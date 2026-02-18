Kiadták a figyelmeztetést: Magyarországra tart a veszélyes vírus

Sokáig úgy gondoltuk, hogy a trópusi betegségek a távoli, forró égövi nyaralások kellemetlen velejárói lehetnek csupán, ám ez a biztonságérzet mára a múlté. A chikungunya-láz és más, szúnyogok által terjesztett vírusok megtelepedése Európában már nem egy távoli jövőkép, hanem a jelen valósága. A brit Ökológiai és Hidrológiai Központ (UKCEH) kutatói által vezetett elemzés - amely a Journal of Royal Society Interface című szakfolyóiratban jelent meg - szerint a klímaváltozás olyan környezetet teremtett, amelyben az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) képes hatékonyan közvetíteni a kórokozót az emberek között, méghozzá az eddigi becsléseknél jóval hűvösebb időjárási körülmények között is.

A Chikungunya-vírus részecskéinek illusztrációja. Ez a szúnyogok terjesztette vírus kiterjedt járványokat és súlyos, ízületi gyulladáshoz hasonló megbetegedést okozhat. A tünetek közé tartozik a láz, a kiütés és az ízületi fájdalom, amely bizonyos esetekben hónapokig vagy akár évekig is fennállhat. A betegségre nincs gyógymód, de a védőoltás védelmet nyújthat a fertőzés ellen.

A hűvösebb idő sem jelent már akadályt

A kutatócsoport 49 korábbi kísérleti tanulmány adatait összegezve alkotta meg az eddigi legpontosabb modellt arról, hogyan befolyásolja a hőmérséklet a vírus terjedését. A legfontosabb – és a kutatók szerint a legsokkolóbb – felfedezés az volt, hogy a vírus átviteléhez szükséges hőmérsékleti küszöbérték jóval alacsonyabb, mint azt a korábbi modellek mutatták.

Míg a tudomány eddig úgy vélte, hogy a vírus terjedéséhez legalább 16–18 Celsius-fokos átlaghőmérséklet szükséges, az új eredmények szerint a folyamat már 13–14 Celsius-foknál beindulhat.

Ez a látszólag kis különbség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vírus nemcsak a legforróbb nyári napokon, hanem a tavaszi és őszi időszakban is fertőzőképes maradhat, és olyan északabbra fekvő területeken is megjelenhet, amelyeket eddig biztonságosnak hittek.

A térkép az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) által terjesztett Chikungunya-vírus hőmérséklet alapú terjedési kockázatát mutatja be Európában. Az adatok azt mutatják, hogy Magyarország a közepesen veszélyeztetett európai zónába tartozik, ahol a járványterjedéshez szükséges feltételek évente 3–5 hónapon keresztül állnak fenn.

Hogyan válik a szúnyog fertőzővé?

Ahhoz, hogy megértsük a veszély mértékét, érdemes tisztázni a biológiai hátteret. A fertőzés nem közvetlenül emberről emberre, hanem szúnyogcsípés útján terjed. Amikor egy ázsiai tigrisszúnyog megcsíp egy fertőzött utazót, a vírus bekerül a rovar bélrendszerébe. Innen azonban el kell jutnia a szúnyog nyálmirigyeibe, hogy a következő csípésnél továbbadhassa azt egy másik embernek.

Ezt az időszakot nevezzük külső inkubációs időnek (a szakirodalomban extrinsic incubation period). A kutatás kulcsfontosságú megállapítása, hogy ez az időtartam nagyban függ a hőmérséklettől:

Míg 18 Celsius-fokon a vírusnak körülbelül 8–9 napra van szüksége, hogy a szúnyog nyálában megjelenjen,

addig 30 Celsius-fokos hőségben ez a folyamat drámaian felgyorsul, és mindössze nagyjából 2 nap alatt lezajlik.

Minél rövidebb ez az idő, annál nagyobb az esélye annak, hogy a szúnyog még élete során megcsíp egy másik embert, és ezzel elindít egy láncreakciót, azaz egy helyi járványt.

Magyarország a közepesen veszélyeztetett zónában

A tanulmány részletes kockázati térképet is közöl Európáról, amely Magyarországot is nevesíti. Hazánk a közepes kockázatú zónába tartozik, Ausztriához, Franciaországhoz és Németországhoz hasonlóan.