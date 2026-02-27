A téli olimpia legnagyobb rejtélye, amire 100 éve nincs magyarázat

Ez a sportág, amely ma már minden téli olimpia elengedhetetlen része, eredetileg évszázadokkal ezelőtt, a befagyott skót tavakon indult hódító útjára. A curling alapjai látszólag egyszerűek: a játékosok gránitdarabokat csúsztatnak egy rücskös jégfelületen a „ház" nevű célterület felé, miközben seprűkkel irányítják az útvonalat. A curling kő mozgása azonban ellentmond az alapvető fizikai elvárásoknak. Ha egy átlagos tárgyat, például egy lefordított poharat megpörgetve elcsúsztatunk a szőnyegen, az a forgással ellentétes irányba fog kanyarodni. A curling kő ezzel szemben pontosan abba az irányba fordul, amerre pörgetik: ha az óramutató járásával megegyezően indítják útjára, akkor jobbra fog ívelni.
A curling titka: különleges anyagok és a jég anatómiája
A BBC cikke szerint a curling kő anyaga különleges szerepet játszik ebben a folyamatban. Ezek a sportszerek nem akármilyen szikladarabokból készülnek: kizárólag Skóciából és Walesből származó, rendkívül kemény és vízálló gránitot használnak hozzájuk. Ezen felül a curling kő súlya hivatalosan 19,1 és 19,96 kilogramm körül mozog, ami komoly lendületet biztosít a jégen. A kő alja homorú, és csak egy keskeny perem, az úgynevezett „futósáv" érintkezik a jéggel, hasonlóan egy sörösüveg talpához.
A jégpálya kialakítása szintén egyedi, hiszen a felületre apró vízcseppeket permeteznek, ami egy rücskös réteget hoz létre a mérkőzések előtt.
Jennifer Vail tribológus, a súrlódás és kenés tudományos szakértője szerint ezen apró dudorok nélkül a súrlódási erő megakadályozná, hogy a kő valaha is elérje a célt.
Bár autózásnál a bukkanók lassítanak minket, a jégcseppek lecsökkentik a kő és a jég közötti érintkezési felületet, ezáltal mérséklődik a súrlódási erő.
A vízréteg és a technológia szerepe
Ahogy a kő csúszik, a jég megolvad, és egy rendkívül vékony, kenőanyagként funkcionáló vízréteg jön létre, amely segít mozgásban tartani a sportszert, és befolyásolja a pályáját is. Egy 2024-es kutatás szerint a jégen való haladás három szakaszra bontható. Kezdetben, a legmagasabb sebességnél a súrlódás által létrehozott olvadékvíz miatt a kő egyenes vonalban siklik. Amikor lassulni kezd, a víz mennyisége csökken, a kemény jég kopása érvényesül, és megkezdődik a kanyarodás. Végül, ahogy a kő megáll, a víz teljesen eltűnik, és a teljesen száraz súrlódási erő veszi át az uralmat.
A seprűző játékosok ezt a folyamatot is szabályozzák: a jég dörzsölésével extra vizet olvasztanak, meghosszabbítva a csúszási távolságot. A játékosok által diktált forgási sebesség és a seprés iránya együttesen határozza meg, merre tart a kő.
A technológia fejlődésével azonban a szabályok is szigorodtak: a 2015-ös seprűbotrány után a World Curling Federation betiltott bizonyos karcoló anyagokat, és 2026 januárjától a követ lassító seprési technikákat is illegálisnak minősítették.
Százéves fizikai talány
A technológiai fejlődés ellenére egy rejtélyt továbbra sem sikerült megfejteni: miért úgy kanyarodnak a kövek, ahogy? A tudományos közösség még nem jutott konszenzusra, bár sok modellt javasoltak már a vízréteg-modelltől kezdve a karcolás-vezetéses folyamatig.
- E L Harrington 1924-ben a kő bal és jobb oldala közötti súrlódási erő különbségével próbálta magyarázni a jelenséget, de ez nem adott teljes választ.
- Jiro Murata fizikus 2022-ben precíz videós megfigyelések alapján arra jutott, hogy a kő ingaszerűen mozog. Elmélete szerint a pörgés, illetve a forgási sebesség önmagában nem tolja oldalra a követ, hanem olyan súrlódásbeli különbséget hoz létre, amely egyfajta forgástengelyként működik, irányítva ezzel a kő útját.