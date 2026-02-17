Félelmetes lények olvadnak ki a jégből, szinte lehetetlen elpusztítani őket

A tudósok sokáig úgy vélték, hogy az antibiotikum-rezisztencia elsősorban a modern orvoslás „mellékterméke”. Egy friss kutatás azonban azt bizonyítja: a természet már jóval az emberi antibiotikum-használat előtt is kifejlesztette saját védekezési stratégiáit. Egy romániai jégbarlang mélyén talált, évezredeken át konzerválódott baktérium olyan genetikai fegyvertárral rendelkezik, amely a mai klinikai gyakorlatban használt antibiotikumokkal szemben ellenálló.
Jégbe zárt baktérium a barlang mélyéről
A felfedezés helyszíne a romániai Scărișoara-barlang, amely az ország egyik legnagyobb jégbarlangja. A barlang mélyén található jégtömb mintegy 100.000 köbméteres, és körülbelül 13 000 éves – ezzel a világ egyik legnagyobb és legidősebb föld alatti jégtömbje. A kutatócsoport a barlang Nagycsarnokként ismert részén 25 méter mély jégmagmintát fúrt ki.
A több ezer éves jégrétegek elemzése során különböző baktériumtörzseket különítettek el, majd teljes genomjukat megvizsgálták. A cél az volt, hogy feltárják, mely gének felelősek az extrém hideghez való alkalmazkodásért – és melyek az antibiotikumokkal szembeni ellenállásért. A vizsgálatok középpontjába egy különleges törzs került: a Psychrobacter SC65A.3, amelyet egy mintegy 5000 éves jégréteg őrzött meg.
Ősi baktérium, modern ellenállás
A hideg környezethez alkalmazkodott Psychrobacter nemzetségbe tartozó baktérium meglepő tulajdonságot mutatott: tíz, nyolc különböző antibiotikum-osztályba tartozó modern készítménnyel szemben bizonyult rezisztensnek. A kutatást vezető Cristina Purcarea, a Bukaresti Biológiai Intézet tudósa szerint
a törzs több mint száz, antibiotikum-rezisztenciával összefüggő gént hordoz. Ráadásul azokkal a hatóanyagokkal szemben is ellenálló, amelyeket ma széles körben alkalmaznak súlyos bakteriális fertőzések – például tuberkulózis, vastagbélgyulladás vagy húgyúti fertőzések – kezelésében, akár szájon át, akár injekció formájában.
A felfedezés azért különösen figyelemre méltó, mert ezek az antibiotikumok csak az elmúlt évtizedekben jelentek meg az orvosi gyakorlatban. A baktérium azonban már évezredekkel ezelőtt „felkészült” rájuk.
A rezisztencia nem új jelenség
A kutatás, amely a Frontiers in Microbiology folyóiratban jelent meg, arra mutat rá, hogy
az antibiotikum-rezisztencia természetes evolúciós folyamat eredménye. A mikrobák már jóval az ember által előállított antibiotikumok előtt is versengtek egymással a környezetben, és kémiai fegyvereket – illetve az azokkal szembeni védekezést – fejlesztettek ki.
Az ősi jégből származó mikroorganizmusok vizsgálata segít megérteni, miként alakult ki és fejlődött a rezisztencia a természetben. A kutatók hangsúlyozzák: bár a jelenség természetes, az antibiotikumok túlzott és tartós használata jelentősen felgyorsította a rezisztens gének terjedését és sokféleségét.
Globális fenyegetés az antibiotikum-rezisztencia
Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) ma már világszerte milliók haláláért felelős. Európában évente több mint 35 000 haláleset köthető hozzá, és a szám várhatóan tovább emelkedik. Az European Centre for Disease Prevention and Control szerint a helyzetet súlyosbítja
- az idősödő népesség sérülékenysége,
- a rezisztens kórokozók határokon átnyúló terjedése,
- az antibiotikumok túlhasználata, valamint
- a fertőzésmegelőzés hiányosságai.
A World Health Organization adatai szerint világszerte minden hatodik bakteriális fertőzés ellenáll a standard kezeléseknek.
A klímaváltozás új dimenziót ad a kérdésnek
A Föld felszínének mintegy 20 százalékát fagyott élőhelyek borítják, és a bioszféra jelentős részét alacsony hőmérséklet jellemzi.
A gyorsuló klímaváltozás hatására ezek az ősi jég- és permafrosztrétegek egyre nagyobb ütemben olvadnak. A hideghez alkalmazkodott mikroorganizmusok tanulmányozása ezért nemcsak evolúciós szempontból fontos, hanem a jövő közegészségügyi kockázatainak megértése miatt is.
Az ötezer éves romániai baktérium esete arra figyelmeztet: a rezisztencia nem csupán a modern orvoslás problémája, hanem a természet mélyen gyökerező, ősi jelensége – amelyet az emberi tevékenység veszélyes mértékben felerősített – jelent meg a EuroNews oldalán.