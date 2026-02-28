Horror: emberben még sosem látott parazita okozott memóriazavart egy nőnél

Bár ekkor még nem tudták, hogy egy élő parazita áll a háttérben, a megbetegedés három hétig tartó hasfájással és hasmenéssel kezdődött. Ezt követően tartós száraz köhögés és éjszakai izzadás jelentkezett a páciensnél. A kórházi vizsgálatok során a tüdőről készített komputertomográfiás felvétel gyulladásra utaló megvastagodott szöveteket és folyadékot mutatott ki. Emellett a májon és a lépen is találtak sérült, károsodott területeket - írja a Live Science.

Emberben még sosem látott élő parazita okozott tüneteket egy 64 éves nőnél.

Fotó: SAMUNELLA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SPD

Amikor az orvosok mintát vettek a tüdőben lévő folyadékból, nagy számban mutattak ki úgynevezett eozinofil sejteket. Ezek olyan speciális fehérvérsejtek, amelyek fertőzések, például paraziták elleni védekezésben játszanak szerepet. Kezdetben egy ritka tüdőgyulladást állapítottak meg, és szteroidokat adtak a betegnek, ami csak részben enyhítette a panaszokat, de az eredeti okot nem találták meg. A kezelések ellenére a szerveken lévő sérülések hónapokig nem gyógyultak, és a beteg légzési nehézségei sem szűntek meg.

Körülbelül egy évvel később a betegnél memóriazavarok és depressziós tünetek is jelentkeztek. Ekkor az MRI-vizsgálatot rendeltek el az agyról. A felvétel egy gyanús elváltozást mutatott ki a jobb homloklebenyben. Az orvosok műtéti úton feltárták a területet, hogy szövetmintát vegyenek.

Ekkor vették észre a sérülésben lévő, 80 milliméter hosszú és 1 milliméter vastag, élénkpiros "zsinórszerű" élőlényt.

Bebizonyosodott, hogy a sérülést egy élő parazita, egy bélféreg okozta.

Hogy került az élő parazita az asszonyba?

Az orvosok sikeresen eltávolították az élő parazitát a nő agyából, és megállapították, hogy a környező szövetekben nincs több belőle. Ezt követően célzott gyógyszeres kezelést (albendazolt és kortikoszteroidokat) alkalmaztak. Ezek a gyógyszerek elpusztítják a szervekben esetlegesen megbújó további parazitákat, valamint megelőzik a további gyulladásokat.

Hat hónappal a műtét után a szervi elváltozások eltűntek, és a beteg szellemi állapota is sokat javult.

A vizsgálatok később kiderítették, hogy ez a parazita az Ophidascaris robertsi nevű, Ausztráliában őshonos fonálféreg lárvája volt. Ez a parazita normál körülmények között az ausztrál szőnyegmintás pitonokban él és szaporodik. A nő feltehetően úgy fertőződött meg, hogy a tóparti otthona közelében vadon termő növényeket gyűjtött az étkezéshez, amelyeken jelen lehettek az Ophidascaris robertsi petéi. A peték a szervezetében kikeltek, majd a lárvák a szerveibe vándoroltak. Bár laboratóriumi állatokban ez az élő parazita akár négy évig is elél, ez a legelső dokumentált eset, hogy embernél találtak ilyen lárvát.