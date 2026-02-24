Ez a 4 objektum törölheti el az emberiséget

A világűrből érkező kőzetek nagy része teljesen ártalmatlan. Ezek apró méretűek, és meteorként vagy tűzgömbként egyszerűen elégnek a légkörben. A komolyabb fenyegetést jelentő földközeli objektumok sokkal ritkábbak. A legnagyobb ismert űrsziklák még annál a kisbolygónál is nagyobbak, amely 66 millió évvel ezelőtt a nem madárszerű dinoszauruszok kipusztulását okozta - írja az IFL Science.

Az Eros a Földközeli objektumok közül a harmadik legnagyobb

Fotó: NASA

A méret azonban nem az egyetlen szempont a pusztítás mértékének meghatározásakor. A Föld története során előfordult már, hogy 35,65 millió évvel ezelőtt két több kilométeres aszteroida csapódott be viszonylag rövid idő, mindössze 25 000 év leforgása alatt. Ezek mégsem okoztak globális pusztulást. Jelenleg négy olyan Földközeli objektum létezik, amelynek átmérője meghaladja a 10 kilométert.

Ezek az égitestek olyan hatalmasak, hogy egy esetleges becsapódás valószínűleg az emberiség végét jelentené.

Szerencsére ezek a legnagyobb földközeli objektumok sosem keresztezik a Föld keringési pályáját. Bár a bolygók gravitációja miatt van 50 százalék esély arra, hogy egymilliárd éven belül veszélyesebbé válnak, jelenleg nem jelentenek kockázatot.

A leghatalmasabb földközeli objektumok

A csillagászok a veszély mértékét egy speciális érték, az ún. minimális pálya-metszésponti távolság alapján határozzák meg. A legnagyobb aszteroida az 1036 Ganymed, amely egy körülbelül 35 kilométer átmérőjű aszteroida. Ennek távolsága a Földtől 0,34 Csillagászati egység. Egy Csillagászati egység pontosan megegyezik a Föld és a Nap átlagos távolságával. A tudósok azokat az égitesteket nevezik potenciálisan veszélyes objektumnak, amelyek minimális pálya-metszésponti távolsága kisebb, mint 0,05 Csillagászati egység. Ez nagyjából 7,5 millió kilométert jelent. A Ganymed távolsága ennek a hétszerese, így ettől a gigásztól teljesen biztonságban vagyunk. Hasonlóan biztonságos távolságban kering a másik három óriás is: a 19 kilométeres 3552 Don Quixote, a 16 kilométeres 433 Eros és a 11 kilométeres 4954 Eric.

A jelenleg ismert legnagyobb és legveszélyesebb aszteroida a 4179 Toutatis.

Ennek átmérője 2,5 kilométer, és a távolsága mindössze 0,0064 Csillagászati egység. Ez a távolság körülbelül a Föld és a Hold közötti távolság két és félszerese. Bár az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal becslései szerint az 1 kilométernél nagyobb földközeli objektumoknak már csak az 5 százaléka hiányzik a nyilvántartásból, sokkal több aszteroida rejtőzik még a sötétben.

Nem a bolygógyilkos aszteroidák miatt kell aggódni

Valójában a szakértők nem a bolygópusztító méretű Földközeli objektumok miatt aggódnak leginkább. Sokkal nagyobb gondot jelentenek a nagyjából 140 méter átmérőjű „városgyilkos” űrsziklák. Ezek lokálisan, egy-egy régióban okozhatnának óriási pusztítást.

A becsült 25 000 ilyen jellegű objektumból eddig majdnem 12 000 darabot találtunk meg.

Nagyon sok hiányzik még közülük, ami komoly veszélyt jelent ránk nézve.