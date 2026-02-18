Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

Két vezető meteorológiai szervezet is egyre valószínűbbnek tartja, hogy még az idén kialakul az El Niño a Csendes-óceán keleti, trópusi térségében – írja az IFL Science tudományos portál cikke. Ha ezek a friss előrejelzések beigazolódnak, az drámai módon átrendezheti a Föld időjárási mintázatait, és szinte garantálható, hogy a következő két évben megdőlnek a korábbi melegrekordok.

A Csendes-óceán felszíni hőmérsékletének eltérése 2015 októberében műholdas mérések alapján, ahol a sötétebb narancs és vörös színek a normálisnál magasabb hőmérsékletet jelzik – ez az El Niño egyértelmű jele.

Fotó: NOAA

Mit jósolnak pontosan a szakemberek?

A legfrissebb adatok alapján a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal Éghajlat-előrejelzési Szolgálata 50–60 százalékos esélyt lát arra, hogy az El Niño a 2026-os nyár végére kialakul az északi féltekén. Ezzel párhuzamosan az Ausztrál Meteorológiai Hivatal is megerősítette a tendenciát, szerintük a jelenség kifejlődése már júniustól lehetséges.

De mi is az az El Niño?

Hogy megértsük a veszélyt, tisztáznunk kell a fogalmakat. Az El Niño nem egy önálló jelenség, hanem az úgynevezett El Niño–Déli Oszcilláció nevű természetes éghajlati ciklus része. Ezt a folyamatot a Csendes-óceán hőmérsékletének és a légnyomásnak az ingadozása vezérli, hatása pedig dominóként söpör végig a világon: befolyásolja a csapadék mennyiségét, az aszályokat, a hőhullámokat, sőt még a trópusi ciklonokat is.

A ciklusnak három fázisa van:

El Niño : ez a meleg fázis.

: ez a meleg fázis. La Niña : ez a hűvösebb párja.

: ez a hűvösebb párja. Semleges állapot: amikor egyik sem dominál.

Jelenleg a Föld még a hűvösebb La Niña fázisban van, de ez a hatás már gyengülni látszik. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal modelljei szerint 2026 tavaszára a rendszer semleges állapotba kerül, majd nagy valószínűséggel átbillen a melegítő El Niño fázisba.

Mi vár ránk, ha beüt a melegedés?

Az El Niño visszatérése globális szinten átlagosan körülbelül 0,2 Celsius-fokkal emelheti meg a hőmérsékletet. Ez elsőre kevésnek tűnhet, de egy olyan világban, amelyet az üvegházhatású gázok már eleve felmelegítettek, ez az extra hőmérsékleti lökés végzetes lehet. Ez a plusz lökés drasztikusan növeli az esélyét annak, hogy újabb és újabb melegrekordok szülessenek.