A téli olimpia legnagyobb rejtélye, amire 100 éve nincs magyarázat

Ez a sportág, amely ma már minden téli olimpia elengedhetetlen része, eredetileg évszázadokkal ezelőtt, a befagyott skót tavakon indult hódító útjára. A curling alapjai látszólag egyszerűek: a játékosok gránitdarabokat csúsztatnak egy rücskös jégfelületen a „ház" nevű célterület felé, miközben seprűkkel irányítják az útvonalat. A curling kő mozgása azonban ellentmond az alapvető fizikai elvárásoknak. Ha egy átlagos tárgyat, például egy lefordított poharat megpörgetve elcsúsztatunk a szőnyegen, az a forgással ellentétes irányba fog kanyarodni. A curling kő ezzel szemben pontosan abba az irányba fordul, amerre pörgetik: ha az óramutató járásával megegyezően indítják útjára, akkor jobbra fog ívelni.

Bár a curling már az 1500-as évek óta létezik, a tudósok még mindig nem fejtették meg teljesen a sportág fizikáját

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A curling titka: különleges anyagok és a jég anatómiája

A BBC cikke szerint a curling kő anyaga különleges szerepet játszik ebben a folyamatban. Ezek a sportszerek nem akármilyen szikladarabokból készülnek: kizárólag Skóciából és Walesből származó, rendkívül kemény és vízálló gránitot használnak hozzájuk. Ezen felül a curling kő súlya hivatalosan 19,1 és 19,96 kilogramm körül mozog, ami komoly lendületet biztosít a jégen. A kő alja homorú, és csak egy keskeny perem, az úgynevezett „futósáv" érintkezik a jéggel, hasonlóan egy sörösüveg talpához.

A jégpálya kialakítása szintén egyedi, hiszen a felületre apró vízcseppeket permeteznek, ami egy rücskös réteget hoz létre a mérkőzések előtt.

Jennifer Vail tribológus, a súrlódás és kenés tudományos szakértője szerint ezen apró dudorok nélkül a súrlódási erő megakadályozná, hogy a kő valaha is elérje a célt.

Bár autózásnál a bukkanók lassítanak minket, a jégcseppek lecsökkentik a kő és a jég közötti érintkezési felületet, ezáltal mérséklődik a súrlódási erő.

A vízréteg és a technológia szerepe

Ahogy a kő csúszik, a jég megolvad, és egy rendkívül vékony, kenőanyagként funkcionáló vízréteg jön létre, amely segít mozgásban tartani a sportszert, és befolyásolja a pályáját is. Egy 2024-es kutatás szerint a jégen való haladás három szakaszra bontható. Kezdetben, a legmagasabb sebességnél a súrlódás által létrehozott olvadékvíz miatt a kő egyenes vonalban siklik. Amikor lassulni kezd, a víz mennyisége csökken, a kemény jég kopása érvényesül, és megkezdődik a kanyarodás. Végül, ahogy a kő megáll, a víz teljesen eltűnik, és a teljesen száraz súrlódási erő veszi át az uralmat.