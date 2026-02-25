Sakk-matt a ráknak? Élve zabálják fel a daganatot a mutáns baktériumok

A daganatpusztító baktériumok ötlete egy egyszerű természeti jelenségen alapul. A kutatók olyan mikrobákat használnak fel, amelyek csak oxigénmentes helyen tudnak élni. A szilárd daganatok legbelső magterülete pontosan ilyen környezet. Itt rengeteg az elhalt sejt, oxigén viszont nincsen, így tökéletes táptalajt jelent a mikroorganizmusoknak.

Olyan daganatpusztító baktériumokat hoztak létre, amelyek képesek behatolni a tumorokba, és belülről teljesen felélni azokat.

Dr. Marc Aucoin, a kutatásban részt vevő professzor szerint a mikrobák a tumorba jutva elkezdik elfogyasztani a tápanyagokat, ezáltal gyakorlatilag megszabadítják a beteget a daganattól

Daganatpusztító baktériumok: az oxigén mint akadály

A kutatások középpontjában a Clostridium sporogenes nevű, talajban élő baktériumfaj áll. Ez a mikroba remekül szaporodik a daganat oxigéntől elzárt centrumában. A tudósok azonban egy komoly akadályba ütköztek: amikor a baktériumok növekednek, és elérik a daganat külső szélét, ott már oxigénnel találkoznak. Az oxigén hatására ezek a daganatpusztító baktériumok még azelőtt kimúlnak, hogy a teljes tumort megsemmisítenék.

Egyedi biológiai trükkel tennék hatékonyabbá a daganatpusztító baktériumokat

A probléma megoldása érdekében a szakértők egy másik, oxigéntűrő baktériumból származó gént ültettek a kezeléshez használt mikrobába. Ennek köszönhetően a baktériumok a tumor külső, oxigénben gazdagabb részein is életben maradnak.

A kutatók ezért egy természetes kémiai folyamatot, az úgynevezett kvórumérzékelést hívták segítségül. A mikrobák kémiai anyagok kibocsátásával érzékelik egymás jelenlétét. Minél több baktérium van jelen, a kémiai jel annál erősebb. A mikroorganizmusokat úgy alakították át, hogy az oxigéntűrő képességük csak akkor kapcsoljon be, ha a jel elér egy bizonyos erősséget. Így a túlélési funkció csak akkor aktiválódik, amikor a baktériumok már nagy számban, biztonságosan felhalmozódtak a daganatban.