A 3I/ATLAS-nál is félelmetesebb objektum közelíthet a Naprendszer felé

Képzeljük el egy pillanatra, mi történt volna, ha a 3I/ATLAS csillagközi üstökös helyett egy sokkal hatalmasabb objektum száguldott volna felénk. Az elszabadult fekete lyukak létezése ma már nem csupán tudományos-fantasztikus elképzelés, hanem a valóság része lehet.
A kutatók az elmúlt évben több olyan bizonyítékot is találtak, amelyek arra utalnak, hogy ezek az égitestek képesek elhagyni saját galaxisukat, és irdatlan sebességgel szelik át a kozmoszt.
Az elszabadult fekete lyukak nyomában
A jelenség megértéséhez vissza kell utaznunk az időben az 1960-as évekig. Ekkor írta le Roy Kerr matematikus a forgó fekete lyukak viselkedését, ami elvezetett az úgynevezett „kopaszsági elv” megfogalmazásához. Ez a tétel kimondja, hogy a fekete lyukakat mindössze három tulajdonságuk határozza meg:
- a tömegük,
- a forgásuk
- és az elektromos töltésük.
A kulcs a forgásban rejlik. Roger Penrose fizikus már ötven éve rájött, hogy a forgó fekete lyukak hatalmas mennyiségű energiát tárolnak, mint egyfajta kozmikus akkumulátor. Amikor két ilyen objektum összeolvad, ez az energia elképesztő erővel szabadulhat fel gravitációs hullámok formájában.
Itt válik érdekessé a történet: ha az összeolvadó fekete lyukak forgása megfelelő módon áll be, a felszabaduló energia nem egyenletesen terjed szét.
Ehelyett egyetlen irányba koncentrálódik, ami a keletkező új objektumot rakétaként lövi ki az ellenkező irányba.
Így jönnek létre az elszabadult fekete lyukak, amelyek akár több ezer kilométer per másodperc sebességre is felgyorsulhatnak.
A gravitációs hullámok árulkodó jelei
Sokáig mindez csak elmélet volt papíron. A fordulatot a LIGO és Virgo gravitációs hullám obszervatóriumok hozták el, amelyek 2015-től kezdve képesek voltak érzékelni az összeütköző fekete lyukak által keltett téridő-fodrozódásokat. A műszerek rögzítették az objektumok úgynevezett lecsengését is. Ez a jelenség leginkább egy hangvilla zengéséhez hasonlítható, és pontos információkat ad a fekete lyukak forgásáról.
A megfigyelések megerősítették, hogy léteznek olyan ütközések, ahol a feltételek adottak a kilökődéshez.
Ha pedig ez megtörténik, az elszabadult fekete lyukak olyan sebességgel indulnak útnak, hogy pályájukat nem görbíti meg a csillagok vonzása: egyenesen átszáguldanak a téren.
A kozmikus „kondenzcsíkok” keresése
A legizgalmasabb fejlemények 2025-ben történtek, amikor a csillagászoknak sikerült vizuális bizonyítékokat is találniuk. Bár magát a fekete lyukat nehéz észrevenni, a hatása annál látványosabb. Ahogy egy szupernagy tömegű fekete lyuk áthalad egy galaxison, óriási zavart kelt a csillagközi gázfelhőkben.
A folyamatot leginkább a repülőgépek kondenzcsíkjához hasonlíthatjuk.
A száguldó fekete lyuk nyomában a gázok összesűrűsödnek, és új csillagok születnek. Ezek a csillagok hosszú, egyenes sávokat alkotnak, amelyek árulkodnak a láthatatlan vándor útvonaláról. Pieter van Dokkum és csapata a James Webb űrteleszkóp segítségével azonosított is egy ilyen 200 000 fényév hosszúságú sávot. A számítások szerint ezt egy, a Napnál tízmilliószor nehezebb, éppen ezer kilométer per másodperc sebességgel haladó objektum hozta létre.
Egy másik megfigyelés az NGC3627 jelű galaxisban mutatott ki hasonló, 25 000 fényév hosszú nyomot. Itt is egyértelműnek tűnik a következtetés: elszabadult fekete lyukak jártak a környéken, maguk mögött hagyva a csillagkeletkezés látványos jeleit.
Kell-e félnünk?
Bár a gondolat, hogy egy láthatatlan óriás keresztezheti a Naprendszerünket, ijesztő lehet, a tudósok nyugalomra intenek. Az univerzum hatalmas, és az esélye egy ilyen találkozásnak elenyészően kicsi. A felfedezés sokkal inkább a tudásvágyunkat elégíti ki, semmint a félelmeinket igazolja.
Az elszabadult fekete lyukak létezése azt bizonyítja, hogy a világegyetem még dinamikusabb és összetettebb hely, mint ahogy eddig gondoltuk. Ezek a galaxisok között vándorló objektumok új fejezetet nyitnak a csillagászat történetében, és segítenek megérteni azokat a titokzatos erőket, amelyek az univerzumunkat formálják.