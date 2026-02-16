Felejtse el a székrekedést: ezen az egy vitaminon múlhat minden

A szakemberek egy átfogó vizsgálat során azt elemezték, hogy milyen sebességgel halad át a táplálék az emésztőrendszeren. Ezt a folyamatot a szaknyelv bélmotilitásnak nevezi. A kutatás során több olyan génváltozatot is azonosítottak, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a B1-vitamin, más néven tiamin anyagcseréjével. Az eredmények azt sugallják, hogy ez a létfontosságú mikrotápanyag kiemelt szerepet játszik abban, hogy milyen gyakran jelentkezik nálunk a székelési inger - olvasható a Neurogastroenterology című szakfolyóiratban.

A B1-vitamin szintjének növelése hatékonyan enyhítheti a bélrendszeri panaszokat és állíthatja helyre a normális székelési rendet.

Fotó: FERNANDO GUTIERREZ-JUAREZ / DPA

A B1-vitamin mint az emésztés karmestere

A felfedezés teljesen új megvilágításba helyezi a B1-vitamin jelentőségét. Eddig elsősorban az energiatermelésben betöltött szerepéről ismertük, de most kiderült, hogy a székletürítés gyakoriságának egyik legfontosabb szabályozója lehet.

Amennyiben a további vizsgálatok is alátámasztják ezt az elméletet, a B1-vitamin célzott pótlása, vagy a tiaminban gazdag élelmiszerek fogyasztása megoldást jelenthet a makacs székrekedésre vagy a hasmenésre is.

Mauro D'Amato genetikus szerint a bélmotilitási zavarok állnak számos emésztőrendszeri betegség, például az irritábilis bél szindróma hátterében. A szakember hangsúlyozta, hogy bár ezen betegségek biológiai okait nehéz pontosan feltérképezni, a mostani genetikai eredmények egyértelműen kijelölik az utat. A B1-vitamin anyagcseréjének vizsgálata lehet a kulcs a jövőbeni laboratóriumi kísérletek és klinikai tesztek számára.

Váratlan fordulat a kutatásban

Érdekesség, hogy a tudósok eredetileg nem is a B1-vitamin hatásait akarták vizsgálni. A céljuk pusztán annyi volt, hogy megtalálják azokat a géneket, amelyek a bélmozgás sebességét befolyásolják. Ehhez egy hatalmas, több mint 260 ezer ember adatait tartalmazó adatbázist elemeztek.

Cristian Diaz-Muñoz, a kutatócsoport egyik vezetője úgy fogalmazott, hogy a genetikai markerek váratlan helyre vezették őket. Az adatok ugyanis a már ismert mechanizmusok – például az idegi jelátvitel – mellett határozottan a B1-vitamin anyagcseréjére utaltak. A kutatók két konkrét génváltozatot is találtak, amelyek közvetlenül befolyásolják a tiamin szállítását és hasznosulását a szervezetben.