Leleplezzük a népszerű gyógyszerhez kötődő tévhiteket

Ebben a cikkben górcső alá vesszük a leggyakoribb félreértéseket, és pontokba szedve mutatjuk be, mit érdemes tudni ma az aszpirinszedésről. Fontos megértenünk, hogy ami évtizedekig bevett gyakorlatnak számított, az ma már nem feltétlenül állja meg a helyét. Nézzük meg, hogyan változott a szakemberek véleménye az aszpirinról, és miért fontos konzultálni orvosunkkal, mielőtt öngyógyszerezésbe kezdenénk.
Aszpirin: a mindennapi „csodabogyó" illúziója
Az egyik legelterjedtebb mítosz, hogy az aszpirin szedése automatikusan biztosítja a hosszú életet, és mindenki számára előnyös, aki elmúlt negyven vagy ötven éves. Sokan úgy gondolják, hogy egy napi kis dózisú aszpirin bekapkodása olyan, mint a vitamin: ártani nem árthat, használni viszont biztosan használ. Ez azonban hatalmas tévedés.
A modern orvosi irányelvek ma már kifejezetten ellenzik az aszpirin rutinszerű alkalmazását az elsődleges megelőzésben (tehát azoknál, akiknek még nem volt szívproblémájuk), különösen az idősebb korosztály esetében.
Ennek oka, hogy a kockázatok gyakran meghaladják az előnyöket. Bár az aszpirin valóban csökkentheti a vérrögök kialakulásának esélyét, egyúttal jelentősen növeli a belső vérzések kockázatát is. Az egészséges, szívbetegséggel nem küzdő emberek számára a gyógyszer preventív szedése nem hosszabbítja meg az életet, sőt, súlyos mellékhatásokat, például gyomor- vagy agyvérzést okozhat. Ezért a „biztos, ami biztos” alapon történő szedés helyett a személyre szabott orvosi mérlegelésre van szükség.
A vérhígító nem játék
Egy másik makacs tévhit szerint az aszpirin nem igazi vérhígító, vagy ha az is, akkor sokkal gyengébb és biztonságosabb, mint a vényköteles társai.
Valójában az aszpirin gátolja a vérlemezkék összetapadását, ezzel akadályozva a véralvadást. Ez a hatásmechanizmus teszi hasznossá a szívinfarktus utáni kezelésben, de ugyanez teszi veszélyessé is, ha indokolatlanul alkalmazzuk.
A „gyenge” gyógyszer képe hamis biztonságérzetet ad, ami miatt a betegek gyakran elfelejtik említeni orvosuknak, hogy szedik, pedig ez döntő fontosságú lehet egy műtét vagy más gyógyszeres kezelés előtt.
Továbbá sokan hiszik, hogy az aszpirin okozta vérzés csak apró kellemetlenség, mint például egy kis orrvérzés vagy ínyvérzés.
A valóság azonban az, hogy a rendszeres aszpirinszedés komoly gasztrointesztinális (emésztőrendszeri) vérzéseket idézhet elő, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek.
Különösen azoknál magas a kockázat, akik más gyógyszereket is szednek, vagy akiknek kórtörténetében fekély szerepel. Az aszpirin tehát nem egy ártalmatlan cukorka, hanem egy erős hatású gyógyszer, amelynek alkalmazása komoly felelősséggel jár.
Szívinfarktus és a valós megelőzés
Végül, de nem utolsósorban, el kell oszlatnunk azt a tévhitet, hogy az aszpirin minden szívproblémát megold.
Sokan gondolják úgy, hogy ha szedik a gyógyszert, akkor nem kell aggódniuk az életmódjuk miatt, mert a tabletta majd „kompenzálja” a dohányzást, a mozgáshiányt vagy a helytelen táplálkozást.
Ez a fajta gondolkodás rendkívül veszélyes. A szívbetegségek megelőzésének alapköve továbbra is
- az egészséges életmód,
- a vérnyomás
- és a koleszterinszint karbantartása,
nem pedig a gyógyszerekbe vetett vak hit.
A tévhitekkel ellentétben az aszpirin nem akadályozza meg az érelmeszesedést, és nem tisztítja ki az ereket.
Bár azoknál, akik már átestek egy szívinfarktuson vagy stroke-on, az orvosok gyakran javasolják a másodlagos megelőzés részeként, ez nem jelenti azt, hogy mindenki másnak is követnie kellene ezt a példát.
A kulcs a kockázat és a haszon mérlegelése: csak akkor szabad aszpirint szedni, ha az orvos úgy ítéli meg, hogy a szív- és érrendszeri események megelőzésének előnye nagyobb, mint a súlyos vérzés kockázata.