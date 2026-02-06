Véget ér a legnagyobb földönkívüli-vadászat: 12 milliárd jelből csak 100 maradt versenyben

A SETI@home programot 1999-ben indították a Kaliforniai Egyetem Berkeley kampuszán dolgozó kutatók. A kezdeményezés célja az volt, hogy az akkoriban még példátlan mennyiségű adat feldolgozásába a nyilvánosság széles rétegét vonják be. A résztvevők egy ingyenes szoftvert telepítettek, amely az Arecibói Obszervatórium rádióteleszkópja által gyűjtött adatokat elemezte, és az esetleges mesterséges, földönkívüli eredetű jeleket próbálta kiszűrni.

A projekt során összesen mintegy 12 milliárd észlelést rögzítettek. Ezek túlnyomó többsége földi eredetű rádiózajnak bizonyult – műholdak, kommunikációs rendszerek és egyéb emberi források jelei zavarták a méréseket. Ennek ellenére a kutatók kitartó munkával fokozatosan szűkítették a listát: előbb egymillió, majd végül száz olyan jel maradt, amelyet a legígéretesebb „ET-jelöltnek” minősítettek. Ezeket a jeleket jelenleg a kínai FAST rádióteleszkóppal próbálják újra megfigyelni, hogy kiderüljön, megismételhetők-e.

Amint ez a folyamat lezárul, a SETI@home hivatalosan is befejezi működését, részben azért, mert a kutatók szerint elérték azt a pontot, ahol a további adatfeldolgozás már nem hozna arányos tudományos hasznot.

Úttörő technológia és közösségi tudomány

A SETI@home nemcsak a földönkívüli intelligencia keresésében volt mérföldkő, hanem a számítástechnika történetében is. A projekt az elsők között alkalmazta nagyszabásban az úgynevezett elosztott számítást, jóval azelőtt, hogy a nagy teljesítményű szuperszámítógépek és a gyors internetkapcsolatok általánossá váltak volna. A program sikeréhez döntően hozzájárult a közösségi részvétel: a vártnál sokkal többen csatlakoztak. Az első évben már közel egymillió önkéntes segítette a kutatást. Ez nemcsak technikai kihívásokat teremtett, hanem azt is megmutatta, mekkora az érdeklődés az idegen élet lehetősége iránt világszerte.

A keresés nem áll meg

Bár a SETI@home eddig nem hozott egyértelmű bizonyítékot földönkívüli civilizációkra, öröksége tovább él. Más programok, például a Breakthrough Listen vagy az úgynevezett METI-projektek már új módszerekkel folytatják a kutatást: nemcsak hallgatják a világűrt, hanem aktívan üzeneteket is küldenek közeli csillagok felé.