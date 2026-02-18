A 3I/ATLAS-nál is félelmetesebb objektum közelíthet a Naprendszer felé

Képzeljük el egy pillanatra, mi történt volna, ha a 3I/ATLAS csillagközi üstökös helyett egy sokkal hatalmasabb objektum száguldott volna felénk. Az elszabadult fekete lyukak létezése ma már nem csupán tudományos-fantasztikus elképzelés, hanem a valóság része lehet.

Elszabadult fekete lyuk a James Webb Űrtávcső felvételén. A képen jól látható a fekete lyuk mozgása révén keletkezett "kondenzcsík".

Fotó: James Webb Space Telescope / van Dokkum et al.

A kutatók az elmúlt évben több olyan bizonyítékot is találtak, amelyek arra utalnak, hogy ezek az égitestek képesek elhagyni saját galaxisukat, és irdatlan sebességgel szelik át a kozmoszt.

Az elszabadult fekete lyukak nyomában

A jelenség megértéséhez vissza kell utaznunk az időben az 1960-as évekig. Ekkor írta le Roy Kerr matematikus a forgó fekete lyukak viselkedését, ami elvezetett az úgynevezett „kopaszsági elv” megfogalmazásához. Ez a tétel kimondja, hogy a fekete lyukakat mindössze három tulajdonságuk határozza meg:

a tömegük,

a forgásuk

és az elektromos töltésük.

A kulcs a forgásban rejlik. Roger Penrose fizikus már ötven éve rájött, hogy a forgó fekete lyukak hatalmas mennyiségű energiát tárolnak, mint egyfajta kozmikus akkumulátor. Amikor két ilyen objektum összeolvad, ez az energia elképesztő erővel szabadulhat fel gravitációs hullámok formájában.

Itt válik érdekessé a történet: ha az összeolvadó fekete lyukak forgása megfelelő módon áll be, a felszabaduló energia nem egyenletesen terjed szét.

Ehelyett egyetlen irányba koncentrálódik, ami a keletkező új objektumot rakétaként lövi ki az ellenkező irányba.

Így jönnek létre az elszabadult fekete lyukak, amelyek akár több ezer kilométer per másodperc sebességre is felgyorsulhatnak.

A gravitációs hullámok árulkodó jelei

Sokáig mindez csak elmélet volt papíron. A fordulatot a LIGO és Virgo gravitációs hullám obszervatóriumok hozták el, amelyek 2015-től kezdve képesek voltak érzékelni az összeütköző fekete lyukak által keltett téridő-fodrozódásokat. A műszerek rögzítették az objektumok úgynevezett lecsengését is. Ez a jelenség leginkább egy hangvilla zengéséhez hasonlítható, és pontos információkat ad a fekete lyukak forgásáról.

A megfigyelések megerősítették, hogy léteznek olyan ütközések, ahol a feltételek adottak a kilökődéshez.

Ha pedig ez megtörténik, az elszabadult fekete lyukak olyan sebességgel indulnak útnak, hogy pályájukat nem görbíti meg a csillagok vonzása: egyenesen átszáguldanak a téren.