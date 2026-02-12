Nagy a baj: veszélyes méreg jelent meg a banánban

Az Environmental Geochemistry and Health tudományos szakfolyóiratban publikált kutatás helyszíne a brazíliai Linhares régió, a Doce-folyó torkolatvidéke. Ez a terület volt az egyik elszenvedője a 2015-ös Mariana-gátszakadásnak, amikor a Fundão zagytározó összeomlása miatt mérgező bányászati iszap árasztotta el a környéket. A helyi gazdálkodók ezen a vidéken főként banán, manióka és kakaó termesztésével foglalkoznak, ám a talajba került vasbányászati hulladék miatt a földek nehézfémekkel telítődtek.

Banánt cipelő munkás Brazíliában

Fotó: MICHAEL DANTAS / AFP

A tudósok a mintákban megdöbbentően magas koncentrációban találtak kadmiumot, krómot, rezet, nikkelt és ólmot. A kérdés már csak az volt: vajon ezek az anyagok a növényekbe is felszívódnak?

Így válik mérgező anyagok raktárává a banán: a gyökerektől a gyümölcsig

A kutatócsoport aprólékos munkával térképezte fel a szennyezés útját. A vizsgálat során nemcsak a talajt és a vizet, hanem a növények minden részét – a gyökereket, a szárakat, a leveleket és magát a gyümölcsöt is – külön elemezték. Az eredmények vegyesek, de aggasztóak voltak.

Míg egyes növények főként a gyökérzetükben raktározták el a méreganyagokat, addig a kakaónál a föld feletti részekben is magas értékeket mértek. A legmeglepőbb eredményt azonban a banán vizsgálata hozta. Bár a banánfák is hajlamosak a gyökereikben visszatartani a szennyező anyagokat,

a gyümölcs húsában mért ólom- és rézszint mégis meghaladta az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által meghatározott biztonsági határértékeket.

Kiket fenyeget a veszély?

A SciTech Daily írása szerint a kutatók bonyolult kockázatelemzési modelleket (úgynevezett kockázati indexeket) használtak, hogy megállapítsák, mennyire veszélyes ezen élelmiszerek fogyasztása. Az eredmények alapján a felnőttek szervezete még képes lehet tolerálni a helyi termények fogyasztását, a gyerekek esetében azonban más a helyzet.

A hat év alatti korosztály számára a szennyezett területen termett banán rendszeres fogyasztása átlépte a biztonsági küszöböt. A legnagyobb problémát a gyümölcsben felhalmozódott ólom jelenti. Az ólomnak való hosszú távú kitettség a gyermekeknél visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodást, figyelemzavart és akár IQ-csökkenést is okozhat.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a hosszú távú, évtizedeken át tartó fogyasztás felnőtteknél is növelheti a daganatos megbetegedések kockázatát, mivel ezek a nehézfémek közvetve károsíthatják a DNS-t.