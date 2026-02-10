Veszélyben a turistaparadicsom? Megvan, hol pusztíthat a következő nagy földrengés

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Japán és török tudósok elkészítették a Márvány-tenger alatti kőzetlemezek első, részletes háromdimenziós modelljét, hogy pontosabb képet kapjanak a fenyegető veszélyről. Az Észak-anatóliai törésvonal rejtett szerkezetének feltárása kulcsfontosságú lépés lehet abban, hogy a szakemberek meghatározzák a következő pusztító erejű földrengés valószínűsíthető helyét és erejét.
földrengéstörökországmárvány - tengertörésvonal

Törökország geológiai szempontból a Föld egyik legaktívabb területén fekszik, ahol több tektonikus lemez találkozása formálja szüntelenül a mélyben zajló folyamatokat. Az Észak-anatóliai törésvonal mentén felhalmozódó feszültségek a történelem során számos katasztrófát okoztak már, és a kutatók most egy forradalmian új módszerrel vizsgálják a törésvonal tenger alatti, eddig ismeretlen szakaszait, hogy jobban megértsék a ránk leselkedő veszélyeket.

Az Észak-anatóliai törésvonal mentén felhalmozódó feszültségek a történelem során számos katasztrófát okoztak.
Fotó: Google Gemini AI

Az Észak-anatóliai törésvonal titkai: vándorló rengések és a csendes zóna

A térség szeizmikus történetét vizsgálva a kutatók egy riasztó mintázatot fedeztek fel. Az 1939-es, több mint harmincezer áldozatot követelő erzincani tragédia óta a nagy erejű földrengések epicentrumai fokozatosan és egyenletesen tolódnak nyugati irányba az Észak-anatóliai törésvonal mentén. Ez a megfigyelés vezette a tudósokat arra a következtetésre, hogy a soron következő nagy rengés nagy valószínűséggel a Márvány-tenger alatt fog kipattanni.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a törésvonalnak ezen a tenger alatti szakaszán több mint 250 éve nem történt jelentős földrengés. Ez a hosszú csend arra utal, hogy az évszázadok során hatalmas feszültség halmozódhatott fel a mélyben, amely bármikor felszabadulhat. Ennek ellenére a Márvány-tenger alatti kőzetlemezek pontos szerkezete évtizedekig rejtély maradt a tudomány előtt, ami megnehezítette a pontos előrejelzéseket.

Elektromágneses jelekkel a mélybe

A hiányzó információk pótlására Dr. Yasuo Ogawa és Dr. Tülay Kaya-Eken vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport különleges vizsgálatot indított. 

Nem hagyományos szeizmikus hullámokat, hanem úgynevezett magnetotellurikus méréseket alkalmaztak.

Ez a módszer a Föld elektromos és mágneses mezőinek apró változásait rögzíti, amelyeket a mélyben lévő geológiai szerkezetek idéznek elő.

A mérések segítségével a kutatók sikeresen alkották meg az Észak-anatóliai törésvonal tenger alatti szakaszának háromdimenziós elektromos ellenállási térképét, amely egészen több tíz kilométeres mélységig enged betekintést a kőzetek állapotába. A modell megmutatja, hol találhatók a mélyben elektromosan jobban és kevésbé vezető zónák.

Hol szakadhat el a kőzet?

Az új modell elemzése során kiderült, hogy a mélyben váltakoznak a magas és az alacsony ellenállású területek. 

  • Ahol folyadékok, például víz vannak jelen a kőzetben, ott az ellenállás alacsonyabb, ami mechanikailag gyengébb szerkezetre utal. 
  • Ezzel szemben a magas ellenállású zónák erősebb, merevebb kőzetblokkokat jeleznek, amelyek „zárt” állapotban vannak, és ahol a feszültség jobban fel tud halmozódni.

Ogawa professzor szerint ezek az eltérések jelölik ki azokat a pontokat, ahol a feszültség a leginkább koncentrálódik. 

A kutatócsoport úgy véli, hogy a jövőbeli nagy földrengések éppen ezeken a határvonalakon indulhatnak el: ott, ahol a gyenge és az erős kéregrészek találkoznak, vagy a merev, nagy ellenállású tömbök széleinél.

Ez a felfedezés alapvető fontosságú Törökország és különösen Isztambul lakossága számára. Az Észak-anatóliai törésvonal működésének jobb megértése lehetővé teszi, hogy a szakemberek pontosabban megbecsüljék a jövőbeli rengések helyét és várható erejét. A tudományos munka folytatása pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyabb katasztrófavédelmi stratégiákat dolgozzanak ki.

A teljes tanulmány a Geology című szakfolyóiratban olvasható.

 

