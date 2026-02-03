Drámai felvételek: darabokra esett az ATLAS — furcsa fény kísérte a pusztulást

A hawaii Gemini North teleszkóp által készített legfrissebb felvételeken jól látható, ahogy a tudósok által követett ATLAS-üstökös a végzetébe rohan. A képek a 2025. november 11. és december 6. közötti időszakot örökítették meg. A fotósorozaton tisztán kivehető, hogyan szakadt több részre az objektum magja, miután túl közel merészkedett a Naphoz.

A C/2025 K1 jelű ATLAS-üstökös szétesése a Gemini North felvételein. A képek 2025. november 11. és december 6. között készültek.

Fotó: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/B. Bolin

Fontos tisztázni a félreértéseket: bár a neve hasonló, ez az égitest nem azonos a korábban nagy port kavart, csillagközi térből érkezett látogatóval, a 3I/ATLAS-szal. Ez a mostani ATLAS-üstökös ugyanis „helyi” lakos, az úgynevezett Oort-felhőből származik. Ez a Naprendszerünk legkülső határán található, gömb alakú térség milliárdnyi jeges objektumot rejt. Ezek az égitestek olykor gravitációs hatások miatt kimozdulnak a helyükről, és elindulnak a Naprendszer belső részei felé.

Az ATLAS-üstökös aranyló fénnyel izzott „életének alkonyán”

Az égitest 2025. október 8-án érte el pályájának Naphoz legközelebbi pontját, a perihéliumot. Ekkor mindössze 49 millió kilométerre járt központi csillagunktól. A megfigyelők különös, aranyló fényt észleltek a kómájában (ez az üstökösmagot körülvevő gázburok) és a csóvájában.

A tudósok ebből arra következtettek, hogy ez az ATLAS-üstökös meglepően kevés szenet tartalmazott.

Bár sok hasonló objektum azonnal elpárolog a Nap perzselő közelségében, ez az égitest eleinte igazi túlélőnek tűnt. Fényessége elérte a 9-es magnitúdót, így egy jobb kézi távcsővel is megfigyelhetővé vált az éjszakai égen. A szerencse azonban hamar elhagyta. November közepén az ATLAS-üstökös magja instabillá vált.

A felvételek tanúsága szerint legalább három-négy nagyobb darabra tört szét, hatalmas, csillogó porfelhőt húzva maga után.

A legfrissebb, 2026 február eleji adatok szerint az objektum fénye drasztikusan lecsökkent. Mára az ATLAS-üstökös gyakorlatilag megsemmisült. A helyén már csak egy halvány, szétoszló törmelékfelhő maradt, amelyet kizárólag a világ legnagyobb teljesítményű teleszkópjai képesek érzékelni.