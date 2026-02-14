Halálos hajsza: a brit búvároknak meg kellett előzniük a szovjeteket

1982. május 25-én a Coventry romboló és Broadsword fregatt a brit partraszállást fedezte a San Carlos-öbölnél. A két hadihajó csaliként szolgált a légitámadásoknál.
Az ötlet bevált, túlságosan jól is. David Hard Dyke kapitány öngyilkos küldetésnek nevezte a feladatot:
Egyértelmű volt, hogy minket kell feláldozni azért, hogy nálunk fontosabb egységek, a partraszálló hajók megússzák. De abban a pozícióban, ahol a Coventry hajózott, a szárazföld közelében nem volt elég szabad térség a Sea Dart rakéták használatához, amelyeket a nyílt tengerre terveztek.
Ezen a napon négy elavult argentin A-4 Skyhawk vadászbombázó támadta meg a hajókat. Mindkét géppár annyira alacsonyan repült, hogy a sós pára beterítette a szélvédőiket és a kabintetőiket. Az első két vadászbombázó eltalálta a Broadswordot egy bombával, amely a fizikai energiájánál fogva megsemmisítette a hajó helikopterét, azaz összezúzta, de nem robbant fel.
A következő géppár a Coventry-t vette célba és három bombával el is találta, amelyből kettő felrobbant. A detonációk 19 tengerész halálát okozták. A hajó azonnal oldalra dőlt, és 20 perc múlva elsüllyedt.
A Coventry elsüllyedt: harc az idővel, a szovjetek ellen
Az Admiralitáson kitört a pánik – joggal. A 100 méteres vízmélység ugyanis ahhoz sok, hogy hobbibúvárok oda merüljenek, de az ipari és katonai búvároknak egyáltalán nem. Londonban sok kormánytagnak és a magas rangú tisztnek szerzett álmatlan éjszakát a gondolat, hogy a szovjetek könnyen hozzáférhetnek a felmérhetetlenül értékes, titkos kódokhoz és rejtjelekhez, amelyeket a NATO használt, de a brit radarok és rakéták technológiája is olyan kérdés volt, amiért a szovjeteknek érdemes lehetett volna megkísérelni egy ilyen akciót.
- Hogy ez reális félelem volt, igazolja a CIA esete, amikor egy elsüllyedt szovjet tengeralattjáró atomrakétáit akarták ellopni az óceán fenekéről, ahogy ezt részletesen megírtuk korábban itt, az Origón.
Ezért amilyen gyorsan csak lehetett, a tűzszünet után összeállítottak egy búvárcsapatot, és kibérelték a polgári Stena Seaspread nevű mélytengeri kutatóhajót a csoportnak. A búvárok búcsúztatásakor ezt mondta nekik a projektért felelős tengernagy:
Ha nem lesz sikeres a küldetésük, a NATO 25 évvel le fog maradni a Szovjetunió mögött.
A Stena Seaspread és a 2200-as kódnevű haditengerészeti csoport 1982 szeptemberében érkezett meg az Egyesült Királyságtól 13 ezer kilométerre levő helyszínre. Clive Gale búvár így beszélt a feladatról:
13 ezer kilométerre voltunk a mentés lehetőségétől. Ha bajba jutunk, senki nem tud segíteni. Ráadásul az elsüllyedt romboló roncsában volt valahol egy 227 kilós, fel nem robbant bomba.
A merülésvezetők öt szakaszra osztották a következő hetek munkáját. Minden szakaszhoz egy csoportot rendeltek, akik a roncs fölé ereszkedtek egy búvárharangban, és a mélyben töltötték az egyes szakaszok teljes időtartamát.
Életveszélyes munka
Clive Gale arról számolt be, hogy hárman is majdnem meghaltak, amikor lyukat vágtak a romboló roncsába, hogy be tudjanak hatolni a hajótestbe.
A lángvágáskor a hajóba szorult oxigén és más gázok hirtelen felrobbanhatnak. Nálunk ez történt, az egyik fickónak összetört a sisakja rostélya, és majdnem megfulladt. Én elájultam, a többiek vittek vissza a búvárharangba. A harmadik társunknak beszakadt mindkét dobhártyája, ő sem tudta folytatni a munkát.
A későbbiekben kétszer is előfordult, hogy egy búvár beszorult a roncs helyiségeibe, és a többieknek kellett kiszabadítaniuk, ahogy nemsokára olvashatják majd.
Code Bravo! Holttest a roncsban
Clive Gale így beszélt arról, hogy a búvárok tudták, látni fogják az elesett tengerészek maradványait:
Tisztában voltunk vele, hogy ez 19 bajtársunk sírhelye. A civileknek, normál esetben tilos ilyen helyen merülni, de nekünk muszáj volt, és az ember nem felejti el, amit ott látott.
A búvároknak a Code Bravo kifejezést kellett bemondaniuk a rádióba, ha holttesttel találkoztak. Ray Sinclair és a társa mozgását is akadályozta egy halott tengerész.
A folyosón volt egy holttest, és nem lehetett elmenni mellette. Bemondtuk, hogy Code Bravo. A merülésvezető ránk bízta, mit teszünk. Több percig vártunk, amíg rászántuk magunkat. Végül megfogtuk a tengerészt, és az ajtón kívül elengedtük. Így került a végső nyughelyére.
Sinclair és a társa, Harrison így már be tudott menni a számítógépterembe. Egy nagy hasadékon másztak be a roncsba. Sinclair a társa mögött haladt és vigyázott arra, hogy Harrison köldökzsinórja ne akadjon bele semmibe. Harrison feladata az volt, hogy hozza ki a titkos rejtjelző szalagokat. Akkoriban még nem létezett a CD vagy DVD, nemhogy a merev lemez.
Harrison bement a terembe. Egy óra múlva a merülésvezető szólt nekem rádión, hogy menjek utána, mert beleakadt valamibe és nem tud kijönni. A köldökzsinórját követve óvatosan behatoltam a számítógépterembe. Egymásra borult bútorokat és tárgyakat láttam. Ott volt előttem a társam, mindkét kezében a kódszalagok, de a sisakja köré a robbanáskor és a süllyedéskor elszabadult kábelek és vezetékek tekeredtek. A biztonsági palackja is beleakadt ezekbe, ő maga pedig beszorult két oldalra dőlt szekrény közé. Mivel nem tudtam neki rádiózni, csak a fentieknek, szóltam a merülésvezetőnek, hogy jelezze Harrisonnak: ne vergődjön tovább, mert nem tudom kiszabadítani. Ekkor hagyta abba a kapálózást, én pedig lassan leszedtem róla ezeket az indaszerű kábeleket.
A búvároknak hosszú hetek munkájával sikerült minden titkos dokumentumot és adatrögzítőt összeszedniük a roncsban.
Feltörik a széfet a kapitány kajütjében
Egy másik merülésen a kapitány kajütjébe kellett bemenniük, miután két társuk eltakarította a bútorok roncsait és a törmelékeket. A kapitányi széfet kellett kinyitniuk, mert ott is szigorúan titkos iratokat, rejtjelkönyveket őriztek.
A széf zárjának kódját megkaptuk: balra ennyit meg ennyi tekerni, stop, utána jobbra hármat, stop, megint balra, stop. De akárhogy próbáltam, nem sikerült kinyitni. A társam erre odanyújtotta az oxigénes vágót, én pedig, mint egy profi rabló, átvágtam a széf ajtaját. Valóban bent voltak a „top secret” feliratú iratok, ezeket beletettem a zsákomba, és kiúsztunk a kabinból.
Fel kellett robbantani a rakétát
Ray Sinclair csoportjának utolsó izgalmas feladata a robbanóanyag elhelyezése volt azokra a pontokra, amelyeket meg kellett semmisíteniük. A fontos berendezéseken, pl. a radaron kb. 25 kiló töltetet helyeztek el. Továbbá az utolsó Sea Dart légvédelmi rakétát is meg kellett semmisítenünk, mert az Admiralitás attól tartott, hogy a szovjetek ellopják, amikor elhagyják a helyszínt.
A rakéta félig kilógott a konténeréből és a felszín felé meredt. Felúsztam rá, és ráültem, mintha lovagolnék. A robbanófejéhez rögzítettem 1 kiló plasztikot. Visszamentünk a búvárharangba, és amikor befejeztük a dekompressziós időszakot, felhúztak minket a hajónk fedélzetére.
A hajó eltávolodott a roncstól, majd távirányítással felrobbantották a tölteteket. A művelet sikeres volt, a csoport nem hagyott semmi értékeset az Atlanti-óceán fenekén. A búvárok közül szinte mindenkit kitüntettek.