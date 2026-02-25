Hallott már a P-vitaminról? – ezért fontos, hogy élvezettel együnk

A „P-vitamin” ugyan nem valódi vitamin, mégis tudományosan is értelmezhető kifejezés. A „P” betű az angol pleasure – vagyis „öröm, élvezet” – szóból származik, és arra utal, hogy az étkezés során átélt élvezet önmagában is fontos szerepet játszik az egészségben. A modern kutatások szerint az étkezés nem csupán kalóriák és tápanyagok beviteléről szól, hanem egy komplex testi és pszichológiai élményről is, amely valódi biológiai előnyökkel járhat.

Az étkezés élvezete gyakran jár együtt a jobb étrendi minőséggel

Fotó: ERIC AUDRAS / AltoPress

Az étkezés örömének tudománya

Az emberek szinte kivétel nélkül tudnak válaszolni arra a kérdésre, mi a kedvenc ételük – és ez nem véletlen. Az evolúció során agyunk úgy fejlődött, hogy örömérzetet társítson az evéshez.

A kutatók évek óta vizsgálják, mi történik pontosan a szervezetben ilyenkor. A folyamat egyszerre zajlik a szájban és az agyban: az ízek, illatok és textúrák idegi reakciókat indítanak el, amelyek dopamin felszabadulásához vezetnek.

A dopamint gyakran „jó közérzetért felelős” hormonnak nevezik, mert az agy jutalmazó rendszerét aktiválja. Ez nemcsak boldogságérzetet okoz, hanem segíti a motivációt, a nyugalmat és a koncentrációt is. Amikor az étkezés kellemes élmény, az idegrendszer úgynevezett „pihenj és eméssz” állapotba kapcsol, ami kedvez az emésztésnek és a tápanyagok hatékonyabb feldolgozásának. Vagyis az élvezetes étkezés nem eltéríti, hanem inkább támogathatja a szervezet egészséges működését.

Az élvezet és az egészséges étrend nem ellentétei egymásnak

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az egészséges ételek szükségszerűen unalmasak vagy íztelenek. A kutatások azonban ennek éppen az ellenkezőjét sugallják. Egy nagyszabású elemzés több mint száz vizsgálat eredményeit összegezve arra jutott, hogy

az étkezés élvezete gyakran jár együtt a jobb étrendi minőséggel. Amikor az emberek valóban elégedettek azzal, amit esznek, nagyobb eséllyel alakul ki kiegyensúlyozott étkezési minta, és csökken a túlevés vagy a falásrohamok kockázata.

Az élvezet ugyanis növeli a jóllakottság érzetét – nemcsak fizikailag, hanem pszichológiailag is. Ez részben magyarázhatja, hogy miért vezethetnek gyakran kudarchoz a túl szigorú diéták: ha az étkezésből teljesen eltűnik az öröm, az agy továbbra is keresi a jutalmazó élményt.