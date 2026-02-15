Megfigyelték egy fekete lyuk hátborzongató születését

A Science folyóiratban megjelent tanulmány ritka bepillantást enged a fekete lyukak titkaiba. A most publikált eredmények nagy izgalmat keltenek a kutatók körében, mivel a valaha készült legteljesebb megfigyelési adatsor segít megérteni, miért nem ugyanúgy pusztul el minden nagy tömegű csillag: egyes óriáscsillagok szupernóvaként felrobbannak, mások viszont csendben összeomlanak.

Egy csillag szupernóva robbanását követő sugárzása

Fotó: ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB / RGN

Egy csillag, amely egyszerűen eltűnt

A szóban forgó csillag, az M31-2014-DS1, a Földtől mintegy 2,5 millió fényévre, a szomszédos Androméda-galaxisban található.

"Ez a csillag az Androméda - galaxis egyik legfényesebb csillaga volt. Képzeljék el, mi lenne, ha a Betelgeuse csillag hirtelen eltűnne az égboltunkról: mindenki elveszítené az eszét! Márpedig az Androméda – galaxisban pontosan ez történt.

– írta le a jelenséget Kishalay De, a Simons Foundation's Flatiron Institute tudományos munkatársa és a tanulmány vezető szerzője.

A kutatók 2005 és 2023 között gyűjtött adatokat elemeztek a NASA NEOWISE programjából, valamint több földi és űrteleszkópból. A csillag infravörös fényessége 2014-ben növekedni kezdett, majd 2016-ra drámai módon elhalványult. Egyetlen év alatt fényessége jóval az eredeti szint alá csökkent.

A 2022-es és 2023-as megfigyelések szerint a látható - és az infravörös közeli fény tartományában a csillag gyakorlatilag már el is tűnt: mindössze egytízezred részére halványult korábbi fényességének.

Ma már csak az infravörös közepes hullámhosszú tartományában érzékelhető, ott is csupán tized akkora fényességgel, mint korábban. A kutatók szerint ez erős bizonyíték arra, hogy a csillag magja összeomlott, és fekete lyukká alakult.

Miért nem lett belőle szupernóva?

A nagy tömegű csillagok életük során hidrogént alakítanak héliummá magfúzióval, ami kifelé irányuló nyomást hoz létre, ellensúlyozva a gravitáció befelé húzó erejét. Amikor azonban egy, a Napnál legalább tízszer nagyobb tömegű csillag kifogy az üzemanyagból, ez az egyensúly felborul. A gravitáció összeomlást indít el, a mag először neutroncsillaggá sűrűsödik.

Sok esetben a folyamat során kibocsátott neutrínók lökéshullámot keltenek, amely szupernóvaként szétrobbantja a csillagot. Ha azonban ez a lökéshullám nem elég erős, a csillag nem robban fel,

az anyag visszahullik a központba, és végül fekete lyuk jön létre.

Az M31-2014-DS1 esetében a jelek szerint pontosan ez történt: a robbanás elmaradt, a csillag pedig „csendben” omlott össze.

A rejtett kulcsszereplő: a konvekció

A mostani elemzés egy korábban megfigyelt hasonló objektum, az NGC 6946-BH1 újraértelmezését is lehetővé tette. A kutatók rámutattak egy korábban alulértékelt tényezőre: a konvekcióra.