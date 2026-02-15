Horrorisztikus mészárlásról árulkodnak a nemrég felfedezett fosszíliák

A University College London (UCL) kutatója által vezetett vizsgálat arra jutott, hogy a késő jura időszakban élő sauropodák – óriási növényevő dinoszauruszok - fiókái és fiatal egyedei nélkülözhetetlen táplálékforrást jelentettek a húsevő dinoszauruszok számára. Ez a könnyű zsákmány állandóan rendelkezésre állt, ami megmagyarázhatja, hogy a korai ragadozók miért boldogultak különösebb vadászati stratégia nélkül is.

Omeisaurus Sauropoda, a növényevő dinoszauruszok méretei egy modern nagyvároshoz viszonyítva

Fotó: MARK STEVENSON / StockTrek Images via AFP

Védtelen bébi dinoszauruszok a ragadozókkal teli világban

A hosszú nyakú, hosszú farkú sauropodák – mint a Diplodocus vagy a Brachiosaurus – felnőttként óriási méreteket értek el, ám tojásaik mindössze körülbelül harminc centiméteresek voltak, és az utódok hosszú évek alatt nőttek csak igazán nagyra. Cassius Morrison, az UCL Földtudományi Tanszékének kutatója szerint

egy ilyen hatalmas testű állat számára gyakorlatilag lehetetlen lett volna a tojások őrzése anélkül, hogy azokat el ne pusztítsa.

A kutatás szerint a fiatal állatok nem csak szülői gondozásban nem részesültek, de nem volt hatékony védekezési eszközük sem.

A fosszilis bizonyítékok alapján a fiatal sauropodák – a mai tengeri teknősökhöz hasonlóan – magukra voltak utalva.

A tanulmány megállapítása szerint

ebben az ökoszisztémában „olcsó volt az élet”, a ragadozók, például az Allosaurus, nagy számban fogyaszthatták ezeket a könnyű zsákmányt jelentő fiatal állatokat.

Egyetlen lelőhely fosszíliái árulták el a táplálékláncot

A kutatás alapját nagyrészt a coloradói Dry Mesa Dinosaur Quarry megkövült maradványai adták. Ez a rendkívül gazdag lelőhely nagyjából tízezer évnyi üledéket őriz, és legalább hat sauropodafaj maradványait is tartalmazza, köztük a Diplodocus, a Brachiosaurus és az Apatosaurus képviselőit.

Annak megállapításához, hogy ki kit evett meg, a kutatók többféle adatot is elemeztek: