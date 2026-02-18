Kiadták a figyelmeztetést: Magyarországra tart a veszélyes vírus

Sokáig úgy gondoltuk, hogy a trópusi betegségek a távoli, forró égövi nyaralások kellemetlen velejárói lehetnek csupán, ám ez a biztonságérzet mára a múlté. A chikungunya-láz és más, szúnyogok által terjesztett vírusok megtelepedése Európában már nem egy távoli jövőkép, hanem a jelen valósága. A brit Ökológiai és Hidrológiai Központ (UKCEH) kutatói által vezetett elemzés - amely a Journal of Royal Society Interface című szakfolyóiratban jelent meg - szerint a klímaváltozás olyan környezetet teremtett, amelyben az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) képes hatékonyan közvetíteni a kórokozót az emberek között, méghozzá az eddigi becsléseknél jóval hűvösebb időjárási körülmények között is.
A hűvösebb idő sem jelent már akadályt
A kutatócsoport 49 korábbi kísérleti tanulmány adatait összegezve alkotta meg az eddigi legpontosabb modellt arról, hogyan befolyásolja a hőmérséklet a vírus terjedését. A legfontosabb – és a kutatók szerint a legsokkolóbb – felfedezés az volt, hogy a vírus átviteléhez szükséges hőmérsékleti küszöbérték jóval alacsonyabb, mint azt a korábbi modellek mutatták.
Míg a tudomány eddig úgy vélte, hogy a vírus terjedéséhez legalább 16–18 Celsius-fokos átlaghőmérséklet szükséges, az új eredmények szerint a folyamat már 13–14 Celsius-foknál beindulhat.
Ez a látszólag kis különbség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vírus nemcsak a legforróbb nyári napokon, hanem a tavaszi és őszi időszakban is fertőzőképes maradhat, és olyan északabbra fekvő területeken is megjelenhet, amelyeket eddig biztonságosnak hittek.
Hogyan válik a szúnyog fertőzővé?
Ahhoz, hogy megértsük a veszély mértékét, érdemes tisztázni a biológiai hátteret. A fertőzés nem közvetlenül emberről emberre, hanem szúnyogcsípés útján terjed. Amikor egy ázsiai tigrisszúnyog megcsíp egy fertőzött utazót, a vírus bekerül a rovar bélrendszerébe. Innen azonban el kell jutnia a szúnyog nyálmirigyeibe, hogy a következő csípésnél továbbadhassa azt egy másik embernek.
Ezt az időszakot nevezzük külső inkubációs időnek (a szakirodalomban extrinsic incubation period). A kutatás kulcsfontosságú megállapítása, hogy ez az időtartam nagyban függ a hőmérséklettől:
- Míg 18 Celsius-fokon a vírusnak körülbelül 8–9 napra van szüksége, hogy a szúnyog nyálában megjelenjen,
- addig 30 Celsius-fokos hőségben ez a folyamat drámaian felgyorsul, és mindössze nagyjából 2 nap alatt lezajlik.
Minél rövidebb ez az idő, annál nagyobb az esélye annak, hogy a szúnyog még élete során megcsíp egy másik embert, és ezzel elindít egy láncreakciót, azaz egy helyi járványt.
Magyarország a közepesen veszélyeztetett zónában
A tanulmány részletes kockázati térképet is közöl Európáról, amely Magyarországot is nevesíti. Hazánk a közepes kockázatú zónába tartozik, Ausztriához, Franciaországhoz és Németországhoz hasonlóan.
A modell számításai szerint Magyarországon a vírusátvitel feltételei évente 3–5 hónapon keresztül állnak fenn.
- A kritikus időszak: A kockázat májustól szeptemberig tart.
- A csúcsidőszak: A fertőzés valószínűsége júliusban és augusztusban a legmagasabb.
Ez azt jelenti, hogy ha a nyári hónapokban egy trópusi országból hazatérő, fertőzött utazót megcsíp egy itthoni tigrisszúnyog, a rovar képes lehet továbbadni a betegséget a környezetében élőknek, elindítva ezzel a helyi terjedést (autochton transzmisszió).
Miért veszélyes a chikungunya?
A betegséget először 1952-ben azonosították Tanzániában, és sokáig csak a trópusokon fordult elő. A fertőzés tünetei közé tartozik a hirtelen fellépő magas láz és a rendkívül erős, sokszor kínzó ízületi fájdalom, amely a kéz- és lábfejeket érinti.
Hogyan védekezhetünk és mik a kilátások?
A szakértők szerint a megelőzés kulcsa a szúnyogok elleni védekezésben rejlik. A betegség ellen léteznek ugyan költséges vakcinák, a leghatékonyabb módszer mégis a csípések elkerülése.
- Szúnyogirtás és megelőzés: A tigrisszúnyogok kis mennyiségű, pangó vízben is képesek szaporodni (például kint hagyott vödrökben, virágalátétekben). Ezek rendszeres ürítése elengedhetetlen a populáció gyérítéséhez.
- Egyéni védelem: Szúnyogriasztó szerek használata és hosszú, világos színű ruházat viselése ajánlott a kockázatos időszakokban.
A tanulmány szerzői figyelmeztetnek: mivel Európa déli részein a szúnyogok aktivitása kezd egész évben folyamatossá válni, eltűnhet az a "természetes tűzszünet", amelyet eddig a hideg telek biztosítottak. Ez a jövőben nagyobb és gyakoribb járványkitörésekhez vezethet, ha nem teszünk lépéseket a szúnyogpopulációk ellenőrzésére és a behurcolt esetek gyors azonosítására.
Nemcsak a chikungunya, hanem más, hasonlóan szúnyogok által terjesztett betegségek, mint a dengue-láz esetszámai is emelkedést mutatnak a klímaváltozás hatására.
Bár a betegség ritkán halálos (főként időseknél vagy legyengült immunrendszerűeknél okozhat súlyos, életveszélyes szövődményeket), a fájdalom hetekig, sőt hónapokig is elhúzódhat, jelentősen rontva az életminőséget.