Döbbenetes felfedezés: földönkívüli élet nyomaira bukkanhatott a NASA?

A kutatók az ultra-fényes infravörös galaxis, az IRAS 07251-0248 központját vizsgálták, amelyet vastag gáz- és porréteg vesz körbe. Ez a kozmikus „függöny” a hagyományos távcsövek számára szinte áthatolhatatlan, mivel elnyeli a központi szupernagy tömegű fekete lyuk környezetéből származó fényt, majd infravörös sugárzás formájában bocsátja ki. Itt jön képbe a James Webb űrteleszkóp: infravörös műszerei – a NIRSpec és a MIRI – képesek áthatolni ezen a függönyön, és feltárni a galaxis magjában zajló kémiai folyamatokat, és talán az élet eredetének a kulcsát is.

Az IRAS 07251-0248 galaxis központjában hihetetlen gazdagságban találták meg az élet építőköveit alkotó szerves molekulákat

Fotó: James Webb űrteleszkóp

Az élet építőkövei soha nem látott gazdagságban

A nemzetközi kutatócsoportnak – a spanyol CSIC és több más egyetem szakembereinek részvételével – sikerült azonosítani a galaxis magját felépítő vegyi alkotók sokaságát és azok hőmérsékletét. Számos olyan szénhidrogént azonosítottak, amelyek az összetett szerves kémia, így az élet alapvető építőkövei.

Váratlan kémiai összetettséget találtunk, a mennyiségek is messze meghaladják a jelenlegi elméleti modellek előrejelzéseit

– mondta a kutatás vezető szerzője, Dr. Ismael García Bernete. A felfedezett molekulák között szerepel a metilgyök (CH₃) – amelyet most először mutattak ki egy másik galaxisban –, továbbá benzol (C₆H₆), metán (CH₄), acetilén (C₂H₂), diacetilén (C₄H₂) és triacetilén (C₆H₂). A kutatók nemcsak gáz halmazállapotban, hanem szilárd formában is nagy mennyiségben találtak szerves anyagokat, például széntartalmú porszemcséket és vízjeget.

Kozmikus sugárzás indíthatja be a folyamatot

A kutatócsoport munkáját oxfordi kutatók elméleti modelljei is segítették. Szerintük a molekulák jelenléte nem magyarázható pusztán a magas hőmérséklettel vagy a turbulens gázmozgásokkal.

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az erős kozmikus sugárzás hatására a policiklusos aromás szénhidrogénekben (PAH) és a szénnel teli porszemcsékben gazdag környezetben az anyagok széttöredeznek, és kisebb szerves molekulák szabadulnak fel gáz halmazállapotban.

Mivel a szupernagy tömegű fekete lyukkal rendelkező galaxisok magjára jellemző a kozmikus sugárzás, ez a magyarázat jól illeszkedik a megfigyelésekhez. A kutatók más hasonló galaxisok vizsgálatai alapján is összefüggést találtak a gáz halmazállapotú szénhidrogének mennyisége és a kozmikus sugárzás intenzitása között.