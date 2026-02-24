Kitüntetett tengerész lett a hős macska

A fiatal cica éhesen és elhanyagoltan bolyongott az utcákon, ám sorsa hamarosan gyökeresen megváltozott. George Hickinbottom, a HMS Amethyst legénységének tagja vette magához a kóbor macskát, és így kezdődött el Simon cica rendkívüli kalandja a tengeren.

Ehhez hasonló, fekete-fehér cica volt Simon

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

A Jangce folyón vívott csata és Simon cica hősiessége

Simon nem volt átlagos hajómacska. Gyorsan bebizonyította értékét az Amethyst hajó fedélzetén, ahol az egyik legfontosabb feladata a patkányirtás volt. Ezek a rágcsálók nemcsak veszélyeztették az élelmiszerkészleteket, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelentettek a zsúfolt hajótérben. Simon nemcsak hatékonyan végezte munkáját, hanem a legénység kedvence is lett, akinek jelenléte feldobta a matrózok hangulatát a hosszú tengeri utakon.

1949 áprilisában az Amethyst hajó a kínai polgárháború kereszttüzébe került a Jangce folyón. A kommunista erők tüzet nyitottak a brit hadihajóra, amely súlyos károkat szenvedett a támadásban. Több tucat tengerész vesztette életét vagy sebesült meg, köztük maga Simon is. Egy gránátszilánk súlyosan megsebesítette a macskát, megégette bajuszát, szőrét, és komoly sérüléseket okozott a lábain.

Simon túlélte a támadást, és amit ezután tett, az igazán hősiessé avatta. Annak ellenére, hogy maga is sebesült volt, továbbra is végezte kötelességét a hajón. Emellett rendkívüli lelki támogatást nyújtott a túlélő legénységnek, akik 101 napig voltak csapdába esve a folyón, amíg végül sikerült megszökniük. A matrózok később elmondták, hogy Simon jelenléte és kitartása segített nekik feldolgozni a traumát és fenntartani a morált a nehéz hetekben.

A hős kitüntetése és halála

Simon hazatérése Nagy-Britanniába népünnepélyhez hasonlított. Mialatt a kis hős karanténban volt, emberek ezrei írtak neki leveleket és küldtek neki ajándékokat. Ennek eredményeként Simon lett az első macska, aki megkapta a Dickin-érmet, amely az állatok Victoria Keresztje néven is ismert. Ez a kitüntetés a brit fegyveres erőket szolgáló állatok legmagasabb rangú elismerése, amelyet rendkívüli bátorságért és odaadásért adományoznak.