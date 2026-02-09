Sírba vitték a titkot, de a fogkövük elárulta a szkítákat

A Bázeli Egyetem (Svájc) kutatói bepillantást nyertek a kelet-európai történelem egyik meghatározó nomád népcsoportjának az étrendjébe. A szkíta koponyák fogsorain található fogkövek elemzése első alkalommal szolgáltatott közvetlen bizonyítékot arra, hogy étrendjükben többféle kérődző háziállat és a lovak teje is szerepelt.

Fotó: AXEL SCHMIDT / DDP

Fogas kérdés a szkíták életmódja

A szkítákról évszázadokon keresztül egyféle kép élt a köztudatban: egy nomád lovasnépé, amely a vaskori Eurázsia hatalmas kiterjedésű sztyeppéin vándorolt. Ez a kép mindmáig szilárdan tartja magát, holott az utóbbi évek tudományos kutatásai megkérdőjelezik ezt a túlegyszerűsített narratívát. Legújabb ismereteink szerint a szkíták nem alkottak egységes népcsoportot; a „szkíta” mint szó sokkal inkább egy különböző földrajzi és etnikai eredetű csoportokat tömörítő gyűjtőfogalom.

Ennek megfelelően a szkítáknak nevezett népcsoportok életmódja is igen változatos volt:

a vándorló állattartás mellett

a mezőgazdaság,

a letelepült életmód

és az összetett társadalmi struktúrák is meghatározó szerephez jutottak életükben.

A bázeli és zürichi egyetemek által vezetett nemzetközi kutatócsoport új eredményei a szkítákról alkotott modernebb, részletgazdagabb képet árnyalják tovább.

A fogsor nem felejt

A PLoS One című folyóiratban megjelentetett közleményük a szkíták korában élt különböző népességcsoportok táplálkozásába kínál betekintést.

A Jaruschka Pecnik és Shevan Wilkin által vezetett csoport a mai Ukrajna területén, a bilszki és mamai-gorai lelőhelyeken feltárt 28 emberi maradvány fogköveit vizsgálta. A fogkövek egyfajta biológiai archívumként őrzik a néhai emberek étrendjének emlékét, mivel máig megtalálhatók bennük az elfogyasztott ételek apró maradványai.

A leletekben megőrződött fehérjemaradványok paleoproteomikai elemzésével a kutatók első alkalommal voltak képesek egyértelműen meghatározni, milyen típusú tejtermékeket fogyasztottak a szkíták, és azok milyen állatfajokból származtak. Hat egyed mintáiban találtak olyan fehérjenyomokat, amelyek kérődzőkből – tehénből, birkából és kecskéből – származó tej és feldolgozott tejtermékek fogyasztására utaltak. Egy esetben lótejet is sikerült azonosítaniuk. Eddig csak a történeti szövegforrások alapján gyanítottuk, hogy a szkíták lótejet fogyaszthattak, közvetlen bizonyítékkal azonban mostanáig nem rendelkeztünk.