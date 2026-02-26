Legközelebbi rokonaink is imádják az alkoholt

Valójában a csimpánzok aktívan keresik azokat a helyzeteket, ahol erjedt folyadékokhoz juthatnak hozzá. Különösen figyelemre méltó, hogy amikor természetes forrásokból származó alkohol nem áll rendelkezésre, ezek az állatok alternatív módszerekhez folyamodnak. Ezáltal bebizonyosodik, hogy az alkohol iránti vonzódás nem csupán emberi jelenség.

A csimpánzok tudatosan keresik az erjedő gyümölcsöket

Fotó: WANG YUGUO / XINHUA

A vizelet mint alkoholos ital a csimpánzoknál

A Biology Letters című tudományos folyóiratban publikált tanulmány egyik legmegdöbbentőbb megállapítása az, hogy a csimpánzok hajlandóak saját vizeletüket fogyasztani, ha az tartalmaz alkoholt. Ez a viselkedés először furcsának tűnhet, azonban tökéletesen logikus magyarázattal bír az állatok szempontjából. Amikor a csimpánzok erjedt gyümölcsöket fogyasztanak, amelyek természetes módon tartalmaznak alkoholt, ennek egy része változatlan formában kiürül a szervezetből.

A csimpánzok felfedezték, hogy saját vizeletük bizonyos alkoholtartalommal rendelkezhet. A megfigyelések szerint ezek az állatok képesek felismerni ezt a lehetőséget, és tudatosan élnek is vele. Robert Dudley, az evolúciós biológia neves kutatója régóta vizsgálja az alkoholfogyasztás evolúciós alapjait, és ez a felfedezés erősen alátámasztja az úgynevezett „részeg majom hipotézist".

Az evolúciós összefüggések nyomában

Robert Dudley elmélete szerint az alkohol iránti vonzódás evolúciós előnyökkel járhatott őseink számára. Az erjedt gyümölcsök jellegzetes aromája segíthetett a főemlősöknek megtalálni az érett, magas kalóriatartalmú táplálékot. Ezenkívül az alkohol antimikrobiális tulajdonságai védhetik az állatokat bizonyos fertőzésektől. Emiatt az alkohol felismerésének és keresésének képessége szelekciós előnyt jelenthetett.

Továbbá ez az új kutatás rávilágít arra, hogy a csimpánzok mennyire kreatívak lehetnek az erőforrások maximalizálásában. Aleksey Maro megfigyelései azt mutatják, hogy ezek az állatok nem csupán passzív fogyasztói az alkoholos forrásoknak, hanem aktívan stratégiát dolgoznak ki annak megszerzésére. Mindez új perspektívát nyit az emberi alkoholfogyasztás evolúciós gyökereinek megértésében.