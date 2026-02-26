Hírlevél
Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

Legközelebbi rokonaink is imádják az alkoholt

A természet világában számtalan meglepő viselkedési forma létezik, amelyek sokszor felülírják az emberi elvárásainkat. Kutatók egy különösen érdekes felfedezést tettek a csimpánzpopulációk körében, amely alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az alkoholfogyasztás evolúciós gyökereiről gondolkodunk. Aleksey Maro és csapata olyan megfigyeléseket dokumentált, amelyek szerint ezek az intelligens főemlősök nem csak véletlenül találkoznak az alkohollal.
Valójában a csimpánzok aktívan keresik azokat a helyzeteket, ahol erjedt folyadékokhoz juthatnak hozzá. Különösen figyelemre méltó, hogy amikor természetes forrásokból származó alkohol nem áll rendelkezésre, ezek az állatok alternatív módszerekhez folyamodnak. Ezáltal bebizonyosodik, hogy az alkohol iránti vonzódás nem csupán emberi jelenség. 

csimpánz (220730) -- BEIJING, July 30, 2022 (Xinhua) -- Chimpanzees eat fruits at Beijing Zoo in Beijing, capital of China, July 14, 2022. Wang Zheng has worked at the Gorilla House of Beijing Zoo for 17 years. He takes care of all aspects about the animals living here. As a breeder, Wang needs to learn and understand the animals' psychological activities, temper, and their behavioral patterns for better breeding. The most unforgettable moment for Wang over the years was when Nan Nan, an artificially-raised chimpanzee, gave birth to a female cub in 2021. It was the second time Nan Nan had given birth to a cub. When Nan Nan gave birth to her first cub, she had no awareness of nursing. Wang and his colleagues then showed her videos of chimpanzee nursing and even demonstrated it by themselves with a doll. After giving birth for the second time, Nan Nan finally learned how to nurse with breeders' assistance. "As breeders, the happiest thing is that the animals we raise thrive in our zoo healthily, and I think this is our success," Wang said. (Xinhua/Wang Yuguo) (Photo by Wang Yuguo / Xinhua via AFP)
A csimpánzok tudatosan keresik az erjedő gyümölcsöket
A vizelet mint alkoholos ital a csimpánzoknál

A Biology Letters című tudományos folyóiratban publikált tanulmány egyik legmegdöbbentőbb megállapítása az, hogy a csimpánzok hajlandóak saját vizeletüket fogyasztani, ha az tartalmaz alkoholt. Ez a viselkedés először furcsának tűnhet, azonban tökéletesen logikus magyarázattal bír az állatok szempontjából. Amikor a csimpánzok erjedt gyümölcsöket fogyasztanak, amelyek természetes módon tartalmaznak alkoholt, ennek egy része változatlan formában kiürül a szervezetből. 

A csimpánzok felfedezték, hogy saját vizeletük bizonyos alkoholtartalommal rendelkezhet. A megfigyelések szerint ezek az állatok képesek felismerni ezt a lehetőséget, és tudatosan élnek is vele. Robert Dudley, az evolúciós biológia neves kutatója régóta vizsgálja az alkoholfogyasztás evolúciós alapjait, és ez a felfedezés erősen alátámasztja az úgynevezett „részeg majom hipotézist".

Az evolúciós összefüggések nyomában

Robert Dudley elmélete szerint az alkohol iránti vonzódás evolúciós előnyökkel járhatott őseink számára. Az erjedt gyümölcsök jellegzetes aromája segíthetett a főemlősöknek megtalálni az érett, magas kalóriatartalmú táplálékot. Ezenkívül az alkohol antimikrobiális tulajdonságai védhetik az állatokat bizonyos fertőzésektől. Emiatt az alkohol felismerésének és keresésének képessége szelekciós előnyt jelenthetett. 

Továbbá ez az új kutatás rávilágít arra, hogy a csimpánzok mennyire kreatívak lehetnek az erőforrások maximalizálásában. Aleksey Maro megfigyelései azt mutatják, hogy ezek az állatok nem csupán passzív fogyasztói az alkoholos forrásoknak, hanem aktívan stratégiát dolgoznak ki annak megszerzésére. Mindez új perspektívát nyit az emberi alkoholfogyasztás evolúciós gyökereinek megértésében.

Mit tanítanak nekünk a csimpánzok?

Ez a kutatás messze túlmutat egy egyszerű viselkedési megfigyelésen. Alapvetően megváltoztatja azt, ahogyan az alkohol szerepét az evolúció történetében értelmezzük. A csimpánzpopulációk vizeletfogyasztási szokásai bizonyítják, hogy az alkohol iránti vonzódás mélyen gyökerezik a főemlős evolúcióban. Egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy az emberi kultúrában megjelenő alkoholfogyasztás nem légüres térben alakult ki.

Másrészt ez a felfedezés újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy mennyire közeli rokonaink a csimpánzok. Viselkedésük, problémamegoldó képességük és az erőforrásokhoz való viszonyuk számos ponton emlékeztet az emberi mintázatokra. Mindezek fényében a Biology Letters folyóiratban megjelent tanulmány nemcsak a tudományos közösség számára fontos, hanem mindannyiunk számára értékes betekintést nyújt saját evolúciós múltunkba.

 

 

