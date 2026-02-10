Megvan a megoldás a vízhiányra? Hihetetlen felfedezés az óceánfenéken!

Bár bolygónk felszínének közel 70 százalékát víz borítja, az ember számára fogyasztható édesvíz jelentős része azonban nem folyókban és tavakban, hanem felszín alatti víztartó rétegekben található. Sok tengerparti térség számára ezek az édesvíztározók alapvető fontosságúak lehetnek. A kutatók régóta feltételezték, hogy ilyen rétegek a szárazföld alól az óceán alá is benyúlhatnak, de eddig kevés közvetlen bizonyíték állt rendelkezésre.

Az édesvíz az emberi fogyasztásra is alkalmas tiszta ivóvíz legfontosabb forrása

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Rejtett édesvíz az óceán alatt

Az International Ocean Discovery Programme Expedition 501 kutatóútja során a tudósok az Egyesült Államok északkeleti partvidékén, New England térségében végeztek mélyfúrásokat. Az üledékminták alapján mintegy 200 méterrel az óceánfenék alatt édes, illetve enyhén sós vízzel telített rétegeket azonosítottak.

Ez az első alkalom, hogy valós adatokkal sikerült igazolni tengeralatti édesvízrendszerek létezését. Brandon Dugan, a Colorado School of Mines geológusa elmondta:

Nagyon izgalmas látni, hogy az édesvíz többféle típusú üledékrétegben is előfordul: egyesek tengeri, mások szárazföldi eredetűek.

A kutatók szerint a fúrások adatai fontos támpontot adhatnak annak megértéséhez is, milyen körülmények között került oda a víz, és hogyan maradhatott meg hosszú időn keresztül.

Mekkora készletről lehet szó?

A kutatók becslései szerint az Atlanti-óceán kontinentális peremén, New Jersey és Maine között akár 1300 köbkilométernyi elzárt édesvíz is rejtőzhet az üledékekben. Összehasonlításképpen: New York évente nagyjából 1,5 köbkilométer édesvizet használ fel.

A felfedezés igen jelentős társadalmi szempontból is, mivel világszerte sok tengerparti régió függ a felszín alatti vízkészletektől. A kutatók szerint ezeknek a tengeralatti rendszereknek a jobb megértése fontos lehet a jövőben a vízgazdálkodásban és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban egyaránt.

Egy még feltáratlan rendszer nyomában

A kutatás nem ér véget a fúrásokkal. A 13 országból érkező, mintegy 40 kutató azt is vizsgálja, miként mozognak a tápanyagok a kontinentális talapzat üledékein keresztül, és hogyan befolyásolják ezek a folyamatok az óceáni ökoszisztémákat.