Ritka fémeket kerestek, valami egészen mást találtak

Világszerte egyre nő az igény a modern technológiákhoz elengedhetetlen, ám igen ritka fémek - más néven "kritikus fémek" - iránt, mint például a lítium, kobalt, nikkel - csak párat említve. Tudósok nem mindennapi lehetőséget kaptak arra, hogy közelebbről is megvizsgálják a Csendes-óceán mélyének élővilágát – ott, ahol a közeljövőben bányászat is indulhat. A nagyszabású nemzetközi kutatás során közel 800 állatfajt azonosítottak, közülük sok olyat, melyek eddig teljesen ismeretlenek voltak a tudomány számára.

A kutatók ritka fémek mellett új fajokat is találtak

Verseny a ritka fémek bányászatáért

A kutatásban több ország tengerbiológusai vettek részt, akik a Csendes-óceán mélytengeri fenekének élővilágát térképezték fel – egy olyan régiót, amely a bolygó legkevésbé feltárt területei közé tartozik. A Nature Ecology and Evolution folyóiratban megjelent tanulmányt részben az a növekvő kereskedelmi és geopolitikai érdeklődés motiválta, amely a térség iránt világszerte megfigyelhető.

Thomas Dahlgren tengerbiológus szerint:

A zöld átmenethez szükséges kritikus fémekből hiány van, és ezek közül több is nagy mennyiségben megtalálható a tengerfenéken. Ugyanakkor eddig nem volt világos, miként lehetne ezeket kitermelni, és milyen környezeti következményekkel járna mindez.

A projekt az Nemzetközi Tengerfenék-hatóság (ISA) irányelveit követte az alapállapot-felmérések és környezeti hatástanulmányok során. A kutatók öt év alatt, összesen 160 tengeren töltött nap alkalmával vizsgálták a Clarion–Clipperton-zónát, amely Mexikó és Hawaii között húzódik a Csendes-óceánban.

Élet 4000 méteres mélységben

A vizsgált terület mintegy 4000 méterrel a tengerfelszín alatt található, ahol soha nem jut le napfény, és a táplálék rendkívül szűkös. Ilyen körülmények között az üledékréteg évente mindössze ezredmilliméteres vastagsággal gyarapszik.

A különbségek szemléletesek: míg az Északi-tenger fenekéről vett egyetlen minta akár 20 ezer állatot is tartalmazhat, addig a mély csendes-óceáni mintákban hasonló fajszám mellett csupán körülbelül 200 egyed található. A kutatók összesen 4350, 0,3 milliméternél nagyobb állatot gyűjtöttek be, amelyekből 788 fajt azonosítottak. A legtöbb élőlény tengeri gyűrűsférgekhez, rákokhoz és puhatestűekhez – például csigákhoz és kagylókhoz – tartozott. Egy új, magányosan élő korallfajt is leírtak, amelyet egy másik tanulmány mutat be részletesen.