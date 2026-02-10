Lézerrel lődözték Darwin hagyatékát - elment az eszük a tudósoknak?

Ez a történet nem csupán a tudományos kíváncsiságról szól, hanem arról is, hogyan képes a lézer fényt deríteni a múlt elfeledett részleteire. A cél nem a pusztítás volt, éppen ellenkezőleg: a tudósok azt akarták megérteni, hogyan óvta meg Darwin ezeket a törékeny növényeket a hosszú tengeri utazások során. Az eredmények pedig nemcsak a Londoni Természettudományi Múzeum kurátorait lepték meg, hanem új fejezetet nyithatnak a muzeológiában is.

Egy Darwin által gyűjtött növény

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

A HMS Beagle fedélzetén: hogyan konzervált Darwin?

Charles Darwin legendás utazása a HMS Beagle fedélzetén örökre megváltoztatta a biológiáról alkotott képünket. Amikor a fiatal természettudós 1831-ben útnak indult, nemcsak a fajok eredetét kutatta, hanem hatalmas kihívással is szembesült: hogyan juttassa haza épségben a gyűjtött példányokat? A trópusi hőség, a magas páratartalom és a penészgombák mind a gyűjtemény ellenségei voltak. Darwin azonban leleményes megoldásokat alkalmazott, ám ezek pontos összetétele eddig rejtve maradt a kutatók előtt.

A hagyományos kémiai elemzések során a tudósoknak gyakran mintát kell venniük az anyagból, ami a 180 éves, pótolhatatlan leletek esetében elképzelhetetlen kockázatot jelentett volna. Itt jött a képbe a modern technológia. Wren Montgomery, a kutatócsoport vezetője és csapata egy speciális, roncsolásmentes eljárást, a Raman-spektroszkópiát alkalmazta. Ez a technika lehetővé tette számukra, hogy lézerfénnyel világítsák meg a növényi szöveteket, és a visszaverődő fény spektruma alapján azonosítsák a felszínen lévő kémiai anyagokat.

A Galápagos kincsei új megvilágításban

A vizsgálat középpontjában azok a növények álltak, amelyeket Darwin a Galápagos-szigeteken gyűjtött. Ezek a szigetek játszották a kulcsszerepet az evolúciós elmélet kidolgozásában, így az innen származó példányok tudományos értéke felbecsülhetetlen. Montgomery és csapata felfedezte, hogy Darwin nem csupán egyszerűen kiszárította a növényeket. A lézeres elemzés kimutatta, hogy a példányokat különböző vegyszerekkel, például higany-kloriddal kezelték, ami a korabeli preparálás egyik leghatékonyabb, bár mérgező módszere volt.