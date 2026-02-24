Kitüntetett tengerész lett a hős macska

Hírlevél
Simon macska története nem csupán egy kedves kisállat meséje, hanem egy valódi háborús hős eposzáról szól. Ez a fekete-fehér kiscica 1947-ben csatlakozott a brit Royal Navy állományához, amikor egy tengerész megtalálta Hongkong kikötőjében.
A fiatal cica éhesen és elhanyagoltan bolyongott az utcákon, ám sorsa hamarosan gyökeresen megváltozott. George Hickinbottom, a HMS Amethyst legénységének tagja vette magához a kóbor macskát, és így kezdődött el Simon cica rendkívüli kalandja a tengeren. 

cica Melina Pormanesh, 24, a member of Generation Z, plays with her tuxedo cat named Pikki as she rests at her home-based workshop in southern Tehran, Iran, on August 17, 2025, where she practices pottery as both an artistic pursuit and livelihood. Two Generation Z women, Melina Pormanesh and Mona Jalali, devote themselves to pottery, inspired by the ancient art of shaping clay. Trained in open institutes, they seek to blend tradition with modern creativity, reviving cultural heritage while adding their own touch. By selling their works, they support their livelihood and hope to become leading specialists in Iran's pottery scene. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto) (Photo by Morteza Nikoubazl / NurPhoto via AFP)
Ehhez hasonló, fekete-fehér cica volt Simon
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

A Jangce folyón vívott csata és Simon cica hősiessége

Simon nem volt átlagos hajómacska. Gyorsan bebizonyította értékét az Amethyst hajó fedélzetén, ahol az egyik legfontosabb feladata a patkányirtás volt. Ezek a rágcsálók nemcsak veszélyeztették az élelmiszerkészleteket, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelentettek a zsúfolt hajótérben. Simon nemcsak hatékonyan végezte munkáját, hanem a legénység kedvence is lett, akinek jelenléte feldobta a matrózok hangulatát a hosszú tengeri utakon. 

1949 áprilisában az Amethyst hajó a kínai polgárháború kereszttüzébe került a Jangce folyón. A kommunista erők tüzet nyitottak a brit hadihajóra, amely súlyos károkat szenvedett a támadásban. Több tucat tengerész vesztette életét vagy sebesült meg, köztük maga Simon is. Egy gránátszilánk súlyosan megsebesítette a macskát, megégette bajuszát, szőrét, és komoly sérüléseket okozott a lábain. 

Simon túlélte a támadást, és amit ezután tett, az igazán hősiessé avatta. Annak ellenére, hogy maga is sebesült volt, továbbra is végezte kötelességét a hajón. Emellett rendkívüli lelki támogatást nyújtott a túlélő legénységnek, akik 101 napig voltak csapdába esve a folyón, amíg végül sikerült megszökniük. A matrózok később elmondták, hogy Simon jelenléte és kitartása segített nekik feldolgozni a traumát és fenntartani a morált a nehéz hetekben.

A hős kitüntetése és halála

Simon hazatérése Nagy-Britanniába népünnepélyhez hasonlított. Mialatt a kis hős karanténban volt, emberek ezrei írtak neki leveleket és küldtek neki ajándékokat. Ennek eredményeként Simon lett az első macska, aki megkapta a Dickin-érmet, amely az állatok Victoria Keresztje néven is ismert. Ez a kitüntetés a brit fegyveres erőket szolgáló állatok legmagasabb rangú elismerése, amelyet rendkívüli bátorságért és odaadásért adományoznak.

Sajnálatos módon Simon nem sokkal a hazatérése után, 1949 novemberében meghalt. Az okok valószínűleg a karanténban szerzett fertőzés és a korábbi sérülései voltak, amelyek gyengítették immunrendszerét. Habár rövid volt az élete, Simon macska emléke örökké él. George Hickinbottom és társai sosem felejtették el a kis hőst, aki nemcsak patkányokat fogott, hanem emberéleteket mentett meg azzal, hogy reményt és vigaszt nyújtott a legénységnek a legkétségbeejtőbb pillanatokban.

 

