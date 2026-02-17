Szenzáció a mélyben: olyan dolgot találtak, amiknek nem szabadna létezniük

Hírlevél
A Stanford Egyetem kutatói elkészítették az első globális térképet azokról földrengésekről, amelyek nem a földkéregben, hanem mélyen a földköpenyben keletkeznek. Ez cáfolja azt a korábbi elképzelést, miszerint a földköpenyben nem keletkezhetnek földrengések.
A földrengéseket általában a földkéreg törékeny rétegéhez kötjük: feszültség hatására a rideg kéreg reped, törik, elmozdul, megremeg – a földköpeny viszont inkább „folyik”, mintsem elpattan. Egy új, a Science folyóiratban megjelent tanulmány azonban alapjaiban kérdőjelezi meg ezt a képet: a kutatók szerint világszerte előfordulnak földköpenyben zajló rengések, ezekről térképet is készítettek.

A földrengéseket gyakran kísérik felszíni jelenségek
Földrengések a Moho alól

A Mohorovičić-féle határfelület – röviden Moho – az a felület a Föld belsejében, amely a Föld külső, rideg földkérgét elválasztja a forróbb, képlékenyebb földköpenytől. A földkéreg úgy viselkedik, mint egy kemény, törékeny réteg: feszültség hatására megreped. A köpeny ezzel szemben inkább nyúlik és deformálódik, mint egy sűrű, ragacsos anyag. Éppen ezért hosszú ideig lehetetlennek – vagy legalábbis rendkívül ritkának – tartották a köpenyben keletkező földrengéseket.

A Föld szerkezete, a Moho a földkérget és földköpenyt elválasztó határfelület
 Az elmúlt évek szeizmológiai adatai azonban arra utaltak, hogy egyes rengések több mint 35 kilométeres mélységből indulnak, vagyis a Moho alatt, a földköpenyben keletkeznek.

Új módszer, globális bizonyíték

A kutatás vezetője, Simon Klemperer, a Stanford Egyetem geofizikusa szerint a most kidolgozott új módszer hozta meg az áttörést. A hagyományos eljárások a földkéreg vastagságának pontos ismeretét igényelték, ami térségenként jelentősen eltérhet. 

Klemperer és társszerző Shiqi Wang azonban olyan speciális nyíróhullámokat vizsgáltak, amelyek hajlamosak a kéregben vagy a köpenyben „csapdába esni”. A rengésekkor észlelhető hullámmintázatok alapján így megállapítható, hogy egy rengés melyik burokban pattant ki, a Moho alatt vagy felett. 

A módszert először 2021-ben Tibet térségében tesztelték, majd globális szinten alkalmazták. „Ez meggyőzően bizonyítja, hogy a Moho alatt nagyon sok régióban fordulnak elő földrengések. Nem csupán különleges helyeken – talán szinte mindenütt.” – fogalmazott Klemperer.

Az Alpoktól a Himalájáig – és azon túl

A kutatók a vizsgálatból kizárták a szubdukciós zónákat – azokat a térségeket, ahol a földkéreg darabjai a köpenybe buknak, és ahol eleve gyakoriak a mély rengések. Ehelyett a kontinensek alatti, nehezebben azonosítható köpenyrengésekre összpontosítottak. 

Az eredmény meglepő volt: a köpenyrengések világszerte jelen vannak. 

  • Sűrű sáv húzódik az Alpoktól a Himalájáig, valószínűleg a hegységképző ütközésekhez kapcsolódva. 
  • Jelentős csoport található Kelet-Afrikában, ahol a kontinens kérge éppen széthasad.Rengéseket azonosítottak az Egyesült Államok nyugati része alatt, valamint 
  • Kanada Baffin-öblében is. Sőt, 
  • a Bering-tenger térségében is találtak ilyen jelenségeket

 – olyan helyen, ahol korábban senki sem számolt be hasonlóról. Ide kattintva érhető el a térkép.

A 2017-ben észlelt földrengések elhelyezkedése és erőssége. Ezek többsége a földkéregben keletkezett
Miért nem érezzük őket?

A köpenyrengések többsége olyan mélyen zajlik, hogy a felszínen nem érzékelhető. Mélységük miatt a pontos helymeghatározás is nehéz, ráadásul a Moho mélysége területenként változik, ami tovább bonyolítja az elemzést. A most kidolgozott módszer azonban lehetővé teszi, hogy rutinszerűen vizsgálják ezeket az eseményeket. „Rendkívül izgalmas, hogy most már rendelkezésünkre áll egy eszköz, amelyet rendszeresen alkalmazhatunk” – hangsúlyozta a kutató.

Új fejezet a Föld belsejének kutatásában

A globális áttekintés új irányt adhat a földköpeny működésének megértésében. A kutatók szerint a következő lépés az egyes rengések pontos mélységének és kiváltó mechanizmusainak feltárása. A tanulmány legfontosabb üzenete azonban már most világos: amit korábban „lehetetlennek” gondoltak, az valójában a bolygó működésének szerves része lehet. A Föld belseje pedig továbbra is tartogat meglepetéseket – még ott is, ahol a tudomány már biztosnak hitte a válaszokat.

 

 

