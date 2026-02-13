Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

Hűha!

A kis gazfickó: lelepleződött Zelenszkij perverz fantáziája – erről álmodozik

pannónia

Megtalálták a magyar Atlantiszt? Titokzatos romokat rejt a Balaton mélye

16 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Időről időre izgalmas történeteket hallhatunk vagy olvashatunk arról, mennyi titok rejtőzik legnagyobb tavunk mélyén, legyen az gőzhajó vagy világháborús maradványok. Kevesen tudják azonban, hogy nemcsak legenda, hogy a Balaton mélye római korú villák romjait is rejtegeti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pannóniabalaton mélyevillagazdaságbalatonókori romok

Az elmúlt hónapokban nagyon lecsökkent a Balaton vízszintje az évek óta tartó aszályos időjárás miatt. Akik azonban a Balaton mélyén rejtőző titkokra kíváncsiak, talán nem bánják annyira, inkább abban reménykednek, hogy felszínre kerülhet pár meglepetés. Ebben próbálunk segíteni: egy igazi kincsről beszámolni a tó mélyéről anélkül, hogy az a fürdőzni vágyók kedvét szeghetné.

A Balaton mélye még felfedezésre vár, a képen a Tihanyi-félsziget látható Örvényes irányából
A Balaton mélye még felfedezésre vár, a képen a Tihanyi-félsziget látható Örvényes irányából
Fotó: Tamási Györgyi

Pannónia provincia nemcsak védte a Római Birodalmat, a Balatonnál egykoron virágzott a villagazdaság

A történelemkönyvekből jól megtanultuk, hogy a „limes” védővonal mentén, mely a Duna vonalánál húzódott északon, légiók állomásoztak, melyek a külső támadásoktól védték a birodalmat. Ám kevésbé köztudott, hogy az egész Dunántúl mozgalmas hely volt ekkortájt, hisz a „borostyánút” is erre vezetett valahol.

És persze a rómaiak is felismerték ma is sokakat vonzó tavunk tájainak adottságait, és azokat ki is aknázták: gazdag veteránok, kereskedők, hivatalnokok települtek le virágzó villagazdaságokat létrehozva.

Számtalan feltárt emlékkel találkozhatunk a régióban, ezek közül csak egy a Baláca Régészeti Park, mely hazánk legnagyobb látogatható római korú villagazdasága. Az egykori „luxusvilla” egy többhektáros park része, bemutatja a villák virágzó kulturális és gazdasági életét – szőlő – és növénytermesztéstől a korszerű padlófűtésen és mozaikpadlón át a fürdők szerepéig. 

Aszófő határában, Tihany és Örvényes között egy hatalmas római korú villa feltárása kezdődött nemrégiben. A Kövesdi templomrom a villához tartozó épületek egyik alapjára épült a középkorban, mely úgy volt tájolva, hogy a tavaszi napéjegyenlőségkor a fénynyaláb az oltár egy pontját világítsa meg.
Aszófő határában, Tihany és Örvényes között egy hatalmas római korú villa feltárása kezdődött nemrégiben. A Kövesdi templomrom a villához tartozó épületek egyik alapjára épült a középkorban, mely úgy volt tájolva, hogy a tavaszi napéjegyenlőségkor a fénynyaláb az oltár egy pontját világítsa meg.

A régészek tudják, hogy számos településen álltak villagazdaságok a Balaton vonzáskörzetében: Alsóőrs, Felsőörs, Kékkút, Aszófő, Csopak, Gyulafirátót, Hévíz, Vonyarcvashegy, Zánka, Balatonszepezd – a teljesség igénye nélkül. Sok a feltárandó örökség, nem csoda, hogy a tó mélyének részletes feltárása még várat magára.

A Balaton a római korban

A természetes vizek – tavak, hévizek, gyógyvizek - fontos szerepet játszottak a rómaiak életében. Források leírják, hogy Diocletianus császár felesége például a füredi szénsavas gyógyforrás vízének tulajdonította meglepő gyógyulást, de a kékkúti Anna- és Theodora-forrást is egy több ezer éves írásos emlék őrzi egy Nymphák tiszteletére állított oltárkövön.
A Balatont nem véletlenül nevezték Lacus Pelso-nak, azaz „Sekély-tó”-nak. 

Akkoriban a tó mélysége sokkal alacsonyabb, alakja pedig szabálytalanabb volt. A tó környezetét több erdő borította, az öblök, berkek és települések is máshol helyezkedtek el, vízszintje pedig erősen ingadozott, ahogy az jellemző természetes tavaknál.

Írásos források szerint a harmadik század végén annyira megemelkedett a tó vízszintje, hogy számos part menti területet elöntött. Így nem meglepő, hogy egy-egy villa is ilyen sorsra juthatott.

A római korsó titka

A halászok a gyakori hálószakadások miatt két területet mindig elkerültek Tihany és Örvényes közelében. A környéken legendák keringtek víz alatti templomharangokról és titokzatos, négyszögletes kastélyokról. Kézzelfogható bizonyíték először egy ép korsó formájában jelent meg, amit halászok adományoztak az egyik falunak 1935-ben, de az 50-es évek közepéig újra nyugvópontra került a dolog. 1957-ben két muzeológus, Tóth Lajos és Szentléleky Tihamér kezdett foglalkozni a témával. 

1958 szeptemberében került sor a feltárásra Tóth Lajos vezetésével, melyhez a Balaton kutatóhajóját is kölcsönkapták, hogy radarjával feltérképezze a tó medrét. A hajót Tihanynál használták, Örvényesen csónakos önkéntes fiatalok vállalták a meder kutatását. A víz mélyén fekvő romokat hamar megtalálták.

Néhány búvár a merülés után megerősítette a felfedezést, és az általuk felszínre hozott tárgyak is római korinak tűntek.

Hol a bökkenő?

Létrejött kifejezetten erre a célra egy bizottság, hogy a következő év tavaszán húsz könnyűbúvár segítségével teljesen átvizsgálják az érintett medret. Ez azonban azóta sem történt meg, az okokról csak találgatni lehet. A két muzeológus szerint Örvényesnél magának Galerius császárnak merült el a villája a hibás helyszínválasztás miatt. Azonban ahhoz, hogy ennek igazságára fény derüljön, további kutatásra lenne szükség. 

  • A mederfenék kutatása laikusok számára komoly veszélyeket rejt, hívják fel a figyelmet a szakemberek, ezért ezzel senki ne próbálkozzon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!