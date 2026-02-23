Továbbá, a kutatás eredményei szerint a rendszeres cukorpótló fogyasztás szignifikánsan gyorsabb kognitív hanyatlással jár együtt. Ez különösen aggasztó, mivel világszerte milliók használják napi szinten ezeket a termékeket, abban a hitben, hogy egészségesebb választást tesznek. A felfedezés tehát alapvetően megkérdőjelezi az édesítőszerek biztonságosságát és hosszú távú hatásait.

Az édesítőszerek agyi leépülést okozhatnak

Fotó: GARO / Phanie

Édesítőszerek és a kognitív hanyatlás

A Neurology folyóirat hasábjain megjelent átfogó vizsgálat egyértelműen kapcsolatot mutat a mesterséges édesítőszerek és a mentális képességek romlása között. A kutatást Claudia Kimie Suemoto, a Sao Paulói Egyetem neves szakértője vezette, aki évek óta vizsgálja az életmódbeli tényezők hatását az agy egészségére. Ennek eredményeként a tudósok most pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan befolyásolják választásaink a kognitív funkcióinkat.

A kutatócsoport több ezer résztvevőt követett nyomon hosszú éveken keresztül. Claudia Kimie Suemoto és csapata aprólékos munkával dokumentálta a résztvevők táplálkozási szokásait és kognitív teljesítményét. A Brazília területén végzett nagyszabású vizsgálat során kiderült, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztottak cukorpótlókat, jelentősen gyorsabb ütemben tapasztaltak memóriaproblémákat és egyéb kognitív nehézségeket, mint azok, akik kerülték ezeket a termékeket.

Következmények a mindennapi életben

A felfedezés mélyreható következményekkel jár mindennapi életünkre nézve. Mindenekelőtt, az eredmények arra ösztönöznek bennünket, hogy újragondoljuk táplálkozási szokásainkat és tudatosabban válogassuk meg, mit fogyasztunk. Bár a cukorpótlók vonzónak tűnnek a fogyás vagy a vércukorszint szabályozása szempontjából, az agyi egészség megőrzése talán fontosabb prioritás kellene legyen.

Másfelől, a szakértők hangsúlyozzák, hogy nem kell pánikba esni. A mérsékelt cukorpótló-fogyasztás valószínűleg nem jelent azonnal komoly veszélyt, azonban a napi rendszerességgel történő használat hosszú távon problémákat okozhat. Ehelyett érdemes természetes alternatívákhoz nyúlni, mint például a méz vagy a gyümölcsök, amelyek nemcsak édesítik ételeinket, hanem tápanyagokat is szolgáltatnak szervezetünk számára.