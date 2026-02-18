Nézzen az ég felé! – napnyugta után különleges égi jelenség várja

Február 18-án szerdán és 19-én csütörtökön mindenképp érdemes az eget kémlelni, mert a hazai égbolton szabad szemmel is látható lesz a Merkúr, a Vénusz és a Szaturnusz bolygók együttállása, melyekhez a holdsarló is csatlakozik, ám egy egyszerű távcsővel a Neptunusz is megfigyelhető lesz.

Három bolygó: a Merkúr, a Vénusz és a Szaturnusz együttállása a holdsarlóval az égbolton

2017-ben Fotó: S.SEIP / Bridgeman Images via AFP

Bolygó vagy csillag?

A Nap körül a nyolc nagybolygó nagyjából egy síkban keringenek, ez az ekliptika. A bolygók saját fénnyel nem rendelkeznek, az égbolton csak a Nap fényét verik vissza, és látszólag a csillagokra hasonlítanak. Onnan tudhatjuk, hogy egy bolygót látunk, nem csillagot, hogy a bolygó fénye kicsit „remeg, pislákol”, nem teljesen stabil, ellentétben a csillagokéval. Akkor mondjuk, hogy a bolygók „együtt állnak”, amikor látszólag nagyjából egy vonal mentén helyezkednek el az égbolton. Sokszor ez nappal történik, amikor a Nap fényétől nem látszódnak a bolygók, vagy éjjel, kényelmetlenebb időpontban - most azonban közvetlen napnyugta után, alkonyatkor.

Tudnivalók a megfigyeléshez

Mivel a horizont felett kis szögben ragyognak majd az égitestek, érdemes olyan kilátóhelyet választani, ahol

nyugatias irányban teljesen szabad a látóhatár, nem takarja ki őket ház vagy akár kisebb domb, hegy vagy növényzet.

Minél kevésbé fényszennyezett a megfigyelőhelyünk, annál könnyebben látni a halványabb fényű Merkúrt, Szaturnuszt és Neptunuszt.

Az előrejelzések szerint a szerdai napon lesz nagyobb eséllyel megfigyelhető a jelenség, mivel csütörtökre az ország jelentős területére jósolnak zárt rétegfelhőzetet.

Melyik napon mi várható?

Napnyugta után, 17.45–kor kell nyugati irányban, a horizonthoz közeli égre pillantani.

Február 18-án:

a Vénusz 3, a Hold 10,8, a Merkúr 18 és a Szaturnusz pedig 19 fokos magasságban fog látszódni a horizont felett. A Vénusz – más néven az Esthajnalcsillag – lesz a legfényesebb a bolygók közül, legközelebb a látóhatárhoz, ezt követi a halványabb Merkúr. Felettük a Hold következik, aminek 1,5%-os megvilágítottságú vékony sarlója nem fogja zavarni a bolygók észlelését. Végül a Szaturnusz sárgás pislákoló fénye zárja a sort.

A szögekből adódóan a Hold nagyjából félúton lesz látható a Merkúr és a Vénusz között.

A Hold 18.17 -kor keleten és 18.39-kor nyugaton lebukik a horizont alá, a Vénusz pedig fél órával előtte. Tehát a keleti országrészben nem érdemes késlekedni, aki nem áll lesben 17.45 - kor, az könnyen lemarad a látványról. Miután a Hold és a Vénusz lenyugszik, a Merkúr és a Szaturnusz egyre jobban lesz látható.