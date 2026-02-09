Sírba vitték a titkot, de a fogkövük elárulta a szkítákat

A Bázeli Egyetem (Svájc) kutatói bepillantást nyertek a kelet-európai történelem egyik meghatározó nomád népcsoportjának az étrendjébe. A szkíta koponyák fogsorain található fogkövek elemzése első alkalommal szolgáltatott közvetlen bizonyítékot arra, hogy étrendjükben többféle kérődző háziállat és a lovak teje is szerepelt.
Fogas kérdés a szkíták életmódja
A szkítákról évszázadokon keresztül egyféle kép élt a köztudatban: egy nomád lovasnépé, amely a vaskori Eurázsia hatalmas kiterjedésű sztyeppéin vándorolt. Ez a kép mindmáig szilárdan tartja magát, holott az utóbbi évek tudományos kutatásai megkérdőjelezik ezt a túlegyszerűsített narratívát. Legújabb ismereteink szerint a szkíták nem alkottak egységes népcsoportot; a „szkíta” mint szó sokkal inkább egy különböző földrajzi és etnikai eredetű csoportokat tömörítő gyűjtőfogalom.
Ennek megfelelően a szkítáknak nevezett népcsoportok életmódja is igen változatos volt:
- a vándorló állattartás mellett
- a mezőgazdaság,
- a letelepült életmód
- és az összetett társadalmi struktúrák is meghatározó szerephez jutottak életükben.
A bázeli és zürichi egyetemek által vezetett nemzetközi kutatócsoport új eredményei a szkítákról alkotott modernebb, részletgazdagabb képet árnyalják tovább.
A fogsor nem felejt
A PLoS One című folyóiratban megjelentetett közleményük a szkíták korában élt különböző népességcsoportok táplálkozásába kínál betekintést.
A Jaruschka Pecnik és Shevan Wilkin által vezetett csoport a mai Ukrajna területén, a bilszki és mamai-gorai lelőhelyeken feltárt 28 emberi maradvány fogköveit vizsgálta. A fogkövek egyfajta biológiai archívumként őrzik a néhai emberek étrendjének emlékét, mivel máig megtalálhatók bennük az elfogyasztott ételek apró maradványai.
A leletekben megőrződött fehérjemaradványok paleoproteomikai elemzésével a kutatók első alkalommal voltak képesek egyértelműen meghatározni, milyen típusú tejtermékeket fogyasztottak a szkíták, és azok milyen állatfajokból származtak. Hat egyed mintáiban találtak olyan fehérjenyomokat, amelyek kérődzőkből – tehénből, birkából és kecskéből – származó tej és feldolgozott tejtermékek fogyasztására utaltak. Egy esetben lótejet is sikerült azonosítaniuk. Eddig csak a történeti szövegforrások alapján gyanítottuk, hogy a szkíták lótejet fogyaszthattak, közvetlen bizonyítékkal azonban mostanáig nem rendelkeztünk.
„Az, hogy lótejfehérjéket találtunk a szkíta időszakban élt emberek fogain, fontos eredmény – emeli ki a tanulmány vezető szerzője, Jaruschka Pecnik. –
Azt mutatja ugyanis, hogy a lovakat nemcsak a közlekedésben, a harcban és szimbolikus célokra hasznosították, hanem – legalább alkalmilag – az élelmiszerellátásba is bekerültek.”
Kinek volt szüksége lótejre?
Ugyanakkor a tény, hogy a lótejfehérjéket csak egy személy fogain találták meg, további kérdéseket vet fel. Vajon ez csupán a fehérjemaradványok instabilitásából adódik, vagy valamiféle kulturális gyakorlatot tükröz? Elképzelhető például, hogy lótejet csak a társadalmi hierarchia egyes szintjein fogyasztottak, vagy hogy rendeltetés szerint célzottan felosztották az állatállományt.
A tanulmány módszertani szempontból is új perspektívákat nyit. „A fogkő egy egykorvolt személy történetének figyelemre méltó emléktára – magyarázza a kutatást vezető Shevan Wilkin. – Mivel a fogkövek fokozatosan képződnek és ásványosodnak el egy személy élete során, nagyon közvetlen betekintést engednek abba, hogy mit evett ténylegesen az illető, -- túl az életmódra és gazdasági berendezkedésekre vonatkozó általános feltételezéseken.”
A kutatók ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy a most publikált eredmények csak egy kezdő lépést jelentenek.
Bár a tanulmány világos bizonyítékot nyújt a különféle tejtermékek fogyasztására, nem rajzol teljes képet a szkíta közösségek étrendjéről.
További kutatás szükséges a regionális eltérések, a társadalmi tényezők és az időben kibontakozó változások teljesebb megértéséhez. A jövőbeli tanulmányoknak jóval nagyobb számú és az eurázsiai sztyeppe különböző vidékeiről származó emberi leletben kell majd a fogkőelemzést elvégezniük, hogy általuk jobban megismerjük a vaskor sztyeppei népeinek komplex és dinamikus táplálkozási szokásait.