30 ezer amerikai életét mentette meg a fantomhadsereg

A fantomhadsereg története szorosan összeforrt Bernie Bluestein nevével. A grafikustanonc 19 éves volt, amikor meglátott egy toborzóplakátot a clevelandi iskolájában. A poszter szerint az amerikai hadsereg önkénteseket várt egy nem harcoló, hanem megtévesztéssel foglalkozó alakulathoz. Ha tudtam volna, hogy fogságba esés esetén milyen veszély fenyegetett volna minket, nem jelentkezek. Bluestein egysége a háború utolsó évében húsz fontos műveletet hajtott végre a nácik ellen.

Fantomhadsereg: Bernie Bluestein önként jelentkezett, mert azt gondolta, hogy így nem az első vonalba kerül. Tévedett

Fotó: Berni Bluestein

Fantomhadsereg: a megtévesztés lényege

A különleges egységet Billy Harris és Ralph Ingersoll katonai tervezők stratégiája alapján alakították meg 1944 januárjában. A 82 tiszt és ezer katona feladata nem az volt, hogy rohamozzon, hanem hogy a front teljes hosszában felfújható tankokat, repülőmaketteket és fa ágyúutánzatokat mozgasson ide-oda, mert két teljes amerikai hadosztály szerepét kellett alakítania.

A 23-asok egy szakasza

Fotó: Ghost Army

Amikor elkezdtek minket kiképezni, amint megérkeztünk Angliába, megértettem, hogy harc nélkül is nagyon megerőltető lehet a katonai szolgálat. Több száz kilométert vonszoltuk az 50 kilós gumitankokat.

A katonák szándékosan rosszul álcázták ezeket a maketteket, hogy a német légifelderítés biztosan észre vegye őket a levegőből.

Felfújható felderítő páncélos

Fotó: The Ghost Army Legacy Project

Bluesteinéket emellett hivatásos rádiósok tanították meg arra, hogy hitelesnek tűnő üzeneteket tudjanak fogalmazni, és a dolog olyan jól sikerült, hogy a 23-as különleges egység nemsokára bármilyen amerikai hadosztály nevében képes volt bárkit megtéveszteni, még az amerikai hadvezetést is. Gerry Souter történész szerint a német hadsereg is elhitte, hogy nagy erővel áll szemben.

A nácik bekapták a horgot. Láttak egy csomó amerikai tankot, és hallották, ahogy éjjelente rengeteg teherautó mozog a front mögött, amely nyilvánvalóan több ezer embert szállít. Ezért lebombázták ezeket az „alakulatokat”, és ágyúval lőtték őket.

Hangszórós járművek a megtévesztő alakulatnál

Fotó: Ghost Army

A több ezer szimulált teherautó zaját óriási hangszórók közvetítették a németeknek, de a 23-as alakulat katonái a német kémekre is számítottak. Bluestein azt meséli, hogy az amerikai megtévesztők direkt sokat és hangosan pletykáltak a kávéházakban.

Mindenhova bementünk, leültünk egy kicsit, majd hangosan arról kezdtünk beszélni, hogy ilyen és olyan hadosztályhoz tartozunk, és 120 Sherman tankunk van. A hír mindig hamar eljutott a Wehrmachthoz.