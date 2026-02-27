A napkitörések újabb átka: valóban földrengést okozhatnak?

A földrengéseket hagyományosan a Föld belsejében zajló folyamatokkal magyarázzák: a kőzetlemezek mozgásával, a felgyülemlő feszültséggel és a kéreg repedéseinek hirtelen elcsúszásával. Egy japán kutatócsoport azonban a képet egy váratlan tényezővel bővítette: a Nap aktivitásával. A Kiotói Egyetem kutatói olyan elméleti modellt dolgoztak ki, amely azt vizsgálja, miként hathatnak a napkitörések által kiváltott ionoszféra-zavarok a földkéreg mélyebb rétegeire. Az elképzelés nem földrengés-előrejelzést ígér, hanem egy lehetséges fizikai mechanizmust vázol fel, amely összekapcsolhatja az űridőjárást és a szeizmikus folyamatokat.

Egy japán kutatás szerint a földrengések kialakulását nemcsak bolygónk belső folyamatai határozzák meg, de az erős napkitörések is befolyásolhatják

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Megfigyelt anomáliák nagy földrengések előtt

Az ionoszféra – másik nevén a termoszféra – ritka anyaga elektromos töltésű részecskékből áll, a felső légkör ezen zónája teszi lehetségessé számunkra például a rádiózást.

Korábbi mérések többször kimutattak szokatlan ionoszférikus jelenségeket nagy földrengések előtt, például: az elektronsűrűség növekedését,

az ionoszféra magasságának változását vagy

bizonyos hullámjelenségek lassulását.

Ezeket eddig többnyire a földkéregben felgyülemlő feszültség következményének tekintették. Az új modell azonban kétirányú kapcsolatot feltételez: nemcsak a földi folyamatok hathatnak a légkör felső rétegeire, hanem az ionoszféra változásai is hatást gyakorolhatnak a kéregre. Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatók nem állítanak közvetlen ok-okozati kapcsolatot a napkitörések és a földrengések között.

Új nézőpont a kutatásában

A modell szerint a földkéreg repedezett zónáiban – különösen az aktív törésvonalak mentén – rendkívül magas hőmérsékletű és nyomású víz található, akár szuperkritikus állapotban. Ezek a régiók elektromos szempontból kondenzátorként viselkedhetnek, és kapcsolatban állhatnak mind a felszínnel, mind pedig az ionoszférával. Erős naptevékenység idején az ionoszféra elektronsűrűsége megnő, és negatív töltésű réteg alakulhat ki. A kutatók szerint ez az elektromos változás erős elektromos mezőt hozhat létre a kőzetek mikroszkopikus üregeiben. Az így létrejövő elektrosztatikus nyomás elérheti azt a nagyságrendet, amely már összemérhető a földkéreg stabilitását befolyásoló árapály- vagy gravitációs hatásokkal.