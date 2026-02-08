Túl jól sikerült? Miért nem kellett senkinek a világ legbiztonságosabb atomreaktora?

A történet egy sajátos ipari problémával indult, amely végül életre hívta a CANDU reaktor egyedi koncepcióját. A második világháború után Kanadának hatalmas uránkészletei voltak, ám az országnak nem állt rendelkezésére a technológia az urán dúsításához.

CANDU reaktor Kínában.

Fotó: Atomic Energy of Canada Limited

Hogy megértsük a problémát, érdemes egy pillantást vetni az atomfizika alapjaira. A természetben bányászott uránnak csupán elenyésző része (0,72%-a) az a bizonyos 235-ös izotóp, amely képes fenntartani a láncreakciót. A hagyományos reaktorokban, ahol sima vizet használnak a neutronok lassítására (moderátornak), ez a kevés hasadóanyag nem elég, mert a víz túl sok neutront "lop el" a rendszerből. Ezért az üzemanyagot dúsítani kell, ami viszont rendkívül drága és energiaigényes folyamat.

A kanadai mérnökök azonban találtak egy kiskaput: a nehézvizet.

Ez az anyag a hidrogén egyik nehezebb izotópját, deutériumot tartalmaz, és bár 10%-kal sűrűbb a hétköznapi víznél, van egy óriási előnye: alig nyel el neutront. Ha nehézvizet használnak moderátornak, a reaktor képes a legolcsóbb, teljesen természetes uránnal is működni, megspórolva a drága dúsítási eljárást.

CANDU reaktor: a gép, amely sosem pihen

A CANDU reaktor másik különlegessége a felépítésében rejlik. Mivel Kanada akkoriban nem tudott akkora nyomástartó edényeket gyártani, mint az amerikaiak, a mérnökök egy "calandria" nevű, nyomás nélküli tartályt terveztek, amelyet vízszintes csövek szelnek át. Ezekben a csövekben van az üzemanyag.

Ez a kialakítás tette lehetővé a rendszer egyik legnagyobb piaci előnyét: a működés közbeni üzemanyagcserét. Míg egy hagyományos nyomottvizes reaktort hetekre vagy hónapokra le kell állítani, hogy kicseréljék a fűtőelemeket, a CANDU reaktor esetében robotkarok végzik el a cserét anélkül, hogy az áramtermelés egy pillanatra is megszakadna. Ez elméletileg sokkal gazdaságosabb működést tett lehetővé, hiszen az erőmű folyamatosan termelhetett.

A rendszer ráadásul majdnem "mindenevő": a természetes urán mellett képes elégetni más reaktorok "szemetét", vagyis a kiégett üzemanyagot, sőt, a tóriumot és a fegyverekből származó plutóniumot is.

A legbiztonságosabb reaktor

A csernobili katasztrófa után a világ joggal aggódott az atomerőművek biztonsága miatt, de a CANDU reaktor ezen a téren is kiemelkedőt nyújtott. A rendszer tele van passzív biztonsági megoldásokkal.

Ha a hűtőcsövek túlhevülnek, a gravitáció teszi a dolgát: a csövek egyszerűen megereszkednek, elhajlanak, ezzel megszakad a láncreakcióhoz szükséges geometria, és a reaktor leáll.

Ellentétben a csernobili típussal, itt, ha a hűtővíz forrni kezd, a reakció nem gyorsul fel, hanem stabil marad.

Vészhelyzetben a reaktortartályt el lehet árasztani sima vízzel is. Mivel a CANDU reaktor csak nehézvízzel képes működni, a sima víz azonnal "megfojtja" a láncreakciót, így a leolvadás esélye minimális.

Hiába a zsenialitás, ha a pénz és a politika közbeszól

Ha ennyire jó technológiáról beszélünk, miért nem ilyet használ mindenki?

A válasz a költségekben és a geopolitikában keresendő.

Bár a CANDU reaktor üzemeltetése olcsó, a megépítése csillagászati összegeket emészt fel. A nehézvíz előállítása rendkívül drága, és a reaktor mérete is nagyobb, mint a versenytársaké. A politikusok pedig jellemzően négyéves ciklusokban gondolkodnak: az alacsonyabb építési költségű amerikai reaktorok vonzóbbak voltak számukra, mint a hosszú távon megtérülő kanadai modell.

Végül a CANDU reaktor sorsát a piac pecsételte meg. Az amerikai könnyűvizes technológia vált az ipari szabvánnyá, és a kanadai "csodafegyver" lassan kiszorult a versenyből. Ma már csak néhány tucat üzemel belőle világszerte, emlékeztetőül arra, hogy nem mindig a legjobb mérnöki megoldás nyeri a versenyt.