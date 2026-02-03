Végre kiderült az igazság: ez a rejtélyes erő pusztít a Bermuda-háromszögben

Az elmélet központi eleme a metánhidrát, amely a tengerfenék üledékes rétegeiben, nagy nyomás alatt és alacsony hőmérsékleten, jégszerű formában tárolja a metánt. Amikor a Bermuda-háromszög területén a tengerfenék instabillá válik – például földrengések vagy földcsuszamlások következtében –, ezek a gázzsebek felszakadhatnak. A folyamat során óriási mennyiségű gáz szabadul fel robbanásszerűen, amely buborékok formájában tör a felszín felé.

A metán felszabadulása jelenthetett halálos csapdát a repülőgépeknek és a hajóknak a Bermuda-háromszögben.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Ez a jelenség fizikai csapdát állít a hajóknak.

Amikor a gázbuborékok elkeverednek a tengervízzel, a víz sűrűsége hirtelen és jelentős mértékben lecsökken. Mivel a hajók úszóképessége a víz sűrűségétől függ (Arkhimédész törvénye alapján), a hirtelen "felhabosodott", ritka közegben a hajótest elveszíti a felhajtóerőt.

A Bermuda-háromszög vizein pórul járt hajók így nem lassan, hanem szinte zuhanásszerűen süllyedtek el, esélyt sem hagyva a legénységnek a vészjelzés leadására vagy a menekülésre.

A Bermuda-háromszögben a repülőgépek sincsenek biztonságban?

A metánkitörések nemcsak a vízi, hanem a légi közlekedést is veszélyeztethetik a térségben. A kutatók szerint, amikor a hatalmas mennyiségű gáz eléri a vízfelszínt, a légkörbe kerülve megváltoztatja a levegő összetételét és sűrűségét. A Bermuda-háromszög felett átrepülő, alacsonyan szálló gépek hajtóműveibe kerülő nagy koncentrációjú metán oxigénhiányos égést, végső soron pedig hajtóműleállást okozhat. Ezenfelül a gázfelhő okozta hirtelen turbulencia irányíthatatlanná teheti a repülőgépeket, ami magyarázatot adhat a radarokról hirtelen eltűnő járatokra is.

Miért ritkultak meg az eltűnések?

Az elemzés egyik legérdekesebb felvetése arra vonatkozik, hogy miért hallunk manapság kevesebbet a Bermuda-háromszög rejtélyes eseteiről.

Ronald Kapper szerint lehetséges, hogy ezek a geológiai események időszakosak voltak, és a térségben található metánmezők aktivitása az elmúlt évtizedekben alábbhagyott vagy teljesen megszűnt.

Ez a "szunnyadó" állapot magyarázatot adhat arra, miért vált biztonságosabbá a közlekedés a régióban a 20. század második feléhez képest.