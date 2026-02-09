Tényleg több az autista fiú, mint a lány? – A válasz sokkoló

A Karolinska Intézet vezetésével végzett vizsgálat több mint 2,7 millió, Svédországban 1985 és 2020 között született ember adatait elemezte. A kutatók azt találták, hogy a vizsgált népesség 2,8 százalékánál állapítottak meg autizmust 2 és 37 éves kor között. A legmeglepőbb eredmény azonban az volt, hogy amíg gyerekkorban három-négyszer annyi fiút diagnosztizálnak mint lányt, addig 20 éves korra a férfiak és nők diagnózisaránya gyakorlatilag kiegyenlítődik.

A mai módszerekkel az autizmus felismerése lányok esetében sokkal később történik meg, mint a fiúknál

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A lányoknál kamaszkorban ismerik fel az autizmust

A tanulmány szerint a fiúk átlagosan három–négy alkalommal nagyobb eséllyel kapnak autizmusdiagnózist tízéves kor alatt, mint a lányok. Ráadásul a diagnózis egyéb statisztikai adatai is eltérőek. Míg a fiúknál a medián életkor 13,1 év, addig a lányoknál csak 15,9 év, ami közel három év eltérés.

A nagy különbség azonban serdülőkorban gyorsan csökken. A lányok körében az autizmus felismerése a kamaszévek alatt ugrásszerűen megnő, így fiatal felnőttkorra „utolérik” a fiúkat. A kutatók szerint ez arra utal, hogy nem a gyakoriság különbözik, hanem az észlelés és a diagnosztizálás módja.

Nem ritkább, csak később ismerik fel

A tanulmány szerzője, Caroline Fyfe szerint:

Eredményeink azt sugallják, hogy a nemek közti különbség az autizmus előfordulásában jóval kisebb, mint eddig hittük – a lányok és nők egyszerűen aluldiagnosztizáltak vagy későn kapnak diagnózist

A BMJ folyóiratban megjelent kutatás azt is kimutatta, hogy az elmúlt három évtizedben a tíz év alatti gyermekeknél a nemek közti különbség alig változott, az idősebb korcsoportokban viszont gyorsan csökkent. Felnőttkorra Svédországban már szinte nem is kimutatható eltérés a férfiak és nők között.

Rendszerszintű torzítás állhat a háttérben

A tanulmányhoz kapcsolódó szerkesztőségi írásban Anne Cary betegjogi képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy

a különbségek mögött nem valódi biológiai eltérés, hanem rendszerszintű diagnosztikai torzítás állhat. Bár szerepet játszhat a lányoknál a tünetek elfedése – az úgynevezett „maszkolás” –, a diagnosztikai eszközök és módszerek is a fiúk tipikus tüneteire lehetnek szabva.

Ennek következménye, hogy egy autista lány esélye arra, hogy tízéves kora előtt diagnózist kapjon, kevesebb mint egyharmada egy fiúéhoz képest. Sok érintett lányt és nőt emiatt más pszichiátriai problémákkal – például hangulati vagy személyiségzavarokkal – diagnosztizálnak, miközben az autizmus felismeretlen marad.