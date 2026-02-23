A daganatos betegségek kezelésének egyik legnagyobb kihívása, hogy a tumorok gyakran jól reagálnak a gyógyszerekre, majd később mégis visszatérnek, sokszor már ellenállóbb formában. A Kaliforniai Egyetem San Diegó-i kutatói most a rákos sejtek olyan túlélési stratégiáját tárták fel, amely segíthet megérteni, miként képesek egyes ráksejtek átvészelni a kezelést, majd újra aktiválódni. A felfedezés új szemléletet hozhat a rákkutatásba és kezelésbe egyaránt.

Egy új kutatás szerint a daganatos sejtek úgy képesek túlélni a kezelést, hogy egy gyenge, a halálukhoz kapcsolódó jelzést aktiválnak, amely valójában az újranövekedésüket segíti elő. Ennek a jelzésnek a blokkolása segíthet megelőzni a daganat kiújulását.

Fotó: NANOCLUSTERING/SCIENCE PHOTO LIB / MEE

Miért tér vissza a daganatos betegség?

A rák világszerte minden hatodik halálesetért felelős, és a betegek jelentős részénél a kezelés kezdetben hatékonynak bizonyul. A daganat azonban idővel alkalmazkodhat, és ismét növekedésnek indulhat. A hagyományos magyarázat szerint ez genetikai mutációk következménye, amelyek hónapok vagy akár évek alatt alakulnak ki, hasonlóan ahhoz, ahogy a baktériumok ellenállóvá válnak az antibiotikumokkal szemben. A mostani kutatás azonban arra utal, hogy a rezisztencia kialakulása már jóval korábban elkezdődhet, és nem feltétlenül genetikai változásokhoz kötődik. Ez új lehetőséget kínálhat arra, hogy a kezelések még a betegség korai szakaszában megakadályozzák a daganat visszatérését.

A túlélő ráksejtek rejtett működése

A kutatók melanoma-, tüdő- és emlőrákmodellek vizsgálata során egy különleges sejtcsoportot figyeltek meg.

Ezek az úgynevezett „persister”, vagyis túlélő sejtek képesek átvészelni a célzott terápiát anélkül, hogy azonnal elpusztulnának.

A vizsgálatok kimutatták, hogy ezekben a sejtekben alacsony szinten aktív marad egy olyan fehérje - a DNA fragmentation factor B (DFFB) -, amely normál esetben a sejtek halálához kapcsolódó folyamatokban vesz részt. Aktiválódása nem volt elég erős ahhoz, hogy elpusztítsa a sejteket, épp ellenkezőleg:

azok elpusztítása helyett a későbbi újra növekedésüket tette lehetővé.

Amikor a kutatók eltávolították ezt a fehérjét, a túlélő sejtek nyugalmi állapotban maradtak, és nem indult meg az újranövekedés a kezelés alatt.

Új célpont a jövő rákterápiáiban

A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a vizsgált fehérje a normál sejtek számára nem létfontosságú, a ráksejtek újranövekedéséhez viszont igen. Ez azt jelenti, hogy a jövőben olyan kombinált kezelések fejleszthetők, amelyek a daganatellenes gyógyszerek mellett ezt a mechanizmust is gátolják.

A kutatók szerint ez segíthet meghosszabbítani a kezelések hatékonyságát, és csökkentheti annak esélyét, hogy a daganat visszatérjen.

Korai beavatkozás lehet a kulcs

A tanulmány – amely a Nature Cell Biology folyóiratban jelent meg – arra utal, hogy a daganatok visszatérésének folyamata már a kezelés legkorábbi szakaszában elkezdődhet. Ha ezt a rejtett túlélési stratégiát sikerül célba venni, a jövőben nemcsak a daganatok visszaszorítása, hanem a kiújulás megelőzése is reálisabb céllá válhat.