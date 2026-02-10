Egy egyszerű védőoltás lenne a demencia elleni titkos fegyver?

A Medical News Today által szemlézett friss tanulmány szerint az új típusú övsömör elleni vakcina (Shingrix) nemcsak a fájdalmas kiütésektől védhet meg minket, hanem jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát is. Ez a felfedezés azért is rendkívüli, mert a demencia kezelésében és megelőzésében eddig korlátozott sikereket ért el a tudomány.
Oltással a demencia ellen
A kutatók régóta gyanítják, hogy a vírusfertőzések szerepet játszhatnak a neurodegeneratív folyamatokban, de most először kaptunk kézzelfogható bizonyítékot arra, hogy egy széles körben elérhető védőoltás kettős védelmet nyújthat. Ez az áttörés új reményt adhat az idősebb generációk számára, akik nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is szeretnének frissek maradni.
A rangos orvosi folyóiratban, a The Lancetben publikált tanulmány alapjait egy hatalmas adatbázis elemzése adta. A kutatók az Egyesült Államok elektronikus egészségügyi nyilvántartásait használták fel, hogy összehasonlítsák
- az új, rekombináns vakcina (Shingrix)
- és a régebbi, élő vírust tartalmazó oltóanyag (Zostavax) hatásait.
Az eredmények megdöbbentőek voltak: azoknál az embereknél, akik az újabb oltást kapták, 17%-kal alacsonyabb volt a demencia diagnózisának kockázata a következő hat évben, mint azoknál, akik a régebbi típust kapták.
A kutatás nem állt meg itt. A tudósok összehasonlították az övsömör elleni oltást kapott csoportot azokkal is, akik más típusú, például influenza vagy tetanusz elleni védőoltásban részesültek. Az adatok itt is a Shingrix javára billentek: az övsömör elleni oltás 23-27%-kal nagyobb védelmet nyújtott a demencia ellen, mint a többi vakcina. Ez a szignifikáns különbség arra utal, hogy nem csupán az „egészséges felhasználó" effektusról van szó (miszerint az oltást kérők eleve egészségesebben élnek), hanem a vakcina specifikus hatásmechanizmusa állhat a háttérben.
Mi köze az övsömörnek az agyhoz?
Felmerül a kérdés: hogyan képes egy bőrbetegség elleni oltás megvédeni az agyat? A szakértők szerint a válasz a varicella-zoster vírus (VZV) természetében rejlik. Ez a vírus okozza gyermekkorban a bárányhimlőt, majd évtizedekig lappang az idegrendszerünkben, mielőtt övsömör formájában újra aktiválódna. Amikor a vírus felébred, gyulladásos folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek károsíthatják az idegsejteket és akár az agyszövetet is, ezzel növelve a demencia kockázatát.
Ezzel szemben, ha a vakcina segítségével megakadályozzuk a vírus reaktiválódását, megkíméljük a szervezetet ettől a krónikus gyulladástól és a vele járó idegrendszeri stressztől. Ráadásul az új típusú vakcina egy speciális adjuvánst (hatásfokozót) tartalmaz, amely különösen erős immunválaszt vált ki. Lehetséges, hogy ez az erősített immunreakció segít az agyi immunsejteknek, a mikrogliáknak abban, hogy hatékonyabban távolítsák el a káros fehérjéket, például az Alzheimer-kórra jellemző béta-amiloid plakkokat.
Új fegyver az Alzheimer ellen?
Bár az eredmények rendkívül ígéretesek, a szakértők óvatosságra intenek. Ez a tanulmány megfigyeléses jellegű volt, ami azt jelenti, hogy ok-okozati összefüggést közvetlenül nem bizonyít, csupán erős asszociációt mutat. Azonban a bizonyítékok súlya – különösen a nők esetében tapasztalt erősebb védőhatás – arra ösztönzi a tudományos közösséget, hogy további, célzott klinikai vizsgálatokat indítsanak.
Amíg a végleges válaszokra várunk, az üzenet világos: az övsömör elleni védőoltás felvétele nemcsak a fájdalmas bőrbetegség elkerülése miatt lehet bölcs döntés. Az 50 év felettiek számára ez az egyszerű lépés hozzájárulhat a kognitív egészség hosszú távú megőrzéséhez is. Ahogy a tudomány egyre jobban feltérképezi az immunrendszer és az agy kapcsolatát, úgy válnak a megelőző oltások az egészséges öregedés egyik legfontosabb eszközévé.