartályaiban több mint kétmillió liter, mínusz 252 Celsius-fokra hűtött folyékony hidrogén örvénylik.

Egy váratlan üzemanyag-szivárgás vagy egy elektromos hiba pillanatok alatt tűzhöz, rosszabb esetben robbanáshoz vezethet. A februári teszten is ilyen jellegű hibákat észleltek, amik miatt végül márciusra tolták a startot.

Ebben a nem kívánt helyzetben az idő a legnagyobb ellenség: a legénységnek percei lennének arra, hogy a 83 méter magas toronyból elmeneküljön. Ha van idejük, egy speciális drótkötélpályán, kosarakban csúszhatnak le a biztonságot jelentő földfelszínre. Ha viszont a helyzet azonnali cselekvést követel, az Orion űrhajó saját mentőrendszere, a Kilövésmegszakító Rendszer (LAS) lép működésbe. Ez a szerkezet rakétahajtóművekkel van felszerelve, amelyek képesek az űrhajósokat tartalmazó kabint elemi erővel, másodpercek alatt biztonságos távolságba repíteni a veszélyzónától.