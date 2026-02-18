Kiadták a figyelmeztetést: Magyarországra tart a veszélyes vírus

Hírlevél
A globális felmelegedés és az invazív szúnyogfajok térhódítása miatt Európa egyre nagyobb része válik alkalmassá egzotikus kórokozók befogadására. A chikungunya-láz kockázata a legfrissebb kutatások szerint már nemcsak a mediterrán térségben, hanem a kontinens hűvösebb, mérsékelt égövi régióiban is valós fenyegetést jelenthet. Egy új, átfogó tanulmány rámutatott, hogy a vírus a korábban véltnél jóval alacsonyabb hőmérsékleten is képes a szúnyogokban szaporodni, így a járványok lehetséges időablaka jelentősen kitolódott. De vajon Magyarország is veszélyben van?
Sokáig úgy gondoltuk, hogy a trópusi betegségek a távoli, forró égövi nyaralások kellemetlen velejárói lehetnek csupán, ám ez a biztonságérzet mára a múlté. A chikungunya-láz és más, szúnyogok által terjesztett vírusok megtelepedése Európában már nem egy távoli jövőkép, hanem a jelen valósága. A brit Ökológiai és Hidrológiai Központ (UKCEH) kutatói által vezetett elemzés - amely a Journal of Royal Society Interface című szakfolyóiratban jelent meg - szerint a klímaváltozás olyan környezetet teremtett, amelyben az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) képes hatékonyan közvetíteni a kórokozót az emberek között, méghozzá az eddigi becsléseknél jóval hűvösebb időjárási körülmények között is.

A Chikungunya-vírus részecskéinek illusztrációja. Ez a szúnyogok terjesztette vírus kiterjedt járványokat és súlyos, ízületi gyulladáshoz hasonló megbetegedést okozhat. A tünetek közé tartozik a láz, a kiütés és az ízületi fájdalom, amely bizonyos esetekben hónapokig vagy akár évekig is fennállhat. A betegségre nincs gyógymód, de a védőoltás védelmet nyújthat a fertőzés ellen.
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A hűvösebb idő sem jelent már akadályt

A kutatócsoport 49 korábbi kísérleti tanulmány adatait összegezve alkotta meg az eddigi legpontosabb modellt arról, hogyan befolyásolja a hőmérséklet a vírus terjedését. A legfontosabb – és a kutatók szerint a legsokkolóbb – felfedezés az volt, hogy a vírus átviteléhez szükséges hőmérsékleti küszöbérték jóval alacsonyabb, mint azt a korábbi modellek mutatták.

Míg a tudomány eddig úgy vélte, hogy a vírus terjedéséhez legalább 16–18 Celsius-fokos átlaghőmérséklet szükséges, az új eredmények szerint a folyamat már 13–14 Celsius-foknál beindulhat.

Ez a látszólag kis különbség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vírus nemcsak a legforróbb nyári napokon, hanem a tavaszi és őszi időszakban is fertőzőképes maradhat, és olyan északabbra fekvő területeken is megjelenhet, amelyeket eddig biztonságosnak hittek.

A térkép az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) által terjesztett Chikungunya-vírus hőmérséklet alapú terjedési kockázatát mutatja be Európában. Az adatok azt mutatják, hogy hazánk a közepesen veszélyeztetett európai zónába tartozik, ahol a járványterjedéshez szükséges feltételek évente 3–5 hónapon keresztül állnak fenn.
A térkép az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) által terjesztett Chikungunya-vírus hőmérséklet alapú terjedési kockázatát mutatja be Európában. Az adatok azt mutatják, hogy Magyarország a közepesen veszélyeztetett európai zónába tartozik, ahol a járványterjedéshez szükséges feltételek évente 3–5 hónapon keresztül állnak fenn.

Hogyan válik a szúnyog fertőzővé?

Ahhoz, hogy megértsük a veszély mértékét, érdemes tisztázni a biológiai hátteret. A fertőzés nem közvetlenül emberről emberre, hanem szúnyogcsípés útján terjed. Amikor egy ázsiai tigrisszúnyog megcsíp egy fertőzött utazót, a vírus bekerül a rovar bélrendszerébe. Innen azonban el kell jutnia a szúnyog nyálmirigyeibe, hogy a következő csípésnél továbbadhassa azt egy másik embernek.

Ezt az időszakot nevezzük külső inkubációs időnek (a szakirodalomban extrinsic incubation period). A kutatás kulcsfontosságú megállapítása, hogy ez az időtartam nagyban függ a hőmérséklettől:

  • Míg 18 Celsius-fokon a vírusnak körülbelül 8–9 napra van szüksége, hogy a szúnyog nyálában megjelenjen,
  • addig 30 Celsius-fokos hőségben ez a folyamat drámaian felgyorsul, és mindössze nagyjából 2 nap alatt lezajlik.

Minél rövidebb ez az idő, annál nagyobb az esélye annak, hogy a szúnyog még élete során megcsíp egy másik embert, és ezzel elindít egy láncreakciót, azaz egy helyi járványt.

Magyarország a közepesen veszélyeztetett zónában

A tanulmány részletes kockázati térképet is közöl Európáról, amely Magyarországot is nevesíti. Hazánk a közepes kockázatú zónába tartozik, Ausztriához, Franciaországhoz és Németországhoz hasonlóan.

A modell számításai szerint Magyarországon a vírusátvitel feltételei évente 3–5 hónapon keresztül állnak fenn.

  • A kritikus időszak: A kockázat májustól szeptemberig tart.
  • A csúcsidőszak: A fertőzés valószínűsége júliusban és augusztusban a legmagasabb.

Ez azt jelenti, hogy ha a nyári hónapokban egy trópusi országból hazatérő, fertőzött utazót megcsíp egy itthoni tigrisszúnyog, a rovar képes lehet továbbadni a betegséget a környezetében élőknek, elindítva ezzel a helyi terjedést (autochton transzmisszió).

Ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus)
Fotó: MARTIN LELIEVRE / AFP

Miért veszélyes a chikungunya?

A betegséget először 1952-ben azonosították Tanzániában, és sokáig csak a trópusokon fordult elő. A fertőzés tünetei közé tartozik a hirtelen fellépő magas láz és a rendkívül erős, sokszor kínzó ízületi fájdalom, amely a kéz- és lábfejeket érinti. 

Bár a betegség ritkán halálos (főként időseknél vagy legyengült immunrendszerűeknél okozhat súlyos, életveszélyes szövődményeket), a fájdalom hetekig, sőt hónapokig is elhúzódhat, jelentősen rontva az életminőséget.

Hogyan védekezhetünk és mik a kilátások?

A szakértők szerint a megelőzés kulcsa a szúnyogok elleni védekezésben rejlik. A betegség ellen léteznek ugyan költséges vakcinák, a leghatékonyabb módszer mégis a csípések elkerülése.

  • Szúnyogirtás és megelőzés: A tigrisszúnyogok kis mennyiségű, pangó vízben is képesek szaporodni (például kint hagyott vödrökben, virágalátétekben). Ezek rendszeres ürítése elengedhetetlen a populáció gyérítéséhez.
  • Egyéni védelem: Szúnyogriasztó szerek használata és hosszú, világos színű ruházat viselése ajánlott a kockázatos időszakokban.

A tanulmány szerzői figyelmeztetnek: mivel Európa déli részein a szúnyogok aktivitása kezd egész évben folyamatossá válni, eltűnhet az a "természetes tűzszünet", amelyet eddig a hideg telek biztosítottak. Ez a jövőben nagyobb és gyakoribb járványkitörésekhez vezethet, ha nem teszünk lépéseket a szúnyogpopulációk ellenőrzésére és a behurcolt esetek gyors azonosítására.

Nemcsak a chikungunya, hanem más, hasonlóan szúnyogok által terjesztett betegségek, mint a dengue-láz esetszámai is emelkedést mutatnak a klímaváltozás hatására.

 

