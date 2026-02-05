Éjszakai lidércnyomás: kell-e félni a fülbemászóktól?

A cikkben lerántjuk a leplet a történelem egyik legmakacsabb városi legendájáról, megvizsgáljuk, mire is valók valójában azok az ijesztőnek tűnő fogók, és kiderítjük, miért lehetnek ezek az állatok a kertészek titkos szövetségesei. A fülbemászók valójában ártalmatlan teremtmények.

A fülbemászó ijesztő fogószerve valójában teljesen ártalmatlan függelék

Fotó: OZGUR KEREM BULUR/SCIENCE PHOTO / OBL

Tényleg a fülünkbe másznak a fülbemászók?

Az egyik legelterjedtebb és legfélelmetesebb mítosz, amely generációk óta kísérti az emberiséget, közvetlenül a rovar nevéhez kapcsolódik. A hiedelem szerint a fülbemászó éjszaka, miközben gyanútlanul alszunk, bemászik a fül járataiba, hogy ott lerakja petéit, vagy ami még rosszabb, egészen az agyig fúrja magát. Ez a történet már az ókor óta velünk él. Idősebb Plinius, a híres római író Naturalis Historia című művében is megemlítette ezt a félelmetes forgatókönyvet, sőt, még azt is javasolta, hogy ha ez megtörténne, köpjünk a fülbe, hogy kiűzzük a betolakodót.

Azonban a tudomány és a tapasztalat mást mutat. A valóságban a fülbemászóknak semmilyen különös vonzalmuk nincs az emberi hallójáratok iránt. Bár elméletileg, mint bármelyik kis termetű rovar, véletlenül betévedhetnek oda, ez rendkívül ritka esemény. A fülbemászók a sötét, nyirkos, szűk helyeket kedvelik, ahol biztonságban érezhetik magukat a ragadozóktól. Az emberi fül azonban nem ideális környezet számukra, így az agyba fúródás rémtörténete csupán a fantázia szüleménye, nem pedig biológiai tény.

A rejtélyes fogók: fegyver vagy szerszám?

Ha alaposabban megvizsgáljuk a fülbemászókat, azonnal szemet szúr a potrohuk végén található jellegzetes, fogószerű nyúlvány, a cerci. Ez a szerv első pillantásra fenyegetőnek tűnhet, és sokan azt hiszik, hogy fájdalmas csípésre vagy harapásra szolgál. Valójában ezek a fogók sokkal inkább multifunkcionális svájci bicskaként működnek, mintsem halálos fegyverként. A hímek fogói általában görbültek, míg a nőstényeké egyenesebbek, és elsősorban nem az emberek elleni támadásra használják őket.

Ezek a testrészek létfontosságú szerepet játszanak a rovar mindennapi életében. A fülbemászók a fogóikkal ragadják meg a zsákmányukat, védekeznek a kisebb ragadozók ellen, és ami a legérdekesebb, segítik velük a szárnyaik összehajtogatását. Igen, a fülbemászóknak van szárnyuk! A bőrszerű fedőszárnyak alatt rejtőző hártyás szárnyakat bonyolult origamiszerű módon hajtogatják össze, és a cerci segítségével tuszkolják be őket a védőburok alá. Tehát a félelmetesnek hitt „ollók" valójában precíziós műszerek.