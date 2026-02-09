Új gyógyír a depresszióra – meglepődik, melyik diéta bizonyult ígéretesnek

Hírlevél
A depresszió kezelése sok esetben komoly kihívást jelent, különösen akkor, ha a betegek nem reagálnak megfelelően a gyógyszeres terápiára. Egy új kutatás azt próbálta kideríteni, hogy az étrend megváltoztatása – konkrétan a ketogén diéta – hozhat-e javulást ilyen helyzetekben a depresszió kezelésében.
Egy friss klinikai vizsgálat szerint a ketogén diéta enyhítheti a depresszió tüneteit azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos gyógyszeres antidepresszáns kezelés nem hozott kellő javulást. A kutatást Min Gao, az egyesült királyságbeli University of Oxford tudományos munkatársa vezette, és 88 depresszióval élő, ugyanakkor gyógyszeres kezelésre nem reagáló felnőtt vett részt benne. Az eredmények alapján a kutatás új szempontot adhat a depresszió kezeléséhez, bár áttörésről egyelőre nincs szó.

A helyes diéta segíthet a depresszió kezelésében
A helyes diéta segíthet a depresszió kezelésében
Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

A ketogén diéta lényege

A résztvevők egyik felét egy növényi alapú, csökkentett zsírbevitelű diétára ösztönözték, míg a másik felét szigorú ketogén étrendre állították át. A ketogén diéta zsírban gazdag étrend, a napi szénhidrátbevitelt csökkenti drasztikusan. A lényege, hogy ha a szervezet nem jut szénhidráthoz, akkor a működéshez szükséges energiaforrásként a zsírokból származó ketonokat használja. A ketózis az a folyamat, amikor a szervezet ez utóbbira átvált.

Ketogenic food. Low-carb food including, fish, meat, cheese, nuts, oil and butter. (Photo by WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU / Science Photo Library via AFP)
A keto diéta tipikus ételei gazdagok zsírban és olajokban, ugyanakkor szinte teljesen kizárja a szénhidrátokat
Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

 A résztvevők ezen csoportjánál napi 30 grammnál kevesebb szénhidrát-bevitel volt engedélyezett.

Milyen eredmények születtek?

Hat hét elteltével mindkét csoport állapota javult, ám a ketogén diétát követőké valamivel nagyobb mértékben. A depresszió súlyosságát mérő 27 pontos skálán a ketogén étrendet követők átlagosan 10,5 pontos javulást értek el, míg a kontrollcsoportnál ez az érték 8,3 pont volt. A különbség nem óriási, de a kutatók szerint arra utal, hogy a ketogén diéta kiegészítő kezelésként hozzájárulhat a tünetek csökkentéséhez.

A Cleveland Clinic korábbi kutatásai alapján 

  • a ketózis stabilizálhatja az idegsejtek működését, 
  • csökkentheti az agyi gyulladást, 
  • és kedvezően hathat az idegrendszer működésére 

– mindez elméletileg segíthet a hangulatzavarok enyhítésében is.

Ígéretes eredmények, komoly korlátokkal

A tanulmányt értékelő szakértők szerint a kutatás egyik legnagyobb erőssége a gondos felépítés. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a ketogén diéta rendkívül szigorú, és hosszú távon nehezen tartható. Ezt jól mutatja, hogy a vizsgálat befejezése után a résztvevők mindössze 9 százaléka folytatta az étrendet.

Több tényező is szerepet játszhatott

A kutatók hangsúlyozzák: 

nem kizárt, hogy az eredményekhez hozzájárult az a fokozott figyelem és támogatás is, amelyet a résztvevők a vizsgálat során kaptak. 

  • A rendszeres kapcsolattartás, 
  • az életmódra való odafigyelés 
  • és a szakemberek jelenléte 
    önmagában is javíthatja a depressziós tüneteket.

A szakértők hozzátették, a depresszió kezelésében eddig is, és ezután is fontos szerep jut az egészséges életmódnak, a rendszeres mozgásnak és a társas kapcsolatoknak.

Mit lehet mindebből levonni?

A jelenlegi adatok alapján a ketogén diéta nem csodaszer, és nem helyettesíti a bevált kezelési formákat. Ugyanakkor bizonyos esetekben hasznos kiegészítő lehet, különösen azoknál, akiknél más módszerek nem hoztak eredményt. A kutatók szerint további, hosszabb távú vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy pontosan megértsük az étrend szerepét a depresszió kezelésében – közölte a JAMA Psychiatry tudományos folyóirat.

 

