Sakk-matt a ráknak? Élve zabálják fel a daganatot a mutáns baktériumok

A daganatpusztító baktériumok ötlete egy egyszerű természeti jelenségen alapul. A kutatók olyan mikrobákat használnak fel, amelyek csak oxigénmentes helyen tudnak élni. A szilárd daganatok legbelső magterülete pontosan ilyen környezet. Itt rengeteg az elhalt sejt, oxigén viszont nincsen, így tökéletes táptalajt jelent a mikroorganizmusoknak.
Dr. Marc Aucoin, a kutatásban részt vevő professzor szerint a mikrobák a tumorba jutva elkezdik elfogyasztani a tápanyagokat, ezáltal gyakorlatilag megszabadítják a beteget a daganattól
– írja a Science Daily.
Daganatpusztító baktériumok: az oxigén mint akadály
A kutatások középpontjában a Clostridium sporogenes nevű, talajban élő baktériumfaj áll. Ez a mikroba remekül szaporodik a daganat oxigéntől elzárt centrumában. A tudósok azonban egy komoly akadályba ütköztek: amikor a baktériumok növekednek, és elérik a daganat külső szélét, ott már oxigénnel találkoznak. Az oxigén hatására ezek a daganatpusztító baktériumok még azelőtt kimúlnak, hogy a teljes tumort megsemmisítenék.
Egyedi biológiai trükkel tennék hatékonyabbá a daganatpusztító baktériumokat
A probléma megoldása érdekében a szakértők egy másik, oxigéntűrő baktériumból származó gént ültettek a kezeléshez használt mikrobába. Ennek köszönhetően a baktériumok a tumor külső, oxigénben gazdagabb részein is életben maradnak.
A kutatók ezért egy természetes kémiai folyamatot, az úgynevezett kvórumérzékelést hívták segítségül. A mikrobák kémiai anyagok kibocsátásával érzékelik egymás jelenlétét. Minél több baktérium van jelen, a kémiai jel annál erősebb. A mikroorganizmusokat úgy alakították át, hogy az oxigéntűrő képességük csak akkor kapcsoljon be, ha a jel elér egy bizonyos erősséget. Így a túlélési funkció csak akkor aktiválódik, amikor a baktériumok már nagy számban, biztonságosan felhalmozódtak a daganatban.
Áramkörök élő anyagból
A tudósok a szintetikus biológia módszereit alkalmazták a daganatpusztító baktériumok megalkotásakor. Ez a terület az élőlények tervezett, mérnöki átalakításával foglalkozik. Dr. Brian Ingalls professzor elmondta, hogy a mikrobákba egyfajta biológiai áramkört építettek.
Ezt az áramkört azonban nem drótokból, hanem DNS-darabkákból rakták össze.
Minden egyes dezoxiribonukleinsav-darabnak pontosan meghatározott feladata van. Ha ezeket megfelelően illesztik össze, a biológiai rendszer megbízhatóan működik.
A kutatók a következő lépésben egyetlen baktériumba sűrítik ezeket a funkciókat, hogy a gyakorlatban is tesztelhessék a rák elleni biológiai fegyver hatékonyságát.
Ezt a fajta ellenállóképességet azonban szigorúan kontrollálni kell. Ha a baktériumok túl korán válnak ellenállóvá, kijuthatnak az oxigénben gazdag véráramba. Ez nem lenne biztonságos a beteg számára.