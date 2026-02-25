Óriási sárkánykoponyát találtak a sivatagban

Nem gyakran fordul elő, hogy egy fosszilis lelet azonnal bejárja az internetet – ezúttal azonban pontosan ez történt. A Szahara területén feltárt hatalmas koponya hosszú, krokodilszerű állkapcsával, kard alakú szarvával és tüskés fejformájával sokak szerint kísértetiesen hasonlít a mítoszok sárkányaira. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: nem legendás lényről, hanem egy új dinoszauruszfajról van szó, amely mintegy 95 millió évvel ezelőtt élt, amikor a mai sivatag helyén még folyókkal és dús növényzettel tarkított táj húzódott.

A különleges Spinosaurus mirabilis, amely folyókban is vadászott és a valaha ismert legnagyobb fejdísszel rendelkezett a ragadozó dinoszauruszok között

Egy óriási dinoszaurusz a homok alatt

A Chicagói Egyetem kutatócsoportja által feltárt faj a Spinosaurus mirabilis nevet kapta, amely nagyjából „lenyűgöző tüskés gyíkot” jelent. A kréta időszakban élt állat becslések szerint körülbelül 12 méter hosszú lehetett, tömege pedig elérhette a 4,5–6,5 tonnát. A fosszíliák alapján a ragadozó sekély vízben vadászhatott, akár két méter mély folyókban állva is halászhatta zsákmányát. Hosszú, egymásba illeszkedő fogai és megnyúlt orra kifejezetten vízi vadászatra utalnak, ami megkülönbözteti a klasszikus szárazföldi ragadozó dinoszauruszoktól, például a Tyrannosaurus Rextől.

A Spinosaurusok különleges családja

A kutatók a leletet a Spinosaurusok közé sorolják – egy olyan húsevő dinoszauruszcsoportba, amely krokodilszerű koponyájáról és hátán húzódó vitorlaszerű képződményéről ismert. Ezek az állatok részben vízi életmódhoz alkalmazkodtak, ami ritkaságnak számított a nagy ragadozó dinoszauruszok között. Az új faj különlegessége a szemek közül kiemelkedő, mintegy 50 centiméter magas, ívelt csonttaréj, amelyet a kutatók egy görbe kardhoz, szablyához hasonlítottak. Ez a képződmény a jelenlegi ismeretek szerint a legmagasabb fejdísz lehet az összes ismert ragadozó dinoszaurusz között.

Egy elveszett lelőhely újrafelfedezése

A felfedezés története önmagában is kalandos. A kutatók egy olyan, rendkívül elzárt nigéri lelőhelyre tértek vissza, amelyet utoljára az 1950-es években vizsgáltak francia geológusok. Akkor mindössze egyetlen, szablya alakú fogat találtak, és a terület évtizedekre feledésbe merült. Paul Sereno paleontológus csapata helyi tuareg vezető segítségével, motorral jutott el a nehezen megközelíthető térségbe, ahol végül előkerültek a hatalmas csontmaradványok. A kutatók beszámolója szerint a faj első digitális rekonstrukciójának megpillantása megindító pillanat volt a csapat számára.