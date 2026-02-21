30 ezer amerikai életét mentette meg a fantomhadsereg

A fantomhadsereg története szorosan összeforrt Bernie Bluestein nevével. A grafikustanonc 19 éves volt, amikor meglátott egy toborzóplakátot a clevelandi iskolájában. A poszter szerint az amerikai hadsereg önkénteseket várt egy nem harcoló, hanem megtévesztéssel foglalkozó alakulathoz. Ha tudtam volna, hogy fogságba esés esetén milyen veszély fenyegetett volna minket, nem jelentkezek. Bluestein egysége a háború utolsó évében húsz fontos műveletet hajtott végre a nácik ellen.
Fantomhadsereg: a megtévesztés lényege
A különleges egységet Billy Harris és Ralph Ingersoll katonai tervezők stratégiája alapján alakították meg 1944 januárjában. A 82 tiszt és ezer katona feladata nem az volt, hogy rohamozzon, hanem hogy a front teljes hosszában felfújható tankokat, repülőmaketteket és fa ágyúutánzatokat mozgasson ide-oda, mert két teljes amerikai hadosztály szerepét kellett alakítania.
Amikor elkezdtek minket kiképezni, amint megérkeztünk Angliába, megértettem, hogy harc nélkül is nagyon megerőltető lehet a katonai szolgálat. Több száz kilométert vonszoltuk az 50 kilós gumitankokat.
A katonák szándékosan rosszul álcázták ezeket a maketteket, hogy a német légifelderítés biztosan észre vegye őket a levegőből.
Bluesteinéket emellett hivatásos rádiósok tanították meg arra, hogy hitelesnek tűnő üzeneteket tudjanak fogalmazni, és a dolog olyan jól sikerült, hogy a 23-as különleges egység nemsokára bármilyen amerikai hadosztály nevében képes volt bárkit megtéveszteni, még az amerikai hadvezetést is. Gerry Souter történész szerint a német hadsereg is elhitte, hogy nagy erővel áll szemben.
A nácik bekapták a horgot. Láttak egy csomó amerikai tankot, és hallották, ahogy éjjelente rengeteg teherautó mozog a front mögött, amely nyilvánvalóan több ezer embert szállít. Ezért lebombázták ezeket az „alakulatokat”, és ágyúval lőtték őket.
A több ezer szimulált teherautó zaját óriási hangszórók közvetítették a németeknek, de a 23-as alakulat katonái a német kémekre is számítottak. Bluestein azt meséli, hogy az amerikai megtévesztők direkt sokat és hangosan pletykáltak a kávéházakban.
Mindenhova bementünk, leültünk egy kicsit, majd hangosan arról kezdtünk beszélni, hogy ilyen és olyan hadosztályhoz tartozunk, és 120 Sherman tankunk van. A hír mindig hamar eljutott a Wehrmachthoz.
A legismertebb különleges hadművelet
Az amerikai hadsereg archívuma szerint a 23-as különleges alakulat 1945 márciusában hajtotta végre az utolsó és egyben legsikeresebb bevetését. A Viersen-hadműveletnek nevezett akcióban a 9. hadosztály rajnai átkelését kellett megkönnyíteniük.
A megtévesztő katonáknak északra kellett csalniuk a német erőket, hogy délen ne várja ellenség az átkelőket. A 23-asok 600 felfújható tankot vetettek be, és hídépítési zajokat közvetítettek rádión a folyó túlpartjára. A megtévesztés fényesen sikerült, az átkelés szinte egy puskalövés nélkül zárult.
A britek adták az ötletet az amerikaiaknak
Churchill megszállottan hitt abban, hogy együtt jár az ellenség szándékainak felfedése és a saját szándékok eltitkolása.
Háborús időkben az igazság annyira értékes, hogy egy sereg hazugsággal kell megvédeni azt, ami igaz.
Ezért külön vezérkari osztályt hoztak létre az ellenség megtévesztésére, ez lett a London Controlling Section (LCS) fedőnevű csoport, amelyet az MI5 egy tisztje vezetett.
A Bodyguard-hadművelet
A partraszállást támogató megtévesztő akciót Bodyguardnak, azaz testőrnek nevezték el. A feladat az volt, hogy elhitesse a német vezérkarral: nem Normandiában és nem 1944 júniusában lesz a partraszállás.
A megtévesztő osztály ennek érdekében létrehozta a nem létező Első Amerikai Hadseregcsoportot (First US Army Group, FUSAG), dél-angliai központtal. Ez egy fantomhadsereg volt, nem létező alakulatokkal, hamis hadrenddel, de egy olyan tisztet „neveztek ki” parancsnokául, akitől féltek a németek, méghozzá George Patton tábornokot. Pattonnak természetesen semmi köze nem volt a FUSAG-hoz, de az ő nevében kiadott utasítások sorra a német rádiófelderítés kezére kerültek.
Patton és a FUSAG hamis rádióüzeneteit egy brit-kanadai csoport a doveri vár pincéjéből egy éven át küldözgette az éterbe. A hadseregcsoport hol logisztikai kérdésekről „tárgyalt” szomszédos egységekkel és a legfelsőbb parancsnoksággal, hol személyzeti, hol pedig szervezési ügyekkel foglalkozott. Paul Pattison történész arra hívja fel a figyelmet, a brit rádiósok nem tudták, hogy hamis információkat küldenek.
Csak annyit tudtak, hogy nagyon fontos a munkájuk, mert 8 órás műszakokban, a hét minden napján folyamatosan dolgozniuk kellett.
A megtévesztő csoport doveri részlegének rádióüzeneteire természetes a megtévesztő csoport más városokban telepített részlegei válaszoltak. De az osztálynak voltak mozgó rádiós kocsijai is, amelyek gyakran odahajtottak, ahonnan a válaszokat küldeni kellett. Ennek azért volt jelentősége, hogy ha a nácik megállapítják a rádióadók helyét, akkor ne fogjanak gyanút. Az akció óriási siker lett, a német hadvezetés szent meggyőződése az lett, hogy a partraszálló erők Doverből indulnak majd Calais-ba, 1944 augusztusában vagy szeptemberében.
Brit fantomhadsereg gumitankokkal, vászon repülőkkel
A britek katonai fantomtáborokat létesítettek, amelyek a német felderítőgépek számára valódinak tűntek. A táborokban felfújható gumitankokat lehetett látni, vászon teherautók és dzsipek parkoltak a sátrak előtt, a bázisok melletti mezőkön pedig deszkákból és vászonból összeállított repülőgépek álltak felszállásra készen. A közeli kikötőben benzinhordókból, építkezési anyagokból partraszálló hajók makettjeit hozták létre, amelyek messziről élethűnek tűntek. Ezek mutatták az inváziós flottát.
- A partra szállást megelőző, megtévesztő hadművelet nagyságrendjét jelzi, hogy a fantomhadseregekkel, ál-táborokkal, hamis csapatmozgásokkal járó feladatokra 12 ezer katonát és 4 ezer járművet osztottak be Angliában.