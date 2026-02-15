Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált drogos buliján

Ezt tudnia kell!

Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

dinoszaurusz

Horrorisztikus mészárlásról árulkodnak a nemrég felfedezett fosszíliák

13 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár a növényevő ősgyíkok voltak a szárazföldön valaha élő állatok közül a legnagyobbak, életüket kicsiként, védtelenül és egyedül kezdték. Új fosszilis leletek bizonyítják, hogy a felnőtt korban gigantikus méretű dinoszauruszok fiatal utódjait több ragadozó is gyakran fogyasztotta, és a jura kori tápláléklánc gerincét képezték. Az új kutatás szerint a ragadozó dinoszauruszok jelentős részben ezekre a fiatal növényevőkre támaszkodtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dinoszauruszsauropodáktáplálékláncragadozójura

A University College London (UCL) kutatója által vezetett vizsgálat arra jutott, hogy a késő jura időszakban élő sauropodák – óriási növényevő dinoszauruszok - fiókái és fiatal egyedei nélkülözhetetlen táplálékforrást jelentettek a húsevő dinoszauruszok számára. Ez a könnyű zsákmány állandóan rendelkezésre állt, ami megmagyarázhatja, hogy a korai ragadozók miért boldogultak különösebb vadászati stratégia nélkül is.

Omeisaurus Sauropoda, a növényevő dinoszauruszok méretei egy modern nagyvároshoz viszonyítva
Omeisaurus Sauropoda, a növényevő dinoszauruszok méretei egy modern nagyvároshoz viszonyítva
Fotó: MARK STEVENSON / StockTrek Images via AFP

Védtelen bébi dinoszauruszok a ragadozókkal teli világban

A hosszú nyakú, hosszú farkú sauropodák – mint a Diplodocus vagy a Brachiosaurus – felnőttként óriási méreteket értek el, ám tojásaik mindössze körülbelül harminc centiméteresek voltak, és az utódok hosszú évek alatt nőttek csak igazán nagyra. Cassius Morrison, az UCL Földtudományi Tanszékének kutatója szerint 

egy ilyen hatalmas testű állat számára gyakorlatilag lehetetlen lett volna a tojások őrzése anélkül, hogy azokat el ne pusztítsa. 

A kutatás szerint a fiatal állatok nem csak szülői gondozásban nem részesültek, de nem volt hatékony védekezési eszközük sem.

A fosszilis bizonyítékok alapján a fiatal sauropodák – a mai tengeri teknősökhöz hasonlóan – magukra voltak utalva.
A tanulmány megállapítása szerint 

ebben az ökoszisztémában „olcsó volt az élet”, a ragadozók, például az Allosaurus, nagy számban fogyaszthatták ezeket a könnyű zsákmányt jelentő fiatal állatokat.

Egyetlen lelőhely fosszíliái árulták el a táplálékláncot

A kutatás alapját nagyrészt a coloradói Dry Mesa Dinosaur Quarry megkövült maradványai adták. Ez a rendkívül gazdag lelőhely nagyjából tízezer évnyi üledéket őriz, és legalább hat sauropodafaj maradványait is tartalmazza, köztük a Diplodocus, a Brachiosaurus és az Apatosaurus képviselőit.

Annak megállapításához, hogy ki kit evett meg, a kutatók többféle adatot is elemeztek: 

  • az állatok testméretét, 
  • a fogkopás mintázatait, 
  • a fosszíliákban megőrződött kémiai jeleket – például izotóparányokat –, valamint ritka esetekben 
  • megkövesedett gyomortartalmat is vizsgáltak.
    Az eredmények alapján a kutatócsoport a korábbinál részletesebb jura kori táplálékhálót állított össze. Modern ökológiai szoftverek segítségével feltérképezték az összes lehetséges táplálkozási kapcsolatot növények, növényevők és ragadozók között.
Maxime Lasseron, researching his doctorate at the National Museum of Natural History of Paris, inspects the femur of a Sauropod on July 24, 2019, after it was discovered earlier in the week during excavations at the palaeontological site of Angeac-Charente, near Châteauneuf-sur- Charente, south western France. The 140 million-years-old, two meters long, 500 kilogramme femur of the Jurassic period Sauropod, the largest herbivorous dinosaur known to date, was discovered nestled in a thick layer of clay by a team of volunteer excavators from the National Museum of Natural History working at the palaeontological site. Other bones from the animal's pelvis were also unearthed. (Photo by GEORGES GOBET / AFP)
Sauropoda lábszárcsontja Franciaországban
Fotó: GEORGES GOBET / AFP

Miért uralták a sauropodák az ökoszisztémát?

Az elemzés kimutatta, hogy a sauropodák központi szerepet töltöttek be a jura kori ökoszisztémában. Több növénnyel és több ragadozóval álltak kapcsolatban, mint más növényevő dinoszauruszok, például a páncélozott Stegosaurushoz hasonló ornithischiák, amelyek veszélyesebb zsákmánynak számítottak.

Morrison szerint a kutatás most először teszi lehetővé, hogy számszerűsítsék, mekkora hatással voltak ezek az állatok a környezetükre. A táplálékhálók rekonstruálása segít összehasonlítani a különböző korszakok dinoszaurusz-ökoszisztémáit, és jobban megérteni az evolúciós folyamatokat.

Könnyű zsákmányból evolúciós fegyverkezés

A kutatók arra is rámutattak, hogy a viszonyok később megváltoztak. Mintegy 70 millió évvel később, a Tyrannosaurus Rex idején már jóval kevesebb Sauropoda állt rendelkezésre könnyű prédaként. 

Ez a változás hozzájárulhatott ahhoz, hogy a későbbi csúcsragadozók 

  • erősebb harapást, 
  • nagyobb testméretet és 
  • fejlettebb látást fejlesszenek ki,

hogy olyan veszélyes zsákmányt is el tudjanak ejteni, mint a három szarvával védekező Triceratops.

William Hart, a Hofstra Egyetem társszerzője szerint a jura kori csúcsragadozóknak – például az Allosaurusnak vagy a Torvosaurusnak – valószínűleg könnyebb dolguk volt a táplálékszerzéssel, mint a későbbi korok ragadozóinak. Egyes Allosaurus-fosszíliák súlyos, akár egy Stegosaurus tüskés farkától származó sérüléseket is mutatnak, melyek közül begyógyult sebelüléseket is találtak. A bőséges, könnyen elejthető zsákmány lehetővé tehette, hogy még a sérült ragadozók is életben tudjanak maradni.

A leletek ritka bepillantást nyújtanak a dinoszauruszok ökoszisztémájának valódi működésébe.

A tanulmány a New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin című szaklapban jelent meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!