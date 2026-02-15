Megfigyelték egy fekete lyuk hátborzongató születését

A Science folyóiratban megjelent tanulmány ritka bepillantást enged a fekete lyukak titkaiba. A most publikált eredmények nagy izgalmat keltenek a kutatók körében, mivel a valaha készült legteljesebb megfigyelési adatsor segít megérteni, miért nem ugyanúgy pusztul el minden nagy tömegű csillag: egyes óriáscsillagok szupernóvaként felrobbannak, mások viszont csendben összeomlanak.
Egy csillag, amely egyszerűen eltűnt
A szóban forgó csillag, az M31-2014-DS1, a Földtől mintegy 2,5 millió fényévre, a szomszédos Androméda-galaxisban található.
"Ez a csillag az Androméda - galaxis egyik legfényesebb csillaga volt. Képzeljék el, mi lenne, ha a Betelgeuse csillag hirtelen eltűnne az égboltunkról: mindenki elveszítené az eszét! Márpedig az Androméda – galaxisban pontosan ez történt.
– írta le a jelenséget Kishalay De, a Simons Foundation's Flatiron Institute tudományos munkatársa és a tanulmány vezető szerzője.
A kutatók 2005 és 2023 között gyűjtött adatokat elemeztek a NASA NEOWISE programjából, valamint több földi és űrteleszkópból. A csillag infravörös fényessége 2014-ben növekedni kezdett, majd 2016-ra drámai módon elhalványult. Egyetlen év alatt fényessége jóval az eredeti szint alá csökkent.
A 2022-es és 2023-as megfigyelések szerint a látható - és az infravörös közeli fény tartományában a csillag gyakorlatilag már el is tűnt: mindössze egytízezred részére halványult korábbi fényességének.
Ma már csak az infravörös közepes hullámhosszú tartományában érzékelhető, ott is csupán tized akkora fényességgel, mint korábban. A kutatók szerint ez erős bizonyíték arra, hogy a csillag magja összeomlott, és fekete lyukká alakult.
Miért nem lett belőle szupernóva?
A nagy tömegű csillagok életük során hidrogént alakítanak héliummá magfúzióval, ami kifelé irányuló nyomást hoz létre, ellensúlyozva a gravitáció befelé húzó erejét. Amikor azonban egy, a Napnál legalább tízszer nagyobb tömegű csillag kifogy az üzemanyagból, ez az egyensúly felborul. A gravitáció összeomlást indít el, a mag először neutroncsillaggá sűrűsödik.
Sok esetben a folyamat során kibocsátott neutrínók lökéshullámot keltenek, amely szupernóvaként szétrobbantja a csillagot. Ha azonban ez a lökéshullám nem elég erős, a csillag nem robban fel,
az anyag visszahullik a központba, és végül fekete lyuk jön létre.
- Az M31-2014-DS1 esetében a jelek szerint pontosan ez történt: a robbanás elmaradt, a csillag pedig „csendben” omlott össze.
A rejtett kulcsszereplő: a konvekció
A mostani elemzés egy korábban megfigyelt hasonló objektum, az NGC 6946-BH1 újraértelmezését is lehetővé tette. A kutatók rámutattak egy korábban alulértékelt tényezőre: a konvekcióra.
A konvekció a csillag belsejében uralkodó hatalmas hőmérséklet-különbségekből ered.
A forróbb belső régiók és a hűvösebb külső rétegek közötti különbség miatt az anyag folyamatos áramlásban van. Amikor a mag összeomlik, a külső rétegekben lévő gáz továbbra is nagy sebességgel örvénylik. Az elméleti modellek szerint ez megakadályozza, hogy az összes külső anyag azonnal a fekete lyukba zuhanjon.
Ehelyett a belső rétegek keringeni kezdenek a frissen kialakult fekete lyuk körül, és lassan kilökik a külsőbb rétegeket. A kilökődött anyag lehűl, por keletkezik belőle, amely elfedi a forró gázt. Ez a por infravörös tartományban sugároz – és évtizedeken át halvány, vöröses fényt bocsát ki, még akkor is, amikor maga a csillag már eltűnt.
Lassú, örvénylő vég
A kutatók szerint a fekete lyukba hulló anyag sebessége jóval kisebb, mint ha a csillag közvetlenül, minden köztes fázis nélkül omlott volna össze. A konvekció miatt az anyag nem zuhan be egyenesen, hanem körpályára áll a fekete lyuk körül. Ez a folyamat nem hónapokig vagy egy évig tart, hanem évtizedekig. A becslések szerint a csillag eredeti külső burkának mindössze mintegy 1 százaléka hullik végül a fekete lyukba – ez táplálja a ma is megfigyelhető sugárzást.
„Sikertelen szupernóvák”: egy új kategória
Az M31-2014-DS1 kezdetben különös kivételnek tűnt, de a mostani eredmények alapján úgy látszik, hogy egy új objektumosztály tagja: az úgynevezett „sikertelen szupernóváké”.
Ezekben az esetekben a csillag nem látványos robbanással pusztul el, hanem csendben fekete lyukká válik.
Az ilyen részletes megfigyelések segítenek megérteni, mely csillagokból lesz fekete lyuk, és milyen fizikai folyamatok irányítják ezt az átalakulást. A most látott halvány infravörös utófény pedig még évtizedekig vizsgálható marad – és újabb kulcsfontosságú adatokat szolgáltathat a csillagok végső sorsáról.