Már a magyarok kertjeit ostromolja az Európába érkezett idegen betolakodó

Az ázsiai imádkozósáska (amely a tudományos szakirodalomban Hierodula tenuidentata, illetve Hierodula patellifera néven is szerepel) egy rendkívül alkalmazkodóképes faj. Nagy étvágyú ragadozó, amely ráadásul a városi, ember által megváltoztatott környezetben is kiválóan érzi magát. De vajon hogyan jutott el idáig egy olyan élőlény, amelynek eredeti otthona több ezer kilométerre található az európai kertektől?

Hím ázsiai imádkozósáska

Fotó: Journal of Orthoptera Research

Miről ismerhető fel az ázsiai imádkozósáska?

Az őshonos imádkozó sáskánkhoz (Mantis religiosa) képest az ázsiai faj sokkal erősebb, robusztusabb testalkattal rendelkezik. Testük színe leggyakrabban zöld, de időnként előfordulnak sárgás vagy barnás árnyalatú példányok is.

A legbiztosabb megkülönböztető jegyük, hogy az első pár szárnyukon két feltűnő fehér folt látható.

További különbség, hogy a hazai fajjal ellentétben az ázsiai rovarok fogólábainak belső oldalán nem találhatóak sötét foltok, és a nyakpajzsuk is rövidebb, valamint szélesebb.

Honnan származik és hogyan került Európába az ázsiai imádkozósáska?

Ezek a rovarok eredetileg egy hatalmas, mintegy 18 millió négyzetkilométeres területen, a Szunda-szigetektől Közép-Ázsián át egészen Kelet-Európáig őshonosak. Európai történetük azonban nem teljesen új keletű. A Krím-félszigeten már 1916-ban találtak belőlük egy példányt, de ezután hosszú évtizedekig nem érkezett róluk újabb adat. A kétezres évek elején azonban ismét felbukkantak, és a Fekete-tenger partvidékén gyors terjeszkedésbe kezdtek.

Európa déli részén, például Görögországban 2007-ben az emberi közvetítés hatására jelentek meg. A Balkán-félsziget szinte minden országába valószínűleg Törökországból települtek át. Mára stabil állományaik élnek a Balkán déli részén és Észak-Olaszországban is, miközben szinte az összes európai országban észlelték már a jelenlétüket. Terjedésüket nagymértékben segíti a felmelegedő éghajlat.

Az egyre enyhébb telek megkönnyítik az új generációk túlélését Közép-Európában, különösen a városi hőszigetek nyújtotta melegebb menedékekben.

Megtelepedés a magyarországi kertekben és parkokban

Hazánkban az első hivatalosan azonosított példányt 2019-ben találták meg Zákányszék térségében. A rá következő években a rovar egyre több hazai helyszínen tűnt fel. 2020-ban Dél-Budán észlelték, majd 2021 őszén már a budapesti Városliget platánfáin is találtak nőstényeket. Mára stabilan megtelepedtek Szegeden és a tőle nyugatra fekvő kisebb településeken, de azóta megjelentek Kiskunhalason, a Dunántúlon (például Vértesszőlős belterületén), 2024-ben pedig már Dávodon is azonosították őket.