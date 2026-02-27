Einstein féreglyukai tényleg létezhetnek? Közelebb a kozmikus áttöréshez, mint valaha

Számos kutató szerint közelebb állunk az igazsághoz, mint valaha. A legújabb tudományos áttörések azt sugallják, hogy Einstein féreglyukai nemcsak létezhetnek, hanem alapjaiban változtathatják meg az időről és a térről alkotott elképzeléseinket. Következésképpen a modern fizika újra és újra visszatér ehhez a forradalmi koncepcióhoz.

A féreglyukak elméletben összeköthetik a kozmosz távoli pontjait

Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

Einstein-Rosen híd vagy féreglyuk

Albert Einstein és Nathan Rosen 1935-ben hozta létre a később Einstein-Rosen híd néven ismertté vált elméleti konstrukciót. Ez a matematikai modell az általános relativitáselmélet egyenleteinek egy különleges megoldását kínálta, amely két távoli téridőpontot köthetne össze. Lényegében egy hidat képezne a tér két különböző régiója között, lehetővé téve az azonnali vagy közel azonnali utazást hatalmas távolságok felett.

Mindazonáltal az eredeti elmélet számos problémával küzdött.

Először is, az Einstein-Rosen híd rendkívül instabil lenne, és azonnal összeomolna, mielőtt bármi áthaladhatna rajta.

Másodszor, a létrehozásához és fenntartásához egzotikus anyagra lenne szükség, amely negatív energiasűrűséggel rendelkezik – valami olyasmi, ami ellentmond a fizika ismert törvényeinek.

Enrique Gaztanaga forradalmi elmélete

Enrique Gaztanaga, a Katalóniai Űrkutatási Intézet vezető kutatója újraértelmezte a féreglyukak természetét. Úttörő munkája szerint ezek a kozmikus struktúrák valójában megmagyarázhatnák néhány megfigyelt csillagászati jelenséget, amelyeket eddig más módon próbáltak értelmezni. Gaztanaga kutatásai rávilágítanak arra, hogy a féreglyukak mérhető hatásokat gyakorolhatnak az általunk megfigyelt univerzumra.

Továbbá Gaztanaga elmélete összekapcsolja a sötét anyag rejtélyét a féreglyukak lehetséges jelenlétével. Szerinte bizonyos gravitációs anomáliák, amelyeket korábban láthatatlan anyagnak tulajdonítottak, valójában féreglyukak téridőtorzításából eredhetnek. Ez az új megközelítés teljesen új perspektívát nyit a kozmológiában.

Az űrutazás jövője: realitás vagy távoli álom?

Az űrutazás jelenlegi módszerei meglehetősen korlátozottak. Még a legközelebbi csillagrendszerek elérése is évezredekbe telne a mai technológiával. Azonban a féreglyukak gyakorlati alkalmazása radikálisan megváltoztatná ezt a helyzetet. Képzeljük el, hogy órák vagy napok alatt eljuthatnánk galaxisunk túlsó végébe!