Rátaláltak az igazi halálcsillagra és félelmetesebb, mint gondoltuk

Az Oregoni Egyetem asztrofizikusa, Yvette Cendes egy kozmikus gyomorbántalmakban szenvedő óriási fekete lyukat talált az égen, amely már négy éve öklendezi fel egy általa bekebelezett csillag maradványait, de a java még mindig ott forgolódik a gyomrában.

Egy szupermasszív fekete lyuk lenyelt egy csillagot, és négy éve öklendezi fel az anyagát, méghozzá egyre intenzívebben.

A szupermasszív fekete lyukból kilövellő energiasugár már most is az egyik legfényesebb és legenergiagazdagabb jelenség, amit valaha láttunk az univerzumban, és a tudósok elegendő adatot gyűjtöttek erről a rendkívüli égi mutatványról ahhoz, hogy megjósolják: a kiokádott rádióhullámok intenzitása egészen a 2027-re várható tetőzésig még tovább fog növekedni, méghozzá exponenciálisan.

„Ez rendkívül szokatlan – szögezte le a kutatást vezető Cendes, aki csoportjával együtt az Astrophysical Journal-ben közölte eredményeit. –

Ha nagyon megerőltetném a fantáziámat, akkor se jutna eszembe semmi, ami ilyen hosszú ideig tudja fokozni az energiakibocsátását.”

Az asztrofizikusok számtalan olyan esetet dokumentáltak már, amikor egy csillag túlságosan közel került egy fekete lyukhoz, így a fekete lyuk szétmarcangolta hatalmas gravitációs erejével anélkül, hogy a csillag anyaga átlépte volna a fekete lyuk mindent elnyelő eseményhorizontját, vagyis azt a pontot, ahonnan nincs visszatérés. Az ilyen eseményeket a csillagászok árapály-katasztrófának (tidal disruption event) nevezik, mert ugyanaz a gravitációs dinamika hajtja, amely a Földön az óceánok árapály-váltakozását okozza.

Ebben az esetben azonban a fekete lyuk gravitációs vonzása a képszerűen „spagettifikáció”-nak nevezett folyamat útján tépte szét a csillagot. Az pedig, hogy a csillag bekebelezése után még ennyi évvel is okádja az energiát, példátlan – erősítette meg Cendes.

2018-ban, amikor Cendes még a Harvard Egyetemen volt posztdoktor kutató, az egyik labortársa optikai teleszkópon át kiszúrt egy árapály-katasztrófát. Az akkor – Cendes szavaival – „egy közönséges mezei” csillagkatasztrófának tűnt, ami senkiben sem keltett különösebb izgalmat.

Pár évvel később azonban Cendes valami szokatlanra lett figyelmes. Bár a fekete lyuk közvetlenül a csillag lenyelése után nem látszott aktívnak, néhány év után elkezdett rádióhullámok formájában nagy mennyiségű energiát kibocsátani. Ez már kíváncsivá tette Cendest, így munkatársaival együtt elkezdte alaposabban vizsgálni a fekete lyukat. Felfedezésüket először 2022-ben közölték az Astrophysical Journal hasábjain, de a különös objektumot azóta is folyamatosan figyelemmel kísérik, és a jelek szerint még mindig tartogat meglepetéseket.