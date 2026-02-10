Riasztás: veszélyben lehet az élete, ha ezt teszi az ételeibe és italaiba!

Az eritrit ma már szinte mindenhol jelen van: megtaláljuk a fehérjeszeletekben, az energiaitalokban, a ketogén diétás termékekben és a cukormentes üdítőkben is. Eddig a szakértők biztonságosnak tartották, és kiváló alternatívaként tekintettek rá, hiszen nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet.

Az eritrit egy népszerű cukorpótló, amit korábban biztonságosnak gondoltak. Most viszont kiderült, hogy többek között károsíthatja a vér-agy gátat.

A legújabb laboratóriumi vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy az eritrit képes lehet áthatolni a szervezet egyik legfontosabb védvonalán, és ott olyan folyamatokat indíthat el, amelyek hosszú távon bajt okozhatnak.

Hogyan támadja meg az agy védelmét az eritrit?

A kutatók azt vizsgálták, mi történik a vér-agy gát sejtjeivel, ha nagy mennyiségű eritrittel találkoznak. A vér-agy gát egy rendkívül fontos szűrőrendszer: ez dönti el, hogy a vérből milyen anyagok juthatnak be az agyba, és mik azok, amiket távol kell tartani. A kísérlet során a tudósok olyan dózist alkalmaztak, amely egyetlen, édesítőszerrel készült üdítő elfogyasztása után is megjelenhet a vérben.

Az eredmények ijesztőek voltak:

az eritrit oxidatív stresszt váltott ki a sejtekben.

Ez azt jelenti, hogy a sejteket elárasztották a szabadgyököknek nevezett káros molekulák, miközben a szervezet saját védekező rendszere legyengült. Ez a folyamat nemcsak károsította a sejteket, de bizonyos esetekben el is pusztította azokat.

A vérrögök és az érszűkület veszélye

Az eritrit hatása nem állt meg a sejtek károsításánál. A kutatás rávilágított arra is, hogy az édesítőszer felboríthatja az erek tágulását és szűkülését szabályozó kényes egyensúlyt. Az egészséges erek a nitrogén-monoxid segítségével tágulnak ki, ha több vérre van szükség, és az endotelin-1 nevű anyag hatására húzódnak össze.

A vizsgálat szerint az eritrit csökkentette az értágító hatású nitrogén-monoxid szintjét, miközben fokozta az érszűkítő endotelin-1 termelődését.

Ez az állapot tartós érszűkülethez vezethet, ami miatt az agy kevesebb oxigénhez és tápanyaghoz jut. Ez a fajta keringési zavar az iszkémiás sztrók – vagyis az agyi érelzáródás miatti infarktus – egyik előszobája lehet.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az eritrit gátolhatja a szervezet egyik legfontosabb véralvadásgátló mechanizmusát is. A szervezetünk alapvetően termel egy szöveti plazminogén aktivátor nevű anyagot, amelynek az a feladata, hogy feloldja a keletkező vérrögöket.

A kísérletek szerint az édesítőszer blokkolta ezt a védőfunkciót, így a kialakuló vérrögök szabadon okozhatnak elzáródást.

Mit jelent ez a mindennapokban?

Bár ezek a laboratóriumi eredmények önmagukban is elgondolkodtatóak, sajnos egybecsengenek a korábbi, embereken végzett megfigyelésekkel. Több nagyszabású tanulmány is arra jutott, hogy azoknál az embereknél, akik rendszeresen és sokat fogyasztanak ebből az anyagból, magasabb a szívroham és a sztrók kockázata. Egy több ezer fős vizsgálatban például kétszeresére nőtt a súlyos szívproblémák esélye a legmagasabb eritrit-szinttel rendelkezőknél.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a mostani kísérleteket laboratóriumi körülmények között, izolált sejteken végezték, nem élő emberi szervezetben. A tudósok is hangsúlyozzák, hogy további, még fejlettebb vizsgálatokra van szükség a hatásmechanizmus teljes körű igazolásához.

Miért ennyire népszerű, ha kockázatos lehet?

Az eritrit különleges helyet foglal el az édesítőszerek piacán. Mivel ez egy cukoralkohol, amely kis mennyiségben a természetben is előfordul, sokan "természetesebbnek" érzik, mint a teljesen mesterséges aszpartámot vagy szukralózt. Ráadásul ízre is nagyon hasonlít a cukorra, mellékíz nélkül adja vissza az édesség 80 százalékát, így a gyártók előszeretettel használják.