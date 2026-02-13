Megtalálták a magyar Atlantiszt? Titokzatos romokat rejt a Balaton mélye

Az elmúlt hónapokban nagyon lecsökkent a Balaton vízszintje az évek óta tartó aszályos időjárás miatt. Akik azonban a Balaton mélyén rejtőző titkokra kíváncsiak, talán nem bánják annyira, inkább abban reménykednek, hogy felszínre kerülhet pár meglepetés. Ebben próbálunk segíteni: egy igazi kincsről beszámolni a tó mélyéről anélkül, hogy az a fürdőzni vágyók kedvét szeghetné.

A Balaton mélye még felfedezésre vár, a képen a Tihanyi-félsziget látható Örvényes irányából

Fotó: Tamási Györgyi

Pannónia provincia nemcsak védte a Római Birodalmat, a Balatonnál egykoron virágzott a villagazdaság

A történelemkönyvekből jól megtanultuk, hogy a „limes” védővonal mentén, mely a Duna vonalánál húzódott északon, légiók állomásoztak, melyek a külső támadásoktól védték a birodalmat. Ám kevésbé köztudott, hogy az egész Dunántúl mozgalmas hely volt ekkortájt, hisz a „borostyánút” is erre vezetett valahol.

És persze a rómaiak is felismerték ma is sokakat vonzó tavunk tájainak adottságait, és azokat ki is aknázták: gazdag veteránok, kereskedők, hivatalnokok települtek le virágzó villagazdaságokat létrehozva.

Számtalan feltárt emlékkel találkozhatunk a régióban, ezek közül csak egy a Baláca Régészeti Park, mely hazánk legnagyobb látogatható római korú villagazdasága. Az egykori „luxusvilla” egy többhektáros park része, bemutatja a villák virágzó kulturális és gazdasági életét – szőlő – és növénytermesztéstől a korszerű padlófűtésen és mozaikpadlón át a fürdők szerepéig.

Aszófő határában, Tihany és Örvényes között egy hatalmas római korú villa feltárása kezdődött nemrégiben. A Kövesdi templomrom a villához tartozó épületek egyik alapjára épült a középkorban, mely úgy volt tájolva, hogy a tavaszi napéjegyenlőségkor a fénynyaláb az oltár egy pontját világítsa meg.

A régészek tudják, hogy számos településen álltak villagazdaságok a Balaton vonzáskörzetében: Alsóőrs, Felsőörs, Kékkút, Aszófő, Csopak, Gyulafirátót, Hévíz, Vonyarcvashegy, Zánka, Balatonszepezd – a teljesség igénye nélkül. Sok a feltárandó örökség, nem csoda, hogy a tó mélyének részletes feltárása még várat magára.

A Balaton a római korban

A természetes vizek – tavak, hévizek, gyógyvizek - fontos szerepet játszottak a rómaiak életében. Források leírják, hogy Diocletianus császár felesége például a füredi szénsavas gyógyforrás vízének tulajdonította meglepő gyógyulást, de a kékkúti Anna- és Theodora-forrást is egy több ezer éves írásos emlék őrzi egy Nymphák tiszteletére állított oltárkövön.

A Balatont nem véletlenül nevezték Lacus Pelso-nak, azaz „Sekély-tó”-nak.

Akkoriban a tó mélysége sokkal alacsonyabb, alakja pedig szabálytalanabb volt. A tó környezetét több erdő borította, az öblök, berkek és települések is máshol helyezkedtek el, vízszintje pedig erősen ingadozott, ahogy az jellemző természetes tavaknál.

Írásos források szerint a harmadik század végén annyira megemelkedett a tó vízszintje, hogy számos part menti területet elöntött. Így nem meglepő, hogy egy-egy villa is ilyen sorsra juthatott.