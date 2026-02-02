Vigyázat: ez a nyolc ital alattomos módon teszi tönkre a beleidet!

A bélkárosító italok listáján nem csupán a nyilvánvaló bűnösök, mint az alkohol vagy a cukros üdítők szerepelnek, hanem olyan népszerű, mindennapi termékek is, amelyekről a legtöbben nem is sejtik, hogy ártalmasak lehetnek. Rhiannon Lambert táplálkozási szakértő szerint a kutatások mára egyértelműen igazolták, hogy bizonyos italok rendszeres fogyasztása negatívan befolyásolja a mikrobiom – azaz a bélrendszerünkben élő baktériumok, vírusok és gombák – kényes egyensúlyát.

Egészségesnek hitt gyümölcs shotok is szerepelnek a bélkárosító italok listáján

Fotó: Google Gemini AI

Ha ez az egyensúly felborul, az olyan emésztési zavarok kialakulásához vezethet, mint a krónikus puffadás, de hosszú távon szerepe lehet a cukorbetegség és a szívproblémák megjelenésében is

– írja a Daily Mail cikke.

Íme a szakértők feketelistája azokról az italokról, amelyekkel érdemes vigyázni:

Bélkárosító italok közé tartozik a kávé, ha így fogyasztjuk

Sokan nem tudják elképzelni a reggelt egy erős fekete nélkül, pedig a kávé éhgyomorra fogyasztva komoly irritációt okozhat. A kávé serkenti a gyomorsav termelését és felgyorsítja a bélmozgást, ami az arra érzékenyeknél hasmenéshez vagy görcsökhöz vezethet. Különösen a szűretlen kávéfajták jelentenek kockázatot. Dr. Federica Amati szakértő szerint ezek az italok olyan vegyületeket (kafesztolt és kahweolt) tartalmaznak, amelyek nemcsak a koleszterinszintet emelhetik, de az Irritábilis Bél Szindróma (IBS) tüneteit is felerősíthetik.

Az egészségesnek hitt élelmiszerek tévútja: gyümölcsshotok és zabtej

Meglepő módon a wellnesskultúra sztárjai is felkerültek a listára. A koncentrált gyümölcslé shotokat (pl. gyömbér- vagy kurkumashotok) gyakran emésztésjavítóként árulják, de a valóságban ezek magas cukortartalmú, rostszegény és erősen savas italok. Rob Hobson dietetikus figyelmeztet:

ezek a bélkárosító italok éhgyomorra fogyasztva hányingert és refluxot válthatnak ki, ahelyett, hogy segítenének.

Hasonló a helyzet a zabtej kapcsán is. Bár a zabtej alapvetően nem egészségtelen, a boltok polcain található, krémesített, ún. „barista" változatok tele vannak adalékanyagokkal. A gyártók gyakran növényi olajokat, sűrítőanyagokat és emulgeálószereket adnak hozzájuk az állag miatt.