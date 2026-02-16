Felejtse el a székrekedést: ezen az egy vitaminon múlhat minden

A szakemberek egy átfogó vizsgálat során azt elemezték, hogy milyen sebességgel halad át a táplálék az emésztőrendszeren. Ezt a folyamatot a szaknyelv bélmotilitásnak nevezi. A kutatás során több olyan génváltozatot is azonosítottak, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a B1-vitamin, más néven tiamin anyagcseréjével. Az eredmények azt sugallják, hogy ez a létfontosságú mikrotápanyag kiemelt szerepet játszik abban, hogy milyen gyakran jelentkezik nálunk a székelési inger - olvasható a Neurogastroenterology című szakfolyóiratban.
A B1-vitamin mint az emésztés karmestere
A felfedezés teljesen új megvilágításba helyezi a B1-vitamin jelentőségét. Eddig elsősorban az energiatermelésben betöltött szerepéről ismertük, de most kiderült, hogy a székletürítés gyakoriságának egyik legfontosabb szabályozója lehet.
Amennyiben a további vizsgálatok is alátámasztják ezt az elméletet, a B1-vitamin célzott pótlása, vagy a tiaminban gazdag élelmiszerek fogyasztása megoldást jelenthet a makacs székrekedésre vagy a hasmenésre is.
Mauro D'Amato genetikus szerint a bélmotilitási zavarok állnak számos emésztőrendszeri betegség, például az irritábilis bél szindróma hátterében. A szakember hangsúlyozta, hogy bár ezen betegségek biológiai okait nehéz pontosan feltérképezni, a mostani genetikai eredmények egyértelműen kijelölik az utat. A B1-vitamin anyagcseréjének vizsgálata lehet a kulcs a jövőbeni laboratóriumi kísérletek és klinikai tesztek számára.
Váratlan fordulat a kutatásban
Érdekesség, hogy a tudósok eredetileg nem is a B1-vitamin hatásait akarták vizsgálni. A céljuk pusztán annyi volt, hogy megtalálják azokat a géneket, amelyek a bélmozgás sebességét befolyásolják. Ehhez egy hatalmas, több mint 260 ezer ember adatait tartalmazó adatbázist elemeztek.
Cristian Diaz-Muñoz, a kutatócsoport egyik vezetője úgy fogalmazott, hogy a genetikai markerek váratlan helyre vezették őket. Az adatok ugyanis a már ismert mechanizmusok – például az idegi jelátvitel – mellett határozottan a B1-vitamin anyagcseréjére utaltak. A kutatók két konkrét génváltozatot is találtak, amelyek közvetlenül befolyásolják a tiamin szállítását és hasznosulását a szervezetben.
A gyulladásos bélbetegségek elleni csodafegyver?
A genetikai felfedezéseket a gyakorlati élet is igazolni látszik. Egy közel százezer fős brit mintán végzett elemzés során a szakemberek szoros összefüggést találtak az étrendi B1-vitamin bevitele és a székletürítés gyakorisága között.
Ez azt jelenti, hogy a B1-vitamin szintje valóban képes kontrollálni a bélmotilitást, vagyis azt, hogy milyen gyorsan dolgozza fel szervezetünk a táplálékot.
Korábbi kutatások már utaltak arra, hogy a B1-vitamin segíthet a bélgyulladás csökkentésében, sőt, egy 2020-as vizsgálat szerint a nagy dózisú tiamin javította a krónikus fáradtság tüneteit gyulladásos bélbetegségek esetén. A mostani eredmények pedig új reményt adhatnak azoknak, akik emésztési zavarokkal küzdenek.
- A jövőben személyre szabott táplálkozási tanácsokkal és B1-vitamin pótlással enyhíthetővé válhatnak az irritábilis bél szindróma és más bélmozgási zavarok tünetei.
Aki szeretné természetes forrásból növelni a bevitelét, annak érdemes több teljes kiőrlésű gabonát, húst, halat és hüvelyeseket fogyasztania, hiszen ezek a B1-vitamin kiváló forrásai.