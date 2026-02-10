Egy egyszerű védőoltás lenne a demencia elleni titkos fegyver?

A Medical News Today által szemlézett friss tanulmány szerint az új típusú övsömör elleni vakcina (Shingrix) nemcsak a fájdalmas kiütésektől védhet meg minket, hanem jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát is. Ez a felfedezés azért is rendkívüli, mert a demencia kezelésében és megelőzésében eddig korlátozott sikereket ért el a tudomány.

A demencia ellen is hatásos lehet az övsömör elleni vakcina

Oltással a demencia ellen

A kutatók régóta gyanítják, hogy a vírusfertőzések szerepet játszhatnak a neurodegeneratív folyamatokban, de most először kaptunk kézzelfogható bizonyítékot arra, hogy egy széles körben elérhető védőoltás kettős védelmet nyújthat. Ez az áttörés új reményt adhat az idősebb generációk számára, akik nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is szeretnének frissek maradni.

A rangos orvosi folyóiratban, a The Lancetben publikált tanulmány alapjait egy hatalmas adatbázis elemzése adta. A kutatók az Egyesült Államok elektronikus egészségügyi nyilvántartásait használták fel, hogy összehasonlítsák

az új, rekombináns vakcina (Shingrix)

és a régebbi, élő vírust tartalmazó oltóanyag (Zostavax) hatásait.

Az eredmények megdöbbentőek voltak: azoknál az embereknél, akik az újabb oltást kapták, 17%-kal alacsonyabb volt a demencia diagnózisának kockázata a következő hat évben, mint azoknál, akik a régebbi típust kapták.

A kutatás nem állt meg itt. A tudósok összehasonlították az övsömör elleni oltást kapott csoportot azokkal is, akik más típusú, például influenza vagy tetanusz elleni védőoltásban részesültek. Az adatok itt is a Shingrix javára billentek: az övsömör elleni oltás 23-27%-kal nagyobb védelmet nyújtott a demencia ellen, mint a többi vakcina. Ez a szignifikáns különbség arra utal, hogy nem csupán az „egészséges felhasználó" effektusról van szó (miszerint az oltást kérők eleve egészségesebben élnek), hanem a vakcina specifikus hatásmechanizmusa állhat a háttérben.

Mi köze az övsömörnek az agyhoz?

Felmerül a kérdés: hogyan képes egy bőrbetegség elleni oltás megvédeni az agyat? A szakértők szerint a válasz a varicella-zoster vírus (VZV) természetében rejlik. Ez a vírus okozza gyermekkorban a bárányhimlőt, majd évtizedekig lappang az idegrendszerünkben, mielőtt övsömör formájában újra aktiválódna. Amikor a vírus felébred, gyulladásos folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek károsíthatják az idegsejteket és akár az agyszövetet is, ezzel növelve a demencia kockázatát.