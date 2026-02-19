Sokkal durvább a császármetszés hatása, mint hittük – még az evolúciót is átírhatja

Miközben a szülés az emberi faj fennmaradásának feltétele, még ma is fájdalmas és gyakran veszélyes folyamat. Az emberi evolúció egyik nagy kérdése, hogy miért szülnek nehezebben az emberek a többi emlőshöz képest. Egy kutatás szerint a modern orvosi beavatkozások – így a császármetszés is – megváltoztathatják az emberi test fejlődésének irányát, a legfrissebb kutatások ugyanakkor azt is mutatják, hogy a szülés nehézsége mögött jóval több tényező áll, mint korábban gondoltuk.

Az emberek kevésbé fejletten szülik meg utódaikat az állatvilág hasonló emlőseihez képest, és még így is növekvőben van a császármetszések aránya

Fotó: ANNE-SOPHIE BOST / AltoPress

Szűkül a női medence, nő a császármetszések aránya

Egy tavalyi tanulmány azt állította, hogy Ausztráliában, Mexikóban és Lengyelországban a nők átlagos medenceszélessége 1926 óta mintegy 4,2 centiméterrel csökkent. A szerzők szerint, ha ez a tendencia folytatódik, a jövőben akár a műtéti szülés válhat az egyetlen biztonságos lehetőséggé. Az elképzelés az úgynevezett szülészeti dilemma (obstetrical dilemma) evolúciós elméletre épül, amely azt magyarázza meg, miért szülnek nehezebben az emberek a többi méhlepényes emlőshöz képest.

Az elmélet szerint az emberi test két ellentétes evolúciós nyomás között fejlődött: a keskenyebb medence hatékonyabb kétlábon járást tesz lehetővé,

a szélesebb medence viszont megkönnyíti a szülést.

Ráadásul az emberi agy méretének növekedése miatt a csecsemők feje viszonylag nagy, ami tovább nehezíti a szülést. Sherwood Washburn antropológus már 1960-ban felvetette, hogy az evolúció kompromisszumot kötött: az emberi babák viszonylag éretlen állapotban születnek meg, hogy átférjenek a szülőcsatornán. Az elmélet nagy hatású volt, de ma már sok részét vitatják – különösen azokat a társadalmi következtetéseket, amelyek a nők szerepéről szóltak.

A császármetszés evolúciós hatása?

Az újabb elképzelések szerint a modern orvostudomány – különösen a császármetszés – csökkentheti a természetes szelekció korábbi hatását. A múltban egy túl szűk medence vagy túl nagy magzat gyakran végzetes volt az anya és a gyermek számára. Ma azonban a műtéti beavatkozások lehetővé teszik a biztonságos szülést, így azok a genetikai tulajdonságok is továbböröklődhetnek, amelyek korábban hátrányt jelentettek volna.

Egy matematikai modell szerint az 1950-es évek óta akár 20 százalékkal nőhetett azok aránya, akiknek a medencéje túl szűk a hüvelyi szüléshez.

A tudományos közösség azonban megosztott: sok kutató szerint evolúciós változásokhoz ennél jóval hosszabb idő szükséges.