Félelmetes lények olvadnak ki a jégből, szinte lehetetlen elpusztítani őket

A tudósok sokáig úgy vélték, hogy az antibiotikum-rezisztencia elsősorban a modern orvoslás „mellékterméke”. Egy friss kutatás azonban azt bizonyítja: a természet már jóval az emberi antibiotikum-használat előtt is kifejlesztette saját védekezési stratégiáit. Egy romániai jégbarlang mélyén talált, évezredeken át konzerválódott baktérium olyan genetikai fegyvertárral rendelkezik, amely a mai klinikai gyakorlatban használt antibiotikumokkal szemben ellenálló.

5000 éves rezisztens baktériumot találtak a kutatók

Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Jégbe zárt baktérium a barlang mélyéről

A felfedezés helyszíne a romániai Scărișoara-barlang, amely az ország egyik legnagyobb jégbarlangja. A barlang mélyén található jégtömb mintegy 100.000 köbméteres, és körülbelül 13 000 éves – ezzel a világ egyik legnagyobb és legidősebb föld alatti jégtömbje. A kutatócsoport a barlang Nagycsarnokként ismert részén 25 méter mély jégmagmintát fúrt ki.

A Scărișoara-barlangban, jégbe zárva őrződött meg az ellenálló baktérium

A több ezer éves jégrétegek elemzése során különböző baktériumtörzseket különítettek el, majd teljes genomjukat megvizsgálták. A cél az volt, hogy feltárják, mely gének felelősek az extrém hideghez való alkalmazkodásért – és melyek az antibiotikumokkal szembeni ellenállásért. A vizsgálatok középpontjába egy különleges törzs került: a Psychrobacter SC65A.3, amelyet egy mintegy 5000 éves jégréteg őrzött meg.

Ősi baktérium, modern ellenállás

A hideg környezethez alkalmazkodott Psychrobacter nemzetségbe tartozó baktérium meglepő tulajdonságot mutatott: tíz, nyolc különböző antibiotikum-osztályba tartozó modern készítménnyel szemben bizonyult rezisztensnek. A kutatást vezető Cristina Purcarea, a Bukaresti Biológiai Intézet tudósa szerint

a törzs több mint száz, antibiotikum-rezisztenciával összefüggő gént hordoz. Ráadásul azokkal a hatóanyagokkal szemben is ellenálló, amelyeket ma széles körben alkalmaznak súlyos bakteriális fertőzések – például tuberkulózis, vastagbélgyulladás vagy húgyúti fertőzések – kezelésében, akár szájon át, akár injekció formájában.

A felfedezés azért különösen figyelemre méltó, mert ezek az antibiotikumok csak az elmúlt évtizedekben jelentek meg az orvosi gyakorlatban. A baktérium azonban már évezredekkel ezelőtt „felkészült” rájuk.