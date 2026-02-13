Megtalálták a magyar Atlantiszt? Titokzatos romokat rejt a Balaton mélye

Az elmúlt hónapokban nagyon lecsökkent a Balaton vízszintje az évek óta tartó aszályos időjárás miatt. Akik azonban a Balaton mélyén rejtőző titkokra kíváncsiak, talán nem bánják annyira, inkább abban reménykednek, hogy felszínre kerülhet pár meglepetés. Ebben próbálunk segíteni: egy igazi kincsről beszámolni a tó mélyéről anélkül, hogy az a fürdőzni vágyók kedvét szeghetné.
Pannónia provincia nemcsak védte a Római Birodalmat, a Balatonnál egykoron virágzott a villagazdaság
A történelemkönyvekből jól megtanultuk, hogy a „limes” védővonal mentén, mely a Duna vonalánál húzódott északon, légiók állomásoztak, melyek a külső támadásoktól védték a birodalmat. Ám kevésbé köztudott, hogy az egész Dunántúl mozgalmas hely volt ekkortájt, hisz a „borostyánút” is erre vezetett valahol.
És persze a rómaiak is felismerték ma is sokakat vonzó tavunk tájainak adottságait, és azokat ki is aknázták: gazdag veteránok, kereskedők, hivatalnokok települtek le virágzó villagazdaságokat létrehozva.
Számtalan feltárt emlékkel találkozhatunk a régióban, ezek közül csak egy a Baláca Régészeti Park, mely hazánk legnagyobb látogatható római korú villagazdasága. Az egykori „luxusvilla” egy többhektáros park része, bemutatja a villák virágzó kulturális és gazdasági életét – szőlő – és növénytermesztéstől a korszerű padlófűtésen és mozaikpadlón át a fürdők szerepéig.
A régészek tudják, hogy számos településen álltak villagazdaságok a Balaton vonzáskörzetében: Alsóőrs, Felsőörs, Kékkút, Aszófő, Csopak, Gyulafirátót, Hévíz, Vonyarcvashegy, Zánka, Balatonszepezd – a teljesség igénye nélkül. Sok a feltárandó örökség, nem csoda, hogy a tó mélyének részletes feltárása még várat magára.
A Balaton a római korban
A természetes vizek – tavak, hévizek, gyógyvizek - fontos szerepet játszottak a rómaiak életében. Források leírják, hogy Diocletianus császár felesége például a füredi szénsavas gyógyforrás vízének tulajdonította meglepő gyógyulást, de a kékkúti Anna- és Theodora-forrást is egy több ezer éves írásos emlék őrzi egy Nymphák tiszteletére állított oltárkövön.
A Balatont nem véletlenül nevezték Lacus Pelso-nak, azaz „Sekély-tó”-nak.
Akkoriban a tó mélysége sokkal alacsonyabb, alakja pedig szabálytalanabb volt. A tó környezetét több erdő borította, az öblök, berkek és települések is máshol helyezkedtek el, vízszintje pedig erősen ingadozott, ahogy az jellemző természetes tavaknál.
Írásos források szerint a harmadik század végén annyira megemelkedett a tó vízszintje, hogy számos part menti területet elöntött. Így nem meglepő, hogy egy-egy villa is ilyen sorsra juthatott.
A római korsó titka
A halászok a gyakori hálószakadások miatt két területet mindig elkerültek Tihany és Örvényes közelében. A környéken legendák keringtek víz alatti templomharangokról és titokzatos, négyszögletes kastélyokról. Kézzelfogható bizonyíték először egy ép korsó formájában jelent meg, amit halászok adományoztak az egyik falunak 1935-ben, de az 50-es évek közepéig újra nyugvópontra került a dolog. 1957-ben két muzeológus, Tóth Lajos és Szentléleky Tihamér kezdett foglalkozni a témával.
1958 szeptemberében került sor a feltárásra Tóth Lajos vezetésével, melyhez a Balaton kutatóhajóját is kölcsönkapták, hogy radarjával feltérképezze a tó medrét. A hajót Tihanynál használták, Örvényesen csónakos önkéntes fiatalok vállalták a meder kutatását. A víz mélyén fekvő romokat hamar megtalálták.
Néhány búvár a merülés után megerősítette a felfedezést, és az általuk felszínre hozott tárgyak is római korinak tűntek.
Hol a bökkenő?
Létrejött kifejezetten erre a célra egy bizottság, hogy a következő év tavaszán húsz könnyűbúvár segítségével teljesen átvizsgálják az érintett medret. Ez azonban azóta sem történt meg, az okokról csak találgatni lehet. A két muzeológus szerint Örvényesnél magának Galerius császárnak merült el a villája a hibás helyszínválasztás miatt. Azonban ahhoz, hogy ennek igazságára fény derüljön, további kutatásra lenne szükség.
- A mederfenék kutatása laikusok számára komoly veszélyeket rejt, hívják fel a figyelmet a szakemberek, ezért ezzel senki ne próbálkozzon.