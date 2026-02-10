Leleplezzük a népszerű gyógyszerhez kötődő tévhiteket

Ebben a cikkben górcső alá vesszük a leggyakoribb félreértéseket, és pontokba szedve mutatjuk be, mit érdemes tudni ma az aszpirinszedésről. Fontos megértenünk, hogy ami évtizedekig bevett gyakorlatnak számított, az ma már nem feltétlenül állja meg a helyét. Nézzük meg, hogyan változott a szakemberek véleménye az aszpirinról, és miért fontos konzultálni orvosunkkal, mielőtt öngyógyszerezésbe kezdenénk.

Az aszpirin rutinszerű szedése veszélyes lehet

Fotó: CARSTEN KOALL / DPA

Aszpirin: a mindennapi „csodabogyó" illúziója

Az egyik legelterjedtebb mítosz, hogy az aszpirin szedése automatikusan biztosítja a hosszú életet, és mindenki számára előnyös, aki elmúlt negyven vagy ötven éves. Sokan úgy gondolják, hogy egy napi kis dózisú aszpirin bekapkodása olyan, mint a vitamin: ártani nem árthat, használni viszont biztosan használ. Ez azonban hatalmas tévedés.

A modern orvosi irányelvek ma már kifejezetten ellenzik az aszpirin rutinszerű alkalmazását az elsődleges megelőzésben (tehát azoknál, akiknek még nem volt szívproblémájuk), különösen az idősebb korosztály esetében.

Ennek oka, hogy a kockázatok gyakran meghaladják az előnyöket. Bár az aszpirin valóban csökkentheti a vérrögök kialakulásának esélyét, egyúttal jelentősen növeli a belső vérzések kockázatát is. Az egészséges, szívbetegséggel nem küzdő emberek számára a gyógyszer preventív szedése nem hosszabbítja meg az életet, sőt, súlyos mellékhatásokat, például gyomor- vagy agyvérzést okozhat. Ezért a „biztos, ami biztos” alapon történő szedés helyett a személyre szabott orvosi mérlegelésre van szükség.

A vérhígító nem játék

Egy másik makacs tévhit szerint az aszpirin nem igazi vérhígító, vagy ha az is, akkor sokkal gyengébb és biztonságosabb, mint a vényköteles társai.

Valójában az aszpirin gátolja a vérlemezkék összetapadását, ezzel akadályozva a véralvadást. Ez a hatásmechanizmus teszi hasznossá a szívinfarktus utáni kezelésben, de ugyanez teszi veszélyessé is, ha indokolatlanul alkalmazzuk.

A „gyenge” gyógyszer képe hamis biztonságérzetet ad, ami miatt a betegek gyakran elfelejtik említeni orvosuknak, hogy szedik, pedig ez döntő fontosságú lehet egy műtét vagy más gyógyszeres kezelés előtt.