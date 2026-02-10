Felrobbanó fekete lyuk törmeléke találhatta el a Földet

A tudományos világ figyelme egyetlen apró, mégis gigantikus erejű részecskére összpontosul. A kutatók által kidolgozott friss tanulmány azt állítja, hogy a Földet eltaláló rejtélyes lövedék forrása egy felrobbanó fekete lyuk volt. A szóban forgó esemény még 2023 elején történt, amikor a KM3NeT (Köbkilométeres Neutrínó Teleszkóp) nevű, építés alatt álló gigantikus detektorrendszer egy neutrínót fogott be a Földközi-tenger fenekén.

Felrobbanó fekete lyuk neutrínója találhatta el a Földet

Fotó: Google Gemini AI

Ez a konkrét példány azonban kitűnt a tömegből a rendkívüli intenzitásával. Az energiája elérte a 220 billiárd elektronvoltot. Hogy ezt perspektívába helyezzük: ez az érték legalább százszorosa bármely korábban észlelt neutrínó energiájának, és körülbelül százezerszer erősebb, mint amit az emberiség legfejlettebb gépezete, a CERN Nagy Hadronütköztetője képes előállítani.

A szakértők hamar belátták, hogy ekkora erőt csak egy általunk még alig értett, nagy energiájú kozmikus folyamat hozhatott létre.

A gyanúsított: felrobbanó fekete lyuk

A fizikusok előtt álló legnagyobb kérdés az volt, mi képes útjára indítani egy ilyen lövedéket. A Physical Review Letters folyóiratban közzétett elmélet szerint a válasz egy felrobbanó fekete lyuk, pontosabban egy úgynevezett primordiális fekete lyuk lehet.

Ezek a különleges égitestek nem csillagok összeomlásával keletkeztek, hanem közvetlenül az Ősrobbanás után jöttek létre, és egészen parányiak: méretük a mikroszkopikus atomi léptéktől a gombostűfej nagyságáig terjedhet.

Stephen Hawking már az 1970-es években felvetette, hogy a fekete lyukak nem teljesen sötétek: folyamatosan sugárzást bocsátanak ki, miközben lassan elpárolognak. A folyamat végén, ahogy a fekete lyuk egyre kisebb és forróbb lesz, az események felgyorsulnak.

Ez egy instabil állapothoz vezet, amelynek a vége egy felrobbanó fekete lyuk, ami hatalmas energiával lövell ki részecskéket a világűrbe.

A „sötét töltés” rejtélye

Felmerül azonban egy bökkenő: ha ezek a robbanások gyakoriak, miért nem látta a részecskét a világ más pontjain lévő műszerek sokasága, például az Antarktisz jege alá temetett IceCube obszervatórium?. A kutatók szerint erre az ún. „sötét töltés” a magyarázat.

Úgy vélik, hogy a neutrínót kibocsátó primordiális fekete lyuk egy speciális típusba tartozott, amely rendelkezik egyfajta különleges elektromos töltéssel és egy hipotetikus, nehéz részecskével, a „sötét elektronnal”.

Ez a „sötét” tulajdonság teszi ezeket a robbanásokat nehezebben észlelhetővé a hagyományos műszerek számára. Andrea Thamm, a tanulmány társszerzője szerint modelljük képes megmagyarázni az összes, látszólag ellentmondásos kísérleti adatot.