Halálos hajsza: a brit búvároknak meg kellett előzniük a szovjeteket

1982. május 25-én a Coventry romboló és Broadsword fregatt a brit partraszállást fedezte a San Carlos-öbölnél. A két hadihajó csaliként szolgált a légitámadásoknál.

Az HMS Coventry a Falkland-szigeteknél hajózik

Fotó: Wikipedia

Az ötlet bevált, túlságosan jól is. David Hard Dyke kapitány öngyilkos küldetésnek nevezte a feladatot:

Egyértelmű volt, hogy minket kell feláldozni azért, hogy nálunk fontosabb egységek, a partraszálló hajók megússzák. De abban a pozícióban, ahol a Coventry hajózott, a szárazföld közelében nem volt elég szabad térség a Sea Dart rakéták használatához, amelyeket a nyílt tengerre terveztek.

Ezen a napon négy elavult argentin A-4 Skyhawk vadászbombázó támadta meg a hajókat. Mindkét géppár annyira alacsonyan repült, hogy a sós pára beterítette a szélvédőiket és a kabintetőiket. Az első két vadászbombázó eltalálta a Broadswordot egy bombával, amely a fizikai energiájánál fogva megsemmisítette a hajó helikopterét, azaz összezúzta, de nem robbant fel.

Süllyed a romboló

Fotó: Facebook

A következő géppár a Coventry-t vette célba és három bombával el is találta, amelyből kettő felrobbant. A detonációk 19 tengerész halálát okozták. A hajó azonnal oldalra dőlt, és 20 perc múlva elsüllyedt.

A Coventry elsüllyedt: harc az idővel, a szovjetek ellen

Az Admiralitáson kitört a pánik – joggal. A 100 méteres vízmélység ugyanis ahhoz sok, hogy hobbibúvárok oda merüljenek, de az ipari és katonai búvároknak egyáltalán nem. Londonban sok kormánytagnak és a magas rangú tisztnek szerzett álmatlan éjszakát a gondolat, hogy a szovjetek könnyen hozzáférhetnek a felmérhetetlenül értékes, titkos kódokhoz és rejtjelekhez, amelyeket a NATO használt, de a brit radarok és rakéták technológiája is olyan kérdés volt, amiért a szovjeteknek érdemes lehetett volna megkísérelni egy ilyen akciót.

A Coventry az elsüllyedés előtt, itt a hajó már felborult

Fotó: Facebook

Hogy ez reális félelem volt, igazolja a CIA esete, amikor egy elsüllyedt szovjet tengeralattjáró atomrakétáit akarták ellopni az óceán fenekéről, ahogy ezt részletesen megírtuk korábban itt, az Origón.

Ezért amilyen gyorsan csak lehetett, a tűzszünet után összeállítottak egy búvárcsapatot, és kibérelték a polgári Stena Seaspread nevű mélytengeri kutatóhajót a csoportnak. A búvárok búcsúztatásakor ezt mondta nekik a projektért felelős tengernagy:

Ha nem lesz sikeres a küldetésük, a NATO 25 évvel le fog maradni a Szovjetunió mögött.