Ijesztő jóslat – hamarabb meghal a Föld, mint gondoltuk

Először is fontos megérteni, hogy a bolygók élettartama szorosan összefügg csillaguk életciklusával. A Földünk körülbelül 4,5 milliárd éves, és helyzetünk a Naprendszerben különleges. Emellett azonban tudnunk kell, hogy a Napunk nem örökéletű. Körülbelül 5 milliárd év múlva vörös óriássá duzzad, és valószínűleg elnyeli a belső bolygókat, köztük a Földet is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bolygók élettartama véget ér a csillaguk halálával.

A bolygók halála sokszor összefügg a csillaguk halálával

Fotó: MARK GARLICK / MGA

A túlélő bolygók rejtélyes világa

Meglepő módon számos bolygó túlélheti központi csillagát. Sean Raymond kutatásai szerint azok a bolygók, amelyek elég távol keringenek csillaguk körül, akár trilliószor hosszabb ideig létezhetnek, mint maga a csillag. Ez különösen igaz a gázóriásokra és a távolabbi kőzetbolygókra. A Föld esetében azonban sajnos ez a forgatókönyv nem valósul meg, mivel túl közel kering a Naphoz.

A Bordeaux-i Egyetem tudósai felfedezték, hogy léteznek árva bolygók is, amelyek nem keringenek egyetlen csillag körül sem. Ezek a vándor világok gyakorlatilag végtelen ideig létezhetnek a világűrben, feltéve hogy nem ütköznek össze más égitestekkel. Következésképpen a bolygók élettartama nem feltétlenül kötődik a csillaguk sorsához. Ezek a magányos világok azonban hidegek, sötétek és élettelennek tűnnek.

A Föld különleges dilemmája

A Föld szempontjából a helyzet összetettebb. Valójában nem a Nap végleges halála jelenti majd az első problémát. Raymond asztrofizikus kiemeli, hogy már jóval korábban, körülbelül 1-2 milliárd év múlva a Nap fényessége olyan mértékben megnő, hogy a Föld felszíne lakhatatlanná válik. Az óceánok elpárolognak, a víz eltűnik, és bolygónk Vénuszhoz hasonló forró pusztasággá alakul.

Ráadásul amikor a Nap végül vörös óriássá duzzad, légköre majdnem eléri a Föld pályáját. Bár egyesek szerint bolygónk esetleg túlélheti ezt a fázist egy távolabbi pályán, a kutatók többsége egyetért abban, hogy a Föld valószínűleg elnyelődik vagy legalábbis minden életet és atmoszférát elveszít. Mindazonáltal ez a folyamat milliárd évekkel később történik meg, így az emberiségnek bőven van ideje felkészülni vagy új otthont találni.