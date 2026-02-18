Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

Két vezető meteorológiai szervezet is egyre valószínűbbnek tartja, hogy még az idén kialakul az El Niño a Csendes-óceán keleti, trópusi térségében – írja az IFL Science tudományos portál cikke. Ha ezek a friss előrejelzések beigazolódnak, az drámai módon átrendezheti a Föld időjárási mintázatait, és szinte garantálható, hogy a következő két évben megdőlnek a korábbi melegrekordok.
Mit jósolnak pontosan a szakemberek?
A legfrissebb adatok alapján a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal Éghajlat-előrejelzési Szolgálata 50–60 százalékos esélyt lát arra, hogy az El Niño a 2026-os nyár végére kialakul az északi féltekén. Ezzel párhuzamosan az Ausztrál Meteorológiai Hivatal is megerősítette a tendenciát, szerintük a jelenség kifejlődése már júniustól lehetséges.
De mi is az az El Niño?
Hogy megértsük a veszélyt, tisztáznunk kell a fogalmakat. Az El Niño nem egy önálló jelenség, hanem az úgynevezett El Niño–Déli Oszcilláció nevű természetes éghajlati ciklus része. Ezt a folyamatot a Csendes-óceán hőmérsékletének és a légnyomásnak az ingadozása vezérli, hatása pedig dominóként söpör végig a világon: befolyásolja a csapadék mennyiségét, az aszályokat, a hőhullámokat, sőt még a trópusi ciklonokat is.
A ciklusnak három fázisa van:
- El Niño: ez a meleg fázis.
- La Niña: ez a hűvösebb párja.
- Semleges állapot: amikor egyik sem dominál.
Jelenleg a Föld még a hűvösebb La Niña fázisban van, de ez a hatás már gyengülni látszik. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal modelljei szerint 2026 tavaszára a rendszer semleges állapotba kerül, majd nagy valószínűséggel átbillen a melegítő El Niño fázisba.
Mi vár ránk, ha beüt a melegedés?
Az El Niño visszatérése globális szinten átlagosan körülbelül 0,2 Celsius-fokkal emelheti meg a hőmérsékletet. Ez elsőre kevésnek tűnhet, de egy olyan világban, amelyet az üvegházhatású gázok már eleve felmelegítettek, ez az extra hőmérsékleti lökés végzetes lehet. Ez a plusz lökés drasztikusan növeli az esélyét annak, hogy újabb és újabb melegrekordok szülessenek.
Gondoljunk csak bele: a 2025-ös év úgy is a legmelegebbek közé tartozott, hogy közben a hűtő hatású La Niña érvényesült. Ha ez a hűtő hatás megszűnik, és helyét átveszi az El Niño fűtő ereje, akkor 2026 és 2027 elképesztően forró lehet. Az elmúlt 11 év már így is a történelem legmelegebb időszaka volt, és az El Niño érkezésével a következő évek is csatlakozhatnak ehhez a szomorú statisztikához.
Árvizek és szárazság: hol mire számíthatunk?
Az átlaghőmérséklet emelkedésén túl az El Niño teljesen felborítja a megszokott csapadékeloszlást is.
- Dél-Európa és az Egyesült Államok déli része: Itt megnövekedett csapadékra és súlyos áradásokra kell készülni.
- Kanada és az Egyesült Államok északi része: Ezeken a területeken a szokásosnál szárazabb és melegebb időjárás várható.
- Hurrikánok: Érdekes kettősség, hogy míg az Atlanti-óceánon az El Niño gyengíti a hurrikánszezont, addig a Csendes-óceán középső és keleti medencéiben felerősíti a viharokat.
Érdemes tehát felkészülni, mert a Csendes-óceánon formálódó változások hatását az egész bolygó, így mi is meg fogjuk érezni.
Fontos azonban megjegyezni, hogy mint minden hosszú távú meteorológiai modell esetében, itt is van bizonytalanság, így az előrejelzéseket érdemes óvatosan kezelni.