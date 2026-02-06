A saját fegyverünk okozhatja a vesztünket: az atomcsapás elpusztíthatatlanná teheti a gyilkos aszteroidákat

A tudósok folyamatosan vizsgálják a bolygóvédelem lehetőségeit, és most egy meglepő felfedezést tettek. Ahelyett, hogy egy atomtöltet segítségével porrá zúznánk a fenyegető égitestet, előfordulhat, hogy csak még veszélyesebbé tesszük azt. A legújabb kísérletek szerint az aszteroidák belső szerkezete döntő fontosságú abban, hogyan reagálnak egy hatalmas erejű becsapódásra. Ez a felismerés alapjaiban rengetheti meg eddigi védelmi stratégiáinkat.

Az aszteroidák elleni védekezés gyakori témája a sci-fi filmeknek is. A képen egy aszteroidán végzett fúrás látható az Armageddon című filmből

Fotó: TOUCHSTONE PICTURES / JERRY BRUC / Collection ChristopheL via AFP

Mi köze a CERN-nek az aszteroidákhoz?

A CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) neve hallatán legtöbben a részecskegyorsítókra és a Higgs-bozonra gondolnak, ám a kutatók figyelme most az űr felé fordult. Egy nemzetközi kutatócsoport a Szuper protonszinkrotron (SPS) segítségével szimulálta azokat az extrém körülményeket, amelyek egy aszteroida elleni támadás során felléphetnek. A kísérlet során nagy energiájú részecskékkel bombáztak meteoritokat, hogy megértsék, hogyan viselkednek ezek az anyagok szélsőséges terhelés alatt.

A kutatás célja az volt, hogy pontosabb képet kapjunk az aszteroidák belső kohéziójáról. A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány részletesen leírja, hogy a kutatók hogyan vizsgálták a kőzetek viselkedését. Azt tapasztalták, hogy bizonyos típusú aszteroidák sokkal ellenállóbbak lehetnek, mint azt korábban feltételeztük. Ha egy aszteroida porózus szerkezetű, a robbanás energiája elnyelődhet, vagy ami még rosszabb, az objektum darabokra hullhat, de ezek a darabok gravitációsan újra összeállhatnak egy még sűrűbb, erősebb objektummá.

Ez a jelenség különösen aggasztó, ha figyelembe vesszük a bolygóvédelem jelenlegi irányelveit. A kísérletek azt mutatják, hogy a robbantás nem feltétlenül semmisíti meg a célpontot. Sőt, az energia eloszlása miatt az objektum csupán deformálódhat, vagy a leváló darabok továbbra is pályán maradhatnak a Föld felé. A CERN kísérletei tehát arra figyelmeztetnek, hogy a „brute force" (nyers erő) módszere nem mindig célravezető a kozmoszban.

A DART-misszió tanulságai és a Dimorphos rejtélye

A közelmúltban a NASA DART-missziója (Double Asteroid Redirection Test) élesben is kipróbálta a bolygóvédelmet. A szonda szándékosan csapódott be a Dimorphos nevű aszteroidaholdba, hogy megváltoztassa annak pályáját. Bár a küldetés sikeres volt, és sikerült módosítani az égitest keringési idejét, az eredmények váratlan kérdéseket is felvetettek. A megfigyelések szerint a Dimorphos nem egy szilárd sziklatömb, hanem inkább egy "törmelékhalom", amelyet a gravitáció tart össze.